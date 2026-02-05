Vợ cũ của tỷ phú Bill Gates thừa nhận “đã có một cuộc hôn nhân đau đớn”

Xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Melinda French Gates (62 tuổi) đã chia sẻ cảm xúc về loạt tài liệu mới trong hồ sơ Epstein vừa được công bố. Những tài liệu này nhắc lại các cáo buộc gây tranh cãi liên quan đến Bill Gates - nhà đồng sáng lập Microsoft và là chồng cũ của bà.

Melinda French Gates thừa nhận đã trải qua một cuộc hôn nhân buồn với tỷ phú Bill Gates (Ảnh: NCB).

Trong hồ sơ có một tuyên bố từ năm 2013, trong đó Jeffrey Epstein ám chỉ Bill Gates từng yêu cầu cố vấn tìm thuốc điều trị các bệnh lây qua đường tình dục, đồng thời nêu chi tiết gây sốc rằng Gates muốn bí mật cho vợ uống kháng sinh mà không để bà biết.

Chia sẻ trên podcast Wild Card của NPR, Melinda cho biết việc những chi tiết này bị đào xới trở lại khiến bà vô cùng tổn thương. “Mỗi lần những thông tin đó được nhắc lại, tôi lại nhớ về những thời điểm rất đau khổ trong cuộc hôn nhân của mình. Tôi đã cố gắng buông bỏ tất cả để tiếp tục cuộc sống”, bà nói.

Vợ cũ của Bill Gates cho biết, bà cảm thấy nhẹ nhõm khi đã rời khỏi cuộc hôn nhân mà bản thân tin rằng không thể tiếp tục. “Tôi đang ở một vị trí rất bất ngờ nhưng tuyệt vời trong cuộc đời. Tôi hạnh phúc vì đã vượt qua được những điều tồi tệ từng xảy ra”, Melinda chia sẻ.

Melinda French Gates và Bill Gates khi còn hạnh phúc (Ảnh: Getty).

Bà cũng thừa nhận cảm giác “vô cùng đau buồn” khi biết về những cáo buộc liên quan đến chồng cũ, đặc biệt là thông tin cho rằng ông từng tìm cách giấu bà về tình trạng sức khỏe. Đồng thời, Melinda bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với các nạn nhân của Epstein.

“Không một cô gái nào đáng phải trải qua những điều mà Epstein và những người xung quanh ông ta đã gây ra. Điều đó thật đau lòng. Tôi nhớ mình từng ở độ tuổi của họ, và tôi cũng nghĩ đến các con gái của mình”, bà nói.

Melinda Gates xác nhận chính bà là người đưa ra quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm, cho rằng việc rời đi là cách duy nhất để tìm lại sự bình yên cho bản thân.

Sau những chia sẻ của Melinda, Bill Gates đã lên tiếng phản hồi. Trả lời kênh 9News của Australia, ông cho biết “hối tiếc sâu sắc” vì từng quen biết Jeffrey Epstein, đồng thời phủ nhận các cáo buộc trong hồ sơ mới là sai sự thật.

Bill Gates khẳng định email năm 2013 do Epstein viết ra chưa từng được gửi đi và hoàn toàn không đúng sự thật. “Tôi không biết ông ta nghĩ gì khi làm vậy. Mỗi phút tôi dành cho ông ta đều là một sai lầm mà tôi vô cùng hối hận”, Bill Gates nói, đồng thời cho biết văn phòng của ông đã lên án những cáo buộc là “vô lý và bịa đặt”.

Bill Gates và Melinda French Gates kết hôn vào năm 1994, cùng sáng lập Quỹ Bill & Melinda Gates - tổ chức từ thiện đã chi hơn 100 tỷ USD cho các chương trình y tế, giáo dục và xóa đói giảm nghèo trên toàn cầu. Hai người tuyên bố ly hôn vào năm 2021 với lý do không còn có thể “phát triển cùng nhau”.

Melinda French Gates thú nhận, bà hồi sinh và có cuộc sống tốt hơn từ khi ly hôn với Bill Gates (Ảnh: Today).

Sau đó, Melinda từng xác nhận việc Bill Gates duy trì mối quan hệ với Jeffrey Epstein là một trong những nguyên nhân lớn khiến hôn nhân của họ rạn nứt, trong khi Bill Gates khẳng định mối quan hệ này chỉ xoay quanh hoạt động từ thiện.

Melinda French Gates (SN 1964) là doanh nhân, nhà từ thiện và nhà hoạt động xã hội người Mỹ. Bà từng làm việc tại Microsoft, nơi bà gặp và kết hôn với nhà sáng lập Bill Gates.

Trong nhiều năm, Melinda giữ vai trò đồng Chủ tịch Quỹ Bill & Melinda Gates, một trong những tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới, tập trung vào y tế toàn cầu, giáo dục và xóa đói giảm nghèo.

Melinda French Gates được biết đến đặc biệt với các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, quyền phụ nữ và trẻ em, nhất là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản và giáo dục.

Hiện nay, bà Melinda French Gates tiếp tục con đường hoạt động độc lập trong lĩnh vực từ thiện và xã hội thông qua tổ chức Pivotal Ventures, tập trung thúc đẩy bình đẳng giới, quyền phụ nữ và trẻ em. Theo ước tính của Forbes, tài sản ròng của bà vào khoảng 29,6 tỷ USD.

Với tầm ảnh hưởng lớn trong giới từ thiện và chính sách xã hội, Melinda Gates được xem là một trong những phụ nữ quyền lực và có tiếng nói quan trọng nhất thế giới trong các vấn đề về phát triển bền vững và công bằng xã hội.