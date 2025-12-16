Ném bột ớt vào mặt người khác để cướp 1,5 tỷ đồng

Ngày 16/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk ra thông báo truy tìm 5 đối tượng có liên quan đến vụ án cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Tuy Hòa.

Trước đó, đơn vị tiếp nhận tin báo tố giác vụ việc lợi dụng mua bán đá thiên thạch, nhóm đối tượng ném bột ớt vào mặt bị hại rồi cướp túi xách bên trong có 1,5 tỷ đồng, sau đó lên ô tô tẩu thoát.

Vụ việc được xác định xảy ra trên địa bàn khu phố Vĩnh Phú, phường Tuy Hòa.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ Trương Tiểu Điền (26 tuổi, trú tại tỉnh Cà Mau) và đã khởi tố vụ án.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định thêm 5 đối tượng liên quan gồm: Kha Minh Cường (32 tuổi, trú tại thành phố Cần Thơ); Phạm Hoài Thưng (30 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp); Phan Văn Tân (38 tuổi, trú tại thành phố Cần Thơ); Lê Quyên Bình (37 tuổi, trú tại tỉnh An Giang) và Trần Hoài Thanh (31 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Long).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đối tượng trên đến cơ quan công an nơi gần nhất trình diện, hợp tác điều tra để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Đồng thời, công an đề nghị người dân biết thông tin về các đối tượng báo ngay cho cơ quan công an. Trường hợp bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm.