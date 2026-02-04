NSND Quốc Khánh trở lại đóng Ngọc Hoàng, đồng nghiệp hé lộ sức khoẻ

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ Quốc Quân - người đóng vai Táo Kinh tế trong Táo quân 2024 - cho biết, anh mới sang Long Biên (Hà Nội) để thăm NSND Quốc Khánh. "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh có sức khoẻ ổn định, tinh thần thoải mái khi được chăm sóc đầy đủ.

Nghệ sĩ Quốc Quân (trái) và NSND Quốc Khánh trong buổi gặp gỡ mới đây (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Anh Quốc Khánh ở nhà một người em, gia đình lúc nào cũng có họ hàng, người giúp việc nên luôn đông vui. Ai cũng có lúc khoẻ mạnh, lúc mệt mỏi, Quốc Khánh cũng thế. Đến nơi ở mới, anh ấy thấy phấn chấn, khoẻ mạnh hơn. Chúng tôi là nghệ sĩ nên phải tập sống chung với những tin đồn", Quốc Quân nói.

Nam nghệ sĩ cho biết, với đồng nghiệp, Quốc Khánh là một người nhiệt tình, chân thành. NSND Quốc Khánh không mắc bệnh "ngôi sao" mà luôn hoà đồng với các diễn viên trẻ.

"Anh Quốc Khánh là người thoải mái và... dễ nuôi (cười). Anh ấy thích ăn sầu riêng và cá hồi. Mỗi lần gặp mặt, rủ nhau đi ăn uống mà có những món này là anh rất thích", Quốc Quân cho hay.

Theo nghệ sĩ Quốc Quân, khi sức khoẻ ổn định, NSND Quốc Khánh đã đi làm phim. Quốc Khánh nhận lời vào phim của đạo diễn Khải Anh, trong một series phim cũng liên quan đến Táo quân, Quốc Khánh vào vai Ngọc Hoàng.

"Đi làm phim, anh ấy được gặp đồng nghiệp, các em diễn viên trẻ nên thấy mình trẻ trung, thoải mái hơn. Về chuyên môn thì anh Quốc Khánh diễn rất tốt, được bạn bè, đạo diễn đánh giá cao", Quốc Quân nhận xét về đàn anh.

Nghệ sĩ Quốc Khánh (SN 1962) là người Hà Nội gốc, nhà có 2 chị em, bố mẹ làm cán bộ công chức. Học hết lớp 10, anh thi vào khóa đào tạo diễn viên năm đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 1978 đến năm 1982.

Khi sức khoẻ ổn định, Quốc Khánh đi làm phim. Anh vào vai Ngọc Hoàng trong một tác phẩm mới liên quan đến Táo quân (Ảnh: Chụp màn hình).

Cùng học với anh có một số nghệ sĩ nay đã thành danh như: NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, Quế Hằng… Học xong, Quốc Khánh ở lại nhà hát công tác đến khi nghỉ hưu vào tháng 11/2022.

Từ diễn viên chính kịch, Quốc Khánh còn thường xuyên xuất hiện trong những vai diễn hài hước của tiểu phẩm Gặp nhau cuối tuần với màn tung hứng cùng đồng nghiệp như: NSND Công Lý, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Phạm Bằng - Vân Dung…

Nhất là từ chương trình Táo quân, người ta nhắc đến anh với danh xưng "Ngọc Hoàng" khi hơn 20 năm đảm nhiệm nhân vật này trên sân khấu.

Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 (năm 2007), NSND Quốc Khánh Quốc Khánh giành giải Bông sen vàng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc cho bộ phim điện ảnh Áo lụa Hà Đông.

Năm 2012, anh được phong tặng danh hiệu NSƯT. Tháng 3/2024, anh được trao danh hiệu NSND tại Nhà hát Lớn (Hà Nội).