Vắng Xuân Son, CLB Nam Định chia điểm trước dàn sao nhập tịch Malaysia

Do đã giành được vé vào bán kết từ trước đó, CLB Nam Định chủ động không đăng ký tiền đạo Nguyễn Xuân Son, trong trận đấu với Johor Darul Tazim của Malaysia trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) tối 5/2.

CLB Nam Định (áo trắng) chia điểm với Johor Darul Tazim (Ảnh: Lâm Anh).

Trái lại, Johor Darul Tazim vẫn xếp cầu thủ Hector Hevel trong đội hình xuất phát, còn Joao Figueiredo ngồi trên băng ghế dự bị. Đây là hai cầu thủ nằm trong nhóm 7 cầu thủ nhập tịch đang dính vào vụ kiện tụng giữa FIFA và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tại Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).

Phút 33, cơ hội đến với đội bóng thuộc V-League. Caio Cesar bị truy cản trái phép trong khu vực 16m50 của Johor Darul Tazim, trọng tài cho đội Nam Định được hưởng phạt đền.

Từ chấm 11m, Caio Cesar sút hỏng, nhưng Văn Vĩ kịp lao vào đá bồi, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho Nam Định.

Nam Định vào bán kết với ngôi đầu bảng B (Ảnh: Lâm Anh).

Mãi đến phút 87, sau nhiều nỗ lực tấn công, kể cả việc tung thêm Joao Figueiredo vào sân, đội bóng của Malaysia mới tìm được bàn san bằng tỷ số.

Trong tình huống này, một cầu thủ Nam Định để bóng chạm tay trong khu vực cấm địa, đến lượt Johor Darul Tazim được hưởng phạt đền.

Từ chấm 11m, Bergson đánh bại thủ môn Trần Nguyên Mạnh của Nam Định, giúp đội khách gỡ hòa 1-1.

Hòa trận này, Nam Định có 13 điểm sau 5 trận vòng bảng, đại diện của V-League dẫn đầu bảng B. Johor Darul Tazim đứng nhì bảng B với 11 điểm.

Ở bán kết, Nam Định sẽ gặp đội nhì bảng A là Selangor (Malaysia), còn Johor Darul Tazim gặp Buriram United (Thái Lan).