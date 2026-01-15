"Táo" Quang Thắng và dàn sao đổ bộ thảm đỏ Cánh diều 2025

Tối 15/1, tại Hà Nội, thảm đỏ lễ trao giải Cánh diều 2025 trở nên sôi động với sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ tên tuổi như: NSƯT Quang Thắng, NSND Thu Hà, NSND Mỹ Uyên, NSƯT Thái Sơn, MC Quyền Linh… Các diễn viên phim Mưa đỏ như Đinh Thúy Hà, Đỗ Nhật Hoàng, Đình Khang cũng tham gia chương trình.

Sự kiện đang thu hút sự quan tâm của giới làm nghề và công chúng yêu điện ảnh, truyền hình.

Lần đầu tham dự giải Cánh diều, diễn viên trẻ Đỗ Nhật Hoàng (bên trái ảnh) bày tỏ sự bất ngờ trước không khí gần gũi, ấm cúng của chương trình. Anh cho biết, cảm giác đứng giữa những đồng nghiệp đều là người làm nghề mang lại cho mình nhiều cảm hứng và cơ hội học hỏi.

Đỗ Nhật Hoàng cũng chia sẻ rằng, anh không đặt nặng chuyện thắng giải, mà mong phim được ghi nhận bởi các nhà làm phim trong nước và khán giả.

“Ngay từ ngày đầu tham gia Mưa đỏ, điều tôi mong nhất là bộ phim đến được với nhiều người xem. Đến lúc này, tôi đã có được niềm vui đó rồi”, nam diễn viên nói.

Diễn viên Đinh Thúy Hà (bên trái) nhìn nhận sự trở lại của cô với điện ảnh qua Mưa đỏ là một dấu mốc đáng nhớ. Theo cô, những giải thưởng mà bộ phim và ê-kíp nhận được thời gian qua là kết quả xứng đáng, xuất phát từ sự đón nhận tích cực của khán giả sau khi tác phẩm ra mắt.

“Những giải thưởng phim Mưa đỏ đạt được đến thời điểm này không quá bất ngờ và hoàn toàn xứng đáng”, Thúy Hà chia sẻ.

Ở góc độ giám khảo, NSND Mỹ Uyên cho rằng mặt bằng tác phẩm dự giải năm nay cho thấy sự đầu tư ngày càng rõ nét, đặc biệt từ các đơn vị sản xuất lớn. Cô đánh giá cao những bộ phim được đầu tư công phu về bối cảnh, nội dung và diễn xuất, đồng thời ghi nhận nỗ lực sáng tạo của các đạo diễn trẻ.

Theo NSND Mỹ Uyên, những tác phẩm có cách kể chuyện hấp dẫn, giữ được nhịp xem và tạo dấu ấn riêng chính là điểm cộng lớn trong quá trình chấm giải.

Diễn viên Hà Việt Dũng nhận được sự chào đón của đông đảo khán giả khi bước trên thảm đỏ. Anh đang nhận được sự chú ý khi phủ sóng phim giờ vàng VTV trong Cách em 1 milimet và Lằn ranh.

Trên thảm đỏ, diễn viên Thanh Hương gây chú ý với chiếc đầm cúp ngực màu đen trắng. Cô cũng khiến khán giả bất ngờ vì kiểu tóc mới, toát lên vẻ nữ tính. Bên cạnh cô là MC Quyền Linh.

NSƯT Thái Sơn và diễn viên Ngọc Huyền cùng đi thảm đỏ. Thái Sơn ưu ái các phụ kiện thời trang của Luis Vuiton. Trong khi đó, Ngọc Huyền diện đầm dài màu nâu pastel, tổng thể vừa nữ tính, vừa kín đáo.

Diễn viên Lâm Thanh Mỹ nổi bật trên thảm đỏ với chiếc đầm cầu kỳ, chế tác họa tiết thủ công trên nền vải đen, tôn lên làn da trắng của cô.

Diễn viên Mai Thu Huyền đẹp mặn mà ở tuổi U50. Cô diện một chiếc đầm cúp ngực màu đỏ, kết hợp cùng với trang sức và túi xách đính đá tông màu lạnh. Hai sắc độ tương phản khiến nữ diễn viên nổi bật trên thảm đỏ.

NSƯT Việt Hương và chồng xuất hiện trên thảm đỏ. Nữ diễn viên chọn một chiếc đầm màu đỏ, đính kim sa, ôm sát vóc dáng. Năm nay, Việt Hương bùng nổ mạnh mẽ trên màn ảnh rộng với vai chính trong phim Chị dâu và Cục vàng của ngoại.

Vợ chồng diễn viên Thu Trang - Tiến Luật cùng chọn mặc trang phục màu đen.

Nam diễn viên Mạnh Trường xuất hiện với diện mạo chỉn chu. Anh đang được chú ý bởi vai diễn trong phim chính luận Lằn ranh của VTV.

NSND Thu Hà mặc áo dài truyền thống màu trắng - vàng, thiết kế khá đơn giản nhưng vẫn khiến nữ diễn viên trở nên nổi bật. Ở tuổi 57, cô vẫn giữ được vẻ đẹp cuốn hút.

Vợ chồng đạo diễn Khải Anh - diễn viên Đan Lê cùng nhau đi thảm đỏ. Cặp đôi có câu chuyện tình đẹp, từng thu hút sự quan tâm của truyền thông trước đây.

Đông đảo nghệ sĩ cùng chụp ảnh tại thảm đỏ.