TPHCM kiến nghị miễn trừ trách nhiệm cán bộ xử lý hồ sơ bằng dữ liệu

UBND TPHCM vừa báo cáo Bộ Tư pháp kết quả rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Trong đó, thành phố đã đề xuất thay thế các hồ sơ đã có trên cơ sở dữ liệu đối với 390 thủ tục hành chính.

Đối với thành phần hồ sơ là căn cước công dân, căn cước, chứng minh nhân dân, các cơ quan, đơn vị tại TPHCM đã khai thác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hầu như không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp hồ sơ giấy.

Về thủ tục đặc thù của địa phương, thủ tục hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng, UBND TPHCM nhận định, giấy chứng tử trong thành phần hồ sơ có thể cắt giảm, đơn giản hóa bằng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. Sở Y tế đang phối hợp Sở Tư pháp, Sở Nội vụ rà soát, tham mưu sửa đổi quy định về chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng.

Điểm tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường An Khánh, TPHCM (Ảnh: Hữu Khoa).

TPHCM đang áp dụng 2.235 thủ tục, gồm 1.860 thủ tục cấp tỉnh, 370 thủ tục cấp xã và một số thủ tục của cơ quan khác. Sau khi Thủ tướng chỉ đạo rà soát, cắt giảm, đơn giản thủ tục dựa trên dữ liệu, UBND TPHCM đã triển khai, đôn đốc các sở, ban, ngành thực hiện rà soát danh mục.

UBND TPHCM thông tin địa bàn còn diễn ra trình trạng sử dụng tài khoản đăng nhập, thông tin định danh của người không phải là chủ hồ sơ để nộp hồ sơ, yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính. Điều này gây khó khăn trong việc khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ công tác xác minh, đối chứng.

Ngoài ra, Cổng Dịch vụ công Quốc gia vận hành chưa ổn định về đường truyền, đặc biệt giờ cao điểm. Việc áp dụng chữ ký số, chuyển đổi trạng thái thanh toán phí còn một số điểm nghẽn gây khó khăn quá trình nộp, tiếp nhận, giải quyết các hồ sơ trực tuyến.

Từ những khó khăn trên, UBND TPHCM đề xuất Chính phủ quy định về việc miễn trừ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình xử lý hồ sơ bằng dữ liệu đối với trường hợp dữ liệu chưa đầy đủ, chuẩn xác.

Thành phố cũng kiến nghị Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo về việc triển khai thực thi phương án cắt giảm, thay thế ngay các thành phần hồ sơ mà thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Các bộ, ngành cần kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện việc cắt giảm hoặc không yêu cầu cá nhân, tổ chức cung cấp thành phần hồ sơ mà thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu.