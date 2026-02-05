Đau bụng dữ dội, bé gái 10 tuổi phát hiện u buồng trứng xoắn nguy hiểm

Ngày 5/2, Bệnh viện Phụ sản Trung ương thông tin về ca bệnh nguy kịch được các bác sĩ cứu thành công, bảo tồn buồng trứng.

Bệnh nhân là bé gái N.N.K. (10 tuổi, trú tại Hưng Yên) được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương hôm 25/1 trong tình trạng sốt cao 39°C, đau bụng dữ dội, mệt nhiều, bụng chướng, có dấu hiệu nhiễm trùng rõ rệt.

Theo hồ sơ bệnh án, hai ngày trước khi nhập viện, bệnh nhi xuất hiện đau bụng, được gia đình đưa đi khám tại một phòng khám tư nhân gần nhà và phát hiện u buồng trứng. Tại đây, bệnh nhi đã được chọc dò u buồng trứng, hút khoảng 100ml dịch.

Hình ảnh u buồng trứng xoắn đã tím đen và có dấu hiệu hoại tử (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Tuy nhiên, sau can thiệp, tình trạng của trẻ không cải thiện mà diễn biến xấu rất nhanh. Trẻ sốt cao liên tục, đau bụng tăng dần, biểu hiện nhiễm trùng rõ rệt. Bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, rồi được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương cấp cứu.

PGS.TS Nguyễn Quảng Bắc, Trưởng khoa Sản nhiễm khuẩn, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, kết quả siêu âm cho thấy bệnh nhi có khối u buồng trứng xoắn, kích thước khoảng 10cm, nguy cơ hoại tử cao.

"Đây là tình huống đặc biệt khó khăn, bởi bệnh nhi mới chỉ 10 tuổi, cơ quan sinh sản còn đang phát triển, mọi can thiệp phẫu thuật đều tiềm ẩn nguy cơ để lại hậu quả lâu dài. Phẫu thuật nội soi vẫn tiềm ẩn rủi ro kỹ thuật, trong khi mổ mở lại là lựa chọn rất nặng nề với một bệnh nhi nhỏ tuổi.

Các bác sĩ thực hiện thành công ca phẫu thuật, bảo tồn được buồng trứng cho bệnh nhi (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Chúng tôi phải cân nhắc kỹ lưỡng từng phương án, với mục tiêu cao nhất là điều trị triệt để nhưng vẫn bảo tồn tối đa tử cung và buồng trứng cho trẻ", PGS Bắc thông tin.

Bệnh nhi được điều trị nội khoa tích cực bằng kháng sinh phổ rộng, hạ sốt và theo dõi sát sao trong 2 ngày.

Đến sáng 28/1, khi tình trạng nhiễm trùng đã được kiểm soát, các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật.

Ngoài việc động viên, dỗ dành vì trẻ lo sợ, mọi khâu trước phẫu thuật đều phải rất thận trọng, nhất là gây mê vì trẻ có dấu hiệu tan máu rõ rệt, làm tăng nguy cơ biến chứng trong và sau phẫu thuật.

Sau khi hội ý kỹ lưỡng, ê-kíp quyết định phẫu thuật nội soi. Đây là một lựa chọn khó nhưng cần thiết, với yêu cầu tuyệt đối: can thiệp tối thiểu, thao tác chính xác, bảo tồn tối đa cơ quan sinh sản.

PGS Bắc cho biết, khi tiếp cận ổ bụng, các bác sĩ phát hiện một khối u buồng trứng kích thước khoảng 10-15cm, có nhiều giả mạc và mạc nối lớn dính vào khối u buồng trứng, xoắn một vòng, tím đen và đã có dấu hiệu hoại tử.

Các bác sĩ đã bóc tách cẩn trọng, kiểm soát từng mạch máu để bóc tách khối u và giữ lại tối đa mô buồng trứng lành, bảo tồn tử cung cho bệnh nhi.

Sau nhiều giờ phẫu thuật, bệnh nhi qua cơn nguy kịch, được bảo tồn cơ quan sinh sản và tiếp tục được theo dõi hồi phục sau mổ.