Hoa hậu Tiểu Vy nhận lỗi, giải thích vụ hình ảnh dính logo trang web cá độ

Tối 2/2, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh Hoa hậu Tiểu Vy tham dự một sự kiện liên quan đến giải đua xe tại Malaysia. Trong một bức ảnh Tiểu Vy chụp chung với ca sĩ Sĩ Thanh, khán giả phát hiện logo của một website cá độ, từ đó dấy lên nghi vấn Hoa hậu Việt Nam 2018 quảng cáo web cá độ trá hình.

Hình ảnh Tiểu Vy và Sĩ Thanh tại sự kiện diễn ra ở Malaysia (Ảnh: Chụp màn hình).

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận nhiều ý kiến trái chiều. Trước phản ứng của dư luận, phóng viên Dân trí đã liên hệ với phía Hoa hậu Tiểu Vy. Đại diện người đẹp sinh năm 2000 khẳng định cô không liên quan đến bất kỳ hoạt động quảng bá hay hợp tác nào với website cá độ như những đồn đoán lan truyền.

Sáng 3/2, Tiểu Vy chính thức lên tiếng trên trang cá nhân để làm rõ sự việc. Theo hoa hậu, ngày 31/1, cô tham dự sự kiện ra mắt một giải đua xe tại Malaysia với tư cách khách mời, theo lời mời từ ban tổ chức. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng đến từ các quốc gia khác nhau.

Hoa hậu Tiểu Vy phủ nhận thông tin liên quan đến web cá độ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hoa hậu Việt Nam 2018 cho biết, trong khuôn khổ sự kiện, cô có chụp hình lưu niệm tại khu vực chung cùng các khách mời. Tuy nhiên, do chưa rà soát kỹ các chi tiết xuất hiện trong bối cảnh khung hình trước khi đăng tải, nên đã xảy ra "sơ suất ngoài mong muốn", dẫn đến những hiểu lầm và phản hồi tiêu cực từ khán giả.

"Ngay khi nhận được các góp ý, tôi đã chủ động rà soát và gỡ bỏ những hình ảnh liên quan. Tôi xin chân thành nhận lỗi về sự thiếu cẩn trọng này và xem đây là bài học để bản thân hoàn thiện hơn trong quá trình hoạt động", Tiểu Vy chia sẻ.

Người đẹp cũng nhấn mạnh, cô không tham gia quảng bá, hợp tác hay liên quan đến bất kỳ hoạt động nào ngoài khuôn khổ sự kiện ra mắt giải đua, đồng thời mong khán giả hiểu rõ bản chất sự việc.

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, đến nay Tiểu Vy vẫn là một trong những hoa hậu nhận được nhiều quan tâm của công chúng. Sau 8 năm đội vương miện, người đẹp sinh năm 2000 vẫn giữ được sức hút, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn và trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu, nhãn hàng lựa chọn.

Tiểu Vy còn được xem là “mỹ nhân sở hữu gương mặt tỉ lệ vàng”. Bên cạnh hoạt động thời trang, những năm gần đây cô lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất, góp mặt trong một số dự án điện ảnh như Đảo độc đắc: Tử mẫu Thiên linh cái (đạo diễn Lê Bình Giang), Mai và Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành...