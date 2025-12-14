Lương Thùy Linh khoe chân dài 1,22m, lấy lại phong độ sau tranh cãi

Vừa qua, Hoa hậu Lương Thùy Linh tham gia một sự kiện thời trang tại TPHCM. Cô chọn bộ đầm màu vàng nhạt có phom dáng đơn giản nhưng thanh lịch, tôn vòng eo và đôi chân dài 1,22m.

Lương Thùy Linh diện váy ngắn, khoe chân dài tại sự kiện (Ảnh: @_luongthuylinh_).

Sự xuất hiện của Lương Thùy Linh thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả. Người hâm mộ nhận xét Miss World Vietnam 2019 có sự thay đổi về phong cách thời trang. Ở tuổi 25, cô hướng đến hình tượng trưởng thành hơn, ưa chuộng xu hướng thời trang quiet luxury (sang trọng thầm lặng).

Một số khán giả cũng khen Lương Thùy Linh lấy lại phong độ nhan sắc. Nhờ chọn lối trang điểm nhấn vào đôi mắt cùng kiểu tóc duỗi thẳng, vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại của hoa hậu thêm phần tỏa sáng.

Trước đó vài ngày, cô trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện tại sự kiện công bố thí sinh Miss World Vietnam 2025 với diện mạo bị cho có phần kém sắc, tăng cân...

Thời gian qua, nhiều video về Lương Thùy Linh cũng nhận hàng trăm ngàn lượt xem với các luồng ý kiến trái chiều về nhan sắc của hoa hậu.

Lương Thùy Linh liên tục "chạy show" thời gian qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Lương Thùy Linh cho biết gần đây cô bận rộn với nhiều lịch trình sự kiện. Ba tháng cuối năm, cô nhận được nhiều lời mời đồng hành cùng loạt thương hiệu thời trang xa xỉ. Bên cạnh hoạt động giải trí, cô dành thời gian tham gia nhiều hoạt động vì cộng đồng.

Trong vai trò là Đại sứ Văn hóa đọc TPHCM, Lương Thùy Linh gần đây có nhiều chia sẻ khuyến khích giới trẻ hình thành thói quen, kỹ năng đọc sách. Cô cũng đảm nhận vai trò điều phối tại sự kiện 50 năm UNICEF đồng hành cùng trẻ em Việt Nam.

Phong cách sang trọng ở tuổi 25 của Lương Thùy Linh (Ảnh: @_luongthuylinh_).

Hồi tháng 11, Lương Thùy Linh ra mắt chương trình Xinh Đờ Rê Linh. Mỗi tập, cô ghé thăm một căn nhà của bạn bè trong giới nghệ sĩ, qua đó mang đến cho khán giả phiên bản đời thường, mới mẻ.

Trong chương trình, hoa hậu không diện váy áo lộng lẫy mà hóa thân thành "cô giúp việc" cùng gia chủ dọn dẹp, nấu nướng. Nhiều trích đoạn trong show gây chú ý, đạt hàng trăm ngàn lượt xem trên mạng xã hội.