Phim có Dương Tử không được phổ biến ở Việt Nam vì chứa "đường lưỡi bò"

Theo ghi nhận, Cây sinh mệnh được phát sóng từ ngày 30/1 trên nền tảng iQIYI và khung giờ vàng của kênh CCTV-8 (Trung Quốc). Đoạn giới thiệu của phim từng thu hút khoảng 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo.

Tuy nhiên, mới đây, cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao khi phát hiện bộ phim truyền hình có sự góp mặt của Dương Tử và Hồ Ca xuất hiện hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp ngay trong trailer.

Cảnh phim trong "Cây sinh mệnh" có Dương Tử chứa "đường lưỡi bò" phi pháp (Ảnh: Chụp màn hình).

Cụ thể, ở một cảnh quay rất ngắn tại bối cảnh sở cảnh sát, phía sau nhân vật do Dương Tử đảm nhận xuất hiện một tấm bản đồ treo tường có hiển thị hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp.

Dù thời lượng xuất hiện không dài, chi tiết này vẫn bị đánh giá là hành vi cài cắm lộ liễu, qua đó vấp phải làn sóng phản ứng và chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận.

Ngay lập tức, nhiều Fanpage lớn về phim Trung Quốc tại Việt Nam cùng các nhóm người hâm mộ của diễn viên Dương Tử và Hồ Ca đã đồng loạt ra thông báo dừng cập nhật mọi thông tin, hình ảnh liên quan đến bộ phim để bày tỏ thái độ phản đối.

Đáng chú ý, đây là trường hợp hiếm hoi một dự án phim Trung Quốc bị khán giả Việt phát hiện cài cắm chi tiết vi phạm chủ quyền ngay từ giai đoạn trailer, khi tác phẩm còn chưa chính thức được phổ biến tại Việt Nam.

Trước đó, với một số bộ phim như Hãy để tôi tỏa sáng, 199 Love hay Hướng gió mà đi, các chi tiết gây tranh cãi chỉ được khán giả nhận ra sau khi phim đã phát sóng một thời gian.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, trưa 5/2, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho biết Cục đã nắm được thông tin.

Ông Cường khẳng định: “Bộ phim Cây sinh mệnh không được phép phổ biến trên các nền tảng chiếu phim trực tuyến tại Việt Nam. Việc xuất hiện hình ảnh “đường lưỡi bò” phi pháp trong phim, dưới bất kỳ hình thức nào, đều không được chấp nhận”.

Việc khán giả phát hiện, thông báo về các thông tin sai lệch từ sớm giúp ích cho cơ quan quản lý.

Trong thời gian tới, Cục Điện ảnh tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, chủ động rà soát theo chuyên đề, tập trung vào các nội dung nhạy cảm liên quan đến bản đồ, lịch sử, chủ quyền quốc gia, chính trị, văn hóa.

Như vậy, chỉ trong vòng 3 tháng gần đây, Cục Điện ảnh đã phát hiện 3 tác phẩm của Trung Quốc có chứa hình ảnh “đường lưỡi bò”.

Ngoài Cây sinh mệnh, 2 bộ phim khác là Hãy để tôi tỏa sáng và Tôi như ánh dương rực rỡ cũng bị xác định có cài cắm các hình ảnh nhạy cảm liên quan đến chủ quyền.

Không chỉ có phim truyền hình, nhiều tác phẩm điện ảnh, trò chơi điện tử hay ấn phẩm xuất bản cũng từng bị phát hiện cài cắm chi tiết bản đồ này, gây bức xúc dư luận và buộc cơ quan quản lý phải can thiệp.

Tại thị trường Việt Nam, một số phim truyền hình Trung Quốc như Hướng gió mà đi, Tình yêu 199 - Muốn mãi mãi yêu hay Lấy danh nghĩa người nhà cũng từng vướng sự cố tương tự và đã bị gỡ bỏ khỏi các nền tảng OTT.

Trước đó, nhiều tác phẩm quốc tế có chứa hình ảnh "đường lưỡi bò" từng bị cơ quan chức năng xử lý. Vào tháng 3/2022, bộ phim Uncharted (tên tiếng Việt là Thợ săn cổ vật) đã bị cấm chiếu ở Việt Nam vì có hình ảnh vi phạm này.

Tháng 12/2019, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã phạt hành chính nhà phát hành CGV 170 triệu đồng vì Abominable (Everest: Người tuyết bé nhỏ) - phim hoạt hình có cảnh bản đồ "đường lưỡi bò".

Đầu tháng 7/2021, Netflix Việt Nam gỡ 6 tập Pine Gap - series gián điệp - sau khi cơ quan chức năng phát hiện phim có hình ảnh phi pháp.

Tháng 7/2020, phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (Put your head on my shoulder) bị phát hiện có hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" trên biển Đông. Sau khi Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và truyền thông yêu cầu rà soát, gỡ bỏ những thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam, Netflix cắt cảnh có hình ảnh vi phạm.

Tháng 8/2020, phim Bà ngoại trưởng (Madam Secretary) cũng bị cấm chiếu vì vi phạm tương tự.