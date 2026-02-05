Địa chấn futsal châu Á: Tuyển Indonesia thắng Nhật Bản, tiến vào chung kết

Trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả bên trong Nhà thi đấu Indonesia Arena tại Jakarta tối nay (5/2), đội tuyển futsal Indonesia sớm khiến cho Nhật Bản phải giật mình ở trận bán kết.

Vượt qua Nhật Bản, Indonesia (áo đỏ) giành quyền vào chung kết gặp Iran (Ảnh: AFC).

Phút 12, Samuel Eko ghi bàn giúp Indonesia dẫn trước 1-0, mở ra một trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở.

Ngay đầu hiệp hai (trong môn futsal, mỗi hiệp có 20 phút, không tính thời gian bóng ngoài cuộc), Indonesia nhân đôi cách biệt. Phút 23, Motoishi của Nhật Bản trong nỗ lực phá bóng, đưa bóng vào lưới nhà, giúp Indonesia có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Mãi đến phút 31, Nhật Bản mới ghi bàn đầu tiên trong trận đấu này. Motoishi lập công chuộc tội, ghi bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Phút 35, Shimizu san bằng tỷ số 2-2 cho đội futsal đến từ xứ sở mặt trời mọc.

Lần đầu tiên futsal Indonesia có mặt trong trận chung kết giải vô địch châu Á (Ảnh: AFC).

Chỉ hai phút sau đó, Indonesia lại vượt lên. Adriansyah ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho đội chủ nhà. Nhưng người Nhật chưa bỏ cuộc. Phút 40, phút cuối cùng của giờ thi đấu chính thức, Shimizu sút phạt đền thành công, gỡ hòa 3-3 cho Nhật Bản.

Tỷ số này buộc đôi bên phải thi đấu thêm hai hiệp phụ, mỗi hiệp 5 phút. Phút 45, phút cuối cùng của hiệp phụ thứ nhất, Reza nâng tỷ số lên 4-3 cho Indonesia.

Sang hiệp phụ thứ hai, phút 48, Dewa Rizki ghi bàn ấn định chiến thắng 5-3 cho đội futsal xứ sở vạn đảo. Đến lúc này, Nhật Bản đã không còn khả năng gỡ hòa giống như họ từng làm trước đó trong giờ thi đấu chính thức.

Thắng chung cuộc 5-3 trước đội bóng từng 4 lần vô địch châu Á, Indonesia vào chung kết gặp Iran. Trận chung kết sẽ diễn ra vào 19h ngày 7/2, tại Nhà thi đấu Indonesia Arena.