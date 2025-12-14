Bắt giữ người phụ nữ sau 13 năm trốn truy nã ở TPHCM

Sáng 14/12, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa truy bắt và di lý đối tượng Nguyễn Thị Bích Lệ (49 tuổi, trú tại xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang) sau 13 năm trốn truy nã từ TPHCM về địa phương.

Đối tượng Nguyễn Thị Bích Lệ (Ảnh: Tiến Tầm).

Theo điều tra của công an, Nguyễn Thị Bích Lệ đã lợi dụng sự tin tưởng của người khác rồi chiếm đoạt tài sản và bỏ trốn khỏi địa phương, sau khi vụ án được khởi tố.

Ngày 5/6/2012, Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (nay là Công an xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang) ra quyết định truy nã đối với Lệ về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sau thời gian lẩn trốn, Lệ bị các trinh sát Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi Lệ đang lẩn trốn tại phường Trung Mỹ Tây, TPHCM.