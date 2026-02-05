UBND TPHCM vừa giao nhà đầu tư là Công ty TNHH Masterise Hạ tầng Phú Mỹ tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cầu Phú Mỹ 2.

Phối cảnh cầu Phú Mỹ 2 (Ảnh: Masterise).

Theo phương án đề xuất của nhà đầu tư, cầu Phú Mỹ 2 có tĩnh không thông thuyền 250x55m, tương tự các cầu Bình Khánh, Phước Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Cây cầu được thiết kế tĩnh không lớn do nằm trên luồng hàng hải quan trọng từ cảng Cát Lái ra biển.

55m cũng là chiều cao tĩnh không lớn nhất trong số những cây cầu trong đô thị của TPHCM. Trước đó, cầu Phú Mỹ có chiều cao tĩnh không 45m.

Dự kiến, TPHCM tổ chức thi tuyển kiến trúc cầu Phú Mỹ 2 trong 30 ngày. Hình thức thi tuyển rộng rãi, không hạn chế số lượng tổ chức tham gia.

Hội đồng tuyển chọn sẽ đánh giá, xếp hạng, lựa chọn phương án có ý tưởng tối ưu để trình UBND TPHCM quyết định và công bố kết quả, trao giải thưởng.

Trước đó, dự án cầu Phú Mỹ 2 được UBND TPHCM tổ chức động thổ ngày 15/1 và giao Công ty TNHH Masterise Hạ tầng Phú Mỹ thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Cây cầu bắc qua sông Đồng Nai, kết nối khu vực Nhơn Trạch cũ (tỉnh Đồng Nai) với quận 7 cũ (TPHCM). Dự án có tổng chiều dài 6,3km; quy mô 8 làn xe. Tổng mức đầu tư 23.186 tỷ đồng.