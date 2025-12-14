Rapper Negav gây tranh cãi khi đăng quang "Anh trai say hi" mùa 2

Tối 13/12, đêm chung kết và trao giải Anh trai say hi 2025 diễn ra tại TPHCM, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Kết quả, rapper, ca sĩ Negav trở thành Quán quân Anh trai say hi 2025 với hơn 6 triệu lượt bình chọn, nhận phần thưởng 150 triệu đồng.

Negav đoạt Quán quân "Anh trai say hi 2025" nhờ lượt bình chọn áp đảo (Ảnh: Chụp màn hình).

Chia sẻ cảm xúc khi đoạt giải, rapper Negav cho biết, danh hiệu này khiến anh ngỡ như một giấc mơ.

"Từ khi tôi tham gia Anh trai say hi, tôi chưa bao giờ nghĩ tới khoảnh khắc này. Để có được phiên bản Negav đứng ở đây, là nhờ điều kỳ diệu trong cuộc đời tôi - những khán giả luôn cổ vũ tôi. Tôi sẽ giữ mãi khoảnh khắc này để làm động lực bước tiếp", Negav bày tỏ.

Buitruonglinh là Á quân "Anh trai say hi 2025" (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngôi vị á quân thuộc về ca sĩ Buitruonglinh với hơn 5,5 triệu lượt bình chọn từ khán giả, nhận phần thưởng 100 triệu đồng.

Nhóm chiến thắng giải Best five gồm 5 thành viên: Vũ Cát Tường, Buitruonglinh, B Ray, Sơn.K, Negav. Các thí sinh còn lại trong top 10 gồm: Big Daddy, Karik, CONGB, Mason Nguyễn, Hustlang Robber.

Kết quả Anh trai say hi 2025 nhận về nhiều tranh luận từ khán giả. Một số ý kiến cho rằng Negav đăng quang thuyết phục, số khác tiếc nuối cho Buitruonglinh và những gương mặt còn lại của top 5 chung cuộc.

Những khoảnh khắc ấn tượng trong gala trao giải "Anh trai say hi 2025" (Video: Bích Phương).

Chung kết bắt đầu từ 19h30. Top 18 thí sinh chia làm 4 đội, bước vào vòng đấu nhóm. Kết quả của vòng thi đấu này được quyết định hoàn toàn bởi lượt bình chọn online từ khán giả toàn quốc.

Bốn tiết mục đấu nhóm bao gồm màn trình diễn Ngất ngây con gà tây của đội Sơn.K; tiết mục Ai thương anh nhất của đội B Ray; tiết mục Đắm chìm của đội Vũ Cát Tường và tiết mục Đoán xem của đội Karik.

MC Trấn Thành dẫn dắt chung kết và lễ trao giải (Ảnh: Bích Phương).

Bên cạnh phần thi của dàn thí sinh, đêm chung kết còn mang đến những màn trình diễn đặc biệt đến từ các khách mời. Điểm nhấn là màn mashup Hermosa - Ta di da - Đoạn kịch câm - Hút của dàn nghệ sĩ Anh trai say hi mùa 1, mùa 2 cùng các nghệ sĩ Em xinh say hi như: Ánh Sáng Aza, Vũ Thảo My, Mỹ Mỹ...

Sự kết hợp của dàn "anh trai" và "em xinh" khiến người xem thích thú (Ảnh: Bích Phương).

Ca sĩ Quang Anh RHYDER - Á quân Anh trai say hi 2024 - trình diễn 2 ca khúc mới, nhận sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả. MC Trấn Thành khen đàn em trưởng thành, là minh chứng cho những gương mặt thành công bước ra từ chương trình Anh trai say hi.

"Hôm nay tôi rất vui khi trở lại nơi tôi từng gắn bó, từng trải qua nhiều niềm vui, nước mắt. Ba điều tự hào nhất sau chương trình là tôi đã có cộng đồng người hâm mộ đáng yêu, có những dự án riêng và tôi đã lo được cho mẹ và gia đình của tôi", Quang Anh RHYDER bộc bạch.

HIEUTHUHAI - Quán quân Anh trai say hi 2024 - cũng trở lại, cùng HURRYKNG, Isaac, Negav, Pháp Kiều biểu diễn bản hit đình đám của mùa 1 là Walk. Tiết mục này khiến phim trường bùng nổ, khuấy động không khí bởi những giai điệu sôi động.

Dàn nghệ sĩ khách mời lên sân khấu khuấy động cùng màn trình diễn "Walk" (Ảnh: Bích Phương).

HIEUTHUHAI cho biết, khi trở lại phim trường chương trình, anh có nhiều cảm xúc. Hơn một năm trước, HIEUTHUHAI cùng đồng đội tập luyện, biểu diễn bài Walk với nhiều áp lực. "Nhớ những ngày tháng đó, tôi thấy xứng đáng với những điều đang có của hôm nay", rapper nói.

Đêm chung kết và lễ trao giải nhận được sự cổ vũ từ nhiều người hâm mộ. Khán giả mang gậy ánh sáng, băng rôn đến phim trường, hát theo loạt bài hát nổi tiếng trong chương trình, gọi tên nhiều ca sĩ nổi bật như: Karik, Negav, B Ray, Vũ Cát Tường...

Bên ngoài khu vực tổ chức sự kiện, người hâm mộ xếp hàng từ chiều đến đêm muộn để cổ vũ thần tượng.

Bên cạnh giải thưởng chính, chương trình cũng trao một số giải thưởng phụ.

Giải Anh trai tương lai thuộc về Buitruonglinh.

Giải The best group performance (Màn trình diễn nhóm sáng tạo) thuộc về Hermosa của Mason Nguyễn, Tez, Sơn.K, CONGB, Buitruonglinh.

Giải The best performer (Anh trai trình diễn ấn tượng nhất) thuộc về CONGB.

Giải The best showcase (Anh trai có màn trình diễn bùng nổ nhất) thuộc về Karik.

Giải The best transformer (Anh trai thay đổi ấn tượng nhất) thuộc về Hustlang Robber.

Giải The best leader (Trưởng nhóm xuất sắc) thuộc về Vũ Cát Tường.

Giải The best hit (Ca khúc được nghe và xem nhiều nhất) thuộc về Sớm muộn thì - bản hit đạt 1,8 tỷ lượt xem trên các nền tảng của Hustlang Robber, Khoi Vu, Jaysonlei, Nhâm Phương Nam, Mason Nguyễn.

Sau gala trao giải, các thí sinh sẽ tham gia concert đầu tiên của Anh trai say hi mùa hai, diễn ra vào ngày 27/12 ở TPHCM.