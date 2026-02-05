Ngày cuối đời của Từ Hy Viên: Bi kịch diễn ra chỉ trong chưa đầy 24 giờ

Chương trình có sự tham gia của chồng cô - nam ca sĩ DJ Koo - cùng lời kể từ những người thân trong gia đình, tái hiện lại hành trình sinh - bệnh - tử đầy ám ảnh của ngôi sao Vườn sao băng.

Từ Hy Viên qua đời vì biến chứng viêm phổi tại Nhật Bản (Ảnh: Sina).

Theo đó, ngày 29/1/2025, Từ Hy Viên cùng gia đình sang Nhật Bản du lịch. Không lâu sau khi hạ cánh, cô xuất hiện các triệu chứng sốt cao, đau nhức toàn thân. Nghĩ rằng chỉ là cảm cúm thông thường, nữ diễn viên chọn cách giữ ấm cơ thể và ngâm mình trong suối nước nóng tại khách sạn.

Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia y tế, việc ngâm nước nóng trong tình trạng sốt cao đã khiến áp lực lên hệ tim mạch tăng đột ngột. Với tiền sử bệnh tim, điều này trở thành yếu tố then chốt khiến sức khỏe của Từ Hy Viên chuyển biến xấu nhanh chóng.

Sau khi được đưa vào khoa cấp cứu, tình trạng viêm phổi của nữ diễn viên diễn tiến nghiêm trọng và có dấu hiệu biến chứng. Các bác sĩ địa phương đề nghị chuyển cô đến bệnh viện tuyến trên để điều trị tích cực. Tuy nhiên, vì lo sợ phải nằm viện nơi đất khách, Từ Hy Viên đã tha thiết xin được trở về nhà.

Từ Hy Viên và chồng, DJ Koo, trong thời gian ở Nhật Bản (Ảnh: Sohu).

Gia đình khẩn trương đặt vé máy bay về Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày 2/2/2025 và hoàn tất thủ tục xuất viện. Tuy nhiên, trên đường ra sân bay vào chiều cùng ngày, nữ diễn viên bất ngờ ngừng tim trong xe.

Cô lập tức được đưa tới bệnh viện gần nhất, nơi đội ngũ y tế tiến hành hồi sức tim phổi và điều trị tích cực suốt 14 tiếng đồng hồ, nhưng cuối cùng không thể cứu sống.

Điều khiến người thân đau xót là chỉ một đêm trước đó, Từ Hy Viên vẫn vui vẻ nhảy múa bên gia đình. Từ lúc cô gục xuống cho đến khi qua đời, mọi việc diễn ra quá nhanh, khiến những người ở bên không kịp chuẩn bị tinh thần.

Các bác sĩ nhận định, sức khỏe của Từ Hy Viên đã suy yếu từ trước do từng bị tiền sản giật, xuất huyết sau sinh, khiến hệ miễn dịch dễ tổn thương. Khi nhiễm cúm A trong tình trạng thể lực kém, cơ thể cô không đủ sức cầm cự để chờ được điều trị tại quê nhà.

Từ Hy Viên trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mẹ ruột, chồng - DJ Koo, hai con và vợ chồng em gái. Với DJ Koo, ký ức chỉ cách đó chưa đầy 24 giờ - khi anh còn hạnh phúc bên vợ - trở thành nỗi ám ảnh suốt một năm qua.

DJ Koo và mẹ của Từ Hy Viên trong lễ giỗ đầu của cố nghệ sĩ (Ảnh: Sohu).

Sau khi vợ qua đời, DJ Koo thông báo tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật. Dù mưa hay nắng, anh vẫn đều đặn đến nghĩa trang, lặng lẽ ngồi bên mộ, trò chuyện và vẽ tranh cho vợ.

Chương trình của đài KBS (Hàn Quốc) mang tên Bí mật về sinh - lão - bệnh - tử của người nổi tiếng đã ghi lại hình ảnh DJ Koo tại nghĩa trang vài ngày trước lễ giỗ đầu. “Hy Viên còn vất vả hơn tôi”, anh nghẹn ngào chia sẻ với MC.

Trong ngày giỗ đầu, DJ Koo cũng công bố bức tượng chân dung Từ Hy Viên do chính anh thực hiện, đặt gần phần mộ của nữ diễn viên. Đồng thời, anh từ chối nhận bất kỳ phần thừa kế nào từ khối tài sản ước tính 30 triệu USD của vợ, quyết định để lại toàn bộ cho 2 con riêng của cô.

Trên trang cá nhân, anh đăng tải bức thư tay gửi vợ: “Tôi vẫn không thể phân biệt được đây là hiện thực hay một giấc mơ. Nỗi nhớ em khiến nước mắt tôi không ngừng rơi. Lần sau khi gặp lại, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Anh nhớ em rất nhiều”.

Từ Hy Viên và DJ Koo từng có mối tình ngắn ngủi trong quá khứ. Sau 24 năm xa cách, họ tái hợp và kết hôn. Nữ diễn viên qua đời chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm 3 năm ngày cưới của 2 người.

Hai bạn diễn thân thiết của Từ Hy Viên trong "Vườn sao băng", Châu Du Dân và Ngôn Thừa Húc, tham dự lễ giỗ đầu của cố diễn viên (Ảnh: Sohu).

Từ Hy Viên (1976-2025) là nữ diễn viên, ca sĩ và MC hàng đầu của Đài Loan, nổi tiếng khắp châu Á với vai Sam Thái trong Vườn sao băng (2001). Thành công của bộ phim đưa cô trở thành biểu tượng thanh xuân của cả một thế hệ khán giả châu Á đầu những năm 2000, với loạt dự án như Chiến thần, Bong bóng mùa hè…

Ngoài diễn xuất, cô còn hoạt động sôi nổi trong âm nhạc và truyền hình cùng em gái Từ Hy Đệ trong nhóm ASOS. Trong nhiều năm, Từ Hy Viên là MC được yêu thích trên màn ảnh nhỏ xứ Đài. Cô dừng hoạt động nghệ thuật từ năm 2011 sau khi lập gia đình và sinh con.

Về đời tư, nữ diễn viên từng trải qua 2 cuộc hôn nhân. Sau khi Từ Hy Viên qua đời, 2 con của cô chuyển về sống cùng cha ruột - doanh nhân Uông Tiểu Phi - tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Uông Tiểu Phi đã tái hôn và chuẩn bị đón thêm con.