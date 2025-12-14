"Mưa đỏ" khép lại Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam, để lại dấu ấn tại Paris

Chương trình do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Sự kiện thu hút sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ, đạo diễn, nhà làm phim Việt Nam và Pháp, các đối tác điện ảnh châu Âu, cùng hàng nghìn khán giả quốc tế.

Việc tổ chức Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam bài bản tại Paris - trung tâm văn hóa, nghệ thuật hàng đầu thế giới - được xem là bước đi cho thấy tham vọng mở rộng không gian tiếp cận của điện ảnh Việt trong bối cảnh hội nhập.

Đoàn làm phim “Mưa đỏ” tại buổi bế mạc Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam - Hành trình ánh sáng” (Ảnh: Ban tổ chức).

Điểm nhấn của lễ bế mạc là buổi công chiếu bộ phim Mưa đỏ, tác phẩm từng tạo tiếng vang lớn tại thị trường trong nước và là phim đại diện Việt Nam tranh giải Oscar.

Việc lựa chọn Mưa đỏ để khép lại Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng, mà còn cho thấy nỗ lực giới thiệu điện ảnh Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ về tư duy kể chuyện, ngôn ngữ hình ảnh và khả năng tiếp cận công chúng quốc tế.

Sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả châu Âu, cùng những cuộc trao đổi kéo dài sau buổi chiếu, cho thấy điện ảnh Việt Nam hoàn toàn có thể kể câu chuyện của mình bằng bản sắc riêng, nhưng vẫn tìm được điểm chạm với công chúng toàn cầu.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền (thứ hai từ trái sang) cùng các diễn viên phim “Mưa đỏ” (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ tại buổi công chiếu, đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền xúc động cho biết: “Những gì được thể hiện trong phim về 81 ngày đêm Thành cổ Quảng Trị chỉ là một phần rất nhỏ so với thực tế khốc liệt của chiến tranh.

Chúng tôi tự hào vì đã hoàn thành Mưa đỏ và đưa bộ phim đi một chặng đường rất xa. Nhưng trên hết, chúng tôi xin được tri ân khán giả, cảm ơn những tràng pháo tay, những giọt nước mắt, sự đồng cảm và động viên của khán giả, từ Việt Nam đến Paris hôm nay”.

Không chỉ giới làm nghề, nhiều khán giả quốc tế cũng bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ sau khi xem phim.

Nhà xã hội học, đạo diễn Ache Ahmat Moustapha cho rằng, vượt lên trên giá trị nghệ thuật, Mưa đỏ truyền tải một thông điệp hòa bình rõ ràng và mạnh mẽ, đặc biệt ở phần kết - nơi hòa bình hiện lên như thành quả được hình thành sau tất cả đau thương.

Theo bà, bộ phim nhắc nhớ rằng, dù trải qua biết bao mất mát, vẫn có những con người đã ngồi lại bên bàn đàm phán, qua các Hiệp định Geneve và Paris, để đưa hòa bình trở lại. Bà đặc biệt xúc động trước lòng dũng cảm của quân đội Việt Nam.

Buổi chiếu Mưa đỏ tại Paris cũng trở thành một không gian ký ức đặc biệt đối với những người từng đi qua chiến tranh. Ông Tạ Mỹ Giang, cựu chiến binh tham gia chiến đấu tại Quảng Trị giai đoạn 1972-1975, đã có mặt tại sự kiện.

Vợ ông, bà Kim Chi, bày tỏ: “Chúng tôi rất may mắn được tham dự chương trình lần này và được xem bộ phim gợi lại những ký ức mà chồng tôi từng trải qua trong trận Quảng Trị.

Chỉ xem vài đoạn phim ngắn thôi mà buổi tối về nhà, ông đã ngồi kể lại những ký ức chiến tranh và bật khóc. Lần nào kể cũng khóc, vì luôn nhớ đến đồng đội, nhớ những người đã nằm lại Quảng Trị, không bao giờ trở về”.

Đông đảo khán giả quốc tế và kiều bào tại Pháp đến tham dự buổi bế mạc Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở góc nhìn học thuật, Giáo sư Lịch sử - Địa lý Alain-Cyril Barioz (Paris) đặc biệt ấn tượng với hình ảnh kết phim mang tính biểu tượng, khi chiếc khăn cô gái bị xé ra giữa hai người sĩ quan tạo thành hình chữ S - dáng hình đất nước Việt Nam.

Theo ông, chi tiết này giúp người xem có một khoảng lặng để suy ngẫm về câu chuyện đầy day dứt và cảm xúc gắn kết những người đàn ông với người phụ nữ ấy, đồng thời gợi mở mối liên kết giữa số phận cá nhân và dòng chảy lịch sử của một dân tộc.

Tuần lễ đã thu hút hơn 6.000 lượt khán giả đến từ Pháp và gần 20 quốc gia, giới thiệu 17 tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam từ kinh điển đến đương đại, từ phim thương mại tới phim nghệ thuật và tài liệu, trong đó có rất nhiều phim từng đoạt giải tại các liên hoan quốc tế.

Hơn 100 diễn viên, đạo diễn nổi tiếng của Pháp và Việt Nam cùng hội tụ trong sự kiện đặc biệt này. Đáng chú ý, Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam có sự hỗ trợ của hơn 200 tình nguyện viên đến từ khắp thế giới, thể hiện tinh thần gắn kết và niềm tự hào của cộng đồng trí thức, kiều bào Việt Nam tại châu Âu.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Bà Phạm Thị Kim Yến, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, nhấn mạnh: “Tuần lễ này không chỉ là một chương trình chiếu phim, mà là một hành trình - lời mời gọi khán giả khám phá và tái khám phá những phong cảnh, con người, ước mơ và thách thức của Việt Nam qua lăng kính của các nhà làm phim.

Mỗi bộ phim, mỗi cuộc thảo luận và mỗi cuộc gặp gỡ nghệ sĩ đều là dịp để tôn vinh sức sáng tạo, sự bền bỉ và tâm hồn Việt Nam”.

Đại diện ban tổ chức, GS Nguyễn Đức Khương, khẳng định Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam là minh chứng cho tiềm năng hợp tác bền vững giữa Việt Nam và châu Âu trong lĩnh vực điện ảnh, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các tài năng trẻ Việt Nam trên trường quốc tế.