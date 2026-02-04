Màn đu dây "liều mạng" của Hòa Minzy gây tranh luận

Trong fan concert (buổi hòa nhạc kết hợp giao lưu người hâm mộ) Bắc Bling diễn ra tại TPHCM, Hòa Minzy gây chú ý khi thực hiện màn trình diễn đu dây trên cao đầy mạo hiểm, trở thành một trong những tiết mục được nhắc đến nhiều nhất sau chương trình.

Ở ca khúc Không thể cùng nhau suốt kiếp, Hòa Minzy kết hợp cùng nghệ sĩ xiếc Trịnh Ngọc Hiếu trong màn trình diễn treo người trên cao. Nữ ca sĩ quấn dây lụa quanh cổ tay, thực hiện các động tác vũ đạo giữa không trung. Cao trào của tiết mục là khoảnh khắc cô buông cả hai tay, để bạn diễn giữ cơ thể bằng chân và xoay nhiều vòng trên cao.

Theo chia sẻ của Hòa Minzy, cô đã quyết định không sử dụng dây an toàn nhằm mang đến tính nghệ thuật cho màn biểu diễn.

Hòa Minzy và nghệ sĩ xiếc Trịnh Ngọc Hiếu trong tiết mục đu người trên cao (Ảnh: Ban tổ chức).

Kết thúc tiết mục, Hòa Minzy không giấu được xúc động khi nhận ra bản thân đã vượt qua một giới hạn lớn trong sự nghiệp.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Trong 12 năm qua, tôi luôn cố gắng vượt qua giới hạn của chính mình và màn đu dây vừa rồi cũng vậy. Việc treo người biểu diễn ngoài trời thật sự rất nguy hiểm, nhưng tôi đã quyết định không dùng dây an toàn. Tôi muốn mang đến một màn trình diễn gan dạ nhất để mọi người có thể tự hào về mình".

Chứng kiến phần biểu diễn, nhiều khán giả trực tiếp theo dõi tại sân khấu không khỏi "thót tim" trước độ mạo hiểm, nhất là khi Hòa Minzy không phải nghệ sĩ xiếc chuyên nghiệp.

Trên mạng xã hội, tiết mục nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến. Không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước sự can đảm, tinh thần dấn thân của nữ ca sĩ, song cũng có ý kiến cho rằng việc một ca sĩ "liều" như vậy là không cần thiết, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt khi không sử dụng thiết bị bảo hộ.

Chia sẻ thêm sau đêm nhạc, Hòa Minzy cho biết cô từng có kinh nghiệm đu dây lụa ở không gian trong nhà. Tuy nhiên, việc treo người biểu diễn ngoài trời với độ cao như vậy là thử thách hoàn toàn khác.

"Nếu gắn thêm dây an toàn thì sẽ mất đi tính thẩm mỹ, không còn trọn vẹn về mặt nghệ thuật. Ê-kíp cũng rất lo lắng, nhưng đã gọi là Hòa "liều" thì phải cố gắng. Nếu mọi người xem mà thấy sợ, tức là tôi cũng đã thành công rồi", cô nói.

Nữ ca sĩ kể thêm, trong những buổi tập đầu tiên, việc xoay người trên không trung khiến cô bị chóng mặt, buồn nôn. Dù vậy, cảm giác sợ hãi dần được vượt qua sau quá trình làm quen và tập luyện nghiêm túc.

Hòa Minzy buông hai tay để nghệ sĩ xiếc giữ bằng hai chân (Ảnh: Ban tổ chức).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ xiếc Trịnh Ngọc Hiếu - người trực tiếp kết hợp cùng Hòa Minzy trong tiết mục - cho biết, trước đó nữ ca sĩ đã có nền tảng múa lụa. Cả hai có 3 buổi tập luyện riêng trước khi bước lên sân khấu chính thức và đã bàn bạc kỹ lưỡng từng động tác, đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.

"Riêng tôi thì đã quen với các động tác này, còn ban đầu chị Hòa cũng chưa thật sự quen. Tuy nhiên, sau quá trình tập luyện, cả hai nhanh chóng hòa nhịp. Trước khi biểu diễn, ê-kíp kiểm tra rất kỹ hệ thống dây và các điểm neo để đảm bảo an toàn tối đa", anh chia sẻ.

Theo nghệ sĩ xiếc Trịnh Ngọc Hiếu, việc không sử dụng dây an toàn giúp tiết mục trông đẹp mắt và chuyên nghiệp hơn về mặt thị giác. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể thực hiện khi người biểu diễn đã tập luyện kỹ và có sự tự tin nhất định.

"Chị Hòa Minzy rất gan dạ và luôn tự nhủ mình có thể làm được, nên khi bước lên sân khấu, chị ấy khá bình tĩnh và tập trung", anh nói thêm.