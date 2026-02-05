Nam thanh niên tử vong trong trường đại học ở TPHCM

Tối 5/2, Công an phường Linh Xuân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh nguyên nhân một nam thanh niên tử vong trong khuôn viên trường đại học trên địa bàn.

Khu vực nam thanh niên tử vong (Ảnh: CTV).

Khoảng 16h cùng ngày, sinh viên một trường thuộc Đại học Quốc gia TPHCM (phường Linh Xuân, TPHCM) phát hiện nam thanh niên rơi từ tầng cao xuống khuôn viên trường và tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân rơi từ tầng 8 của tòa nhà xuống đất dẫn đến tử vong.