Thúy Diễm "khóa môi" bạn diễn gây bàn tán, Lương Thế Thành bức xúc thay vợ

Những ngày qua, Thúy Diễm gây chú ý khi có cảnh hôn với bạn diễn Ma Ran Đô trong vở kịch Chạy đến ngày hôm qua tại sân khấu Hoàng Thái Thanh.

Một số đoạn clip khán giả ghi lại cho thấy cả hai "khóa môi" nồng cháy, từ đó làm dấy lên nhiều tranh luận, thậm chí xuất hiện nghi vấn hôn nhân của nữ diễn viên với Lương Thế Thành gặp trục trặc.

Cảnh mùi mẫn của Thúy Diễm và Ma Ran Đô trên sân khấu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước tin đồn, Lương Thế Thành bức xúc lên tiếng bảo vệ vợ. Anh cho rằng, bản thân cũng là diễn viên nên hiểu rõ tính chất công việc.

"Tôi đi quay hay diễn kịch cũng vậy thôi, lúc nào cũng có những cảnh tình cảm với bạn diễn. Đã là diễn viên thì không thể tránh khỏi, chung quy cũng chỉ để làm đẹp cho tác phẩm, làm đúng với nhân vật mà đạo diễn và biên kịch yêu cầu.

Tôi cũng xin nói thẳng, không có chuyện vợ chồng tôi chia tay hay lục đục vì những điều này đâu. Hai vợ chồng vẫn đang rất bình thường, vui vẻ, hoàn toàn không có vấn đề gì hết".

Ngay sau đó, Thúy Diễm chia sẻ lại bài viết của chồng, bày tỏ: "Lần đầu tiên thấy ông xã giận thế này! Mình nghĩ tới đây là quá đủ. Chúng mình xin phép dừng lại sự việc này, sẽ không đôi co thêm vì tất cả đã quá đủ. Ai hiểu sẽ yêu, ai cố tình ghét thì có giải thích thế nào cũng vậy".

Thúy Diễm chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đó, nữ diễn viên từng trực tiếp phản hồi về cảnh hôn gây tranh cãi. Cô cho biết bản thân buồn khi đọc nhiều bình luận tiêu cực chỉ vì một phân cảnh trong kịch bản.

"Là diễn viên chuyên nghiệp, tôi làm nghề hơn 10 năm, trải qua nhiều vai diễn tình cảm, thậm chí có cả cảnh nóng quay cận. Nhưng lần này chỉ vì một đoạn clip bị quay lén, phát tán trên mạng, tôi lại bị đánh giá nặng nề, suy diễn đủ điều khiến tinh thần bị ảnh hưởng", nữ diễn viên nói.

Cả hai đã có gần 10 năm bên nhau (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo Thúy Diễm, khi nhận vai, trách nhiệm của cô là truyền tải đầy đủ tâm tư, tình cảm nhân vật, kể cả ở những phân đoạn cần thể hiện tình yêu.

Bà xã Lương Thế Thành nói thêm: "Nếu tôi e dè, diễn không tới thì sẽ không còn là một diễn viên chuyên nghiệp. Sau khi cánh màn nhung khép lại, mọi thứ kết thúc, chúng tôi trở về với chính mình, cuộc sống thật của mình".

Cô khẳng định bản thân may mắn có gia đình, chồng và người thân luôn ủng hộ, nhờ vậy mới toàn tâm theo đuổi nghề.

"Làm ơn đừng thêu dệt, cắt ghép hay đưa thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến nhân cách của những người làm nghề bằng cả trái tim mình", Thúy Diễm nhấn mạnh.