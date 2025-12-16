Nữ ca sĩ đau đớn tố bạn trai giam giữ, bạo hành nhưng không thể chia tay

Ngày 15/12, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về những chia sẻ của Jvcki Wai (tên thật Hong Ye Eun, 29 tuổi). Theo nữ ca sĩ, cô là nạn nhân của bạo lực trong mối quan hệ tình cảm kéo dài với Vangdale (32 tuổi), đồng thời thừa nhận dù nhận thức được sự độc hại, cô vẫn không thể dứt ra.

Nữ ca sĩ Jvcki Wai tố cáo bạn trai đánh đập và thao túng cô trong thời gian yêu nhau (Ảnh: Chosun).

Trước đó, Jvcki Wai đăng tải trên Instagram loạt hình ảnh cho thấy nhiều vết bầm tím trên mặt và cơ thể. Cô viết: “Tôi không thể ra ngoài trong 2 tuần. Anh ta gõ cửa và nhập mật khẩu để ngăn tôi rời đi”. Nữ rapper cho biết việc công khai câu chuyện là cách duy nhất để cô có thể chấm dứt mối quan hệ một cách an toàn.

Jvcki Wai cũng công bố các đoạn tin nhắn thoại được cho là của người đã hành hung mình. Sau đó, Vangdale đăng tải phản hồi, phủ nhận cáo buộc bạo lực và khẳng định bản thân cũng là người liên quan trong vụ việc.

Đáp lại, Vangdale cho rằng anh không đánh đập bạn gái cũ mà chỉ cố gắng “ngăn chặn một tình huống bạo lực”. Trước tuyên bố này, Jvcki Wai thừa nhận từng tát bạn trai, song khẳng định: “Tôi là nạn nhân trong phần lớn các hành vi hành hung và lăng mạ bằng lời nói”.

Jvcki Wai chia sẻ hình ảnh về những vết thương trên người cô (Ảnh: Starnews).

Theo lời nữ ca sĩ, Vangdale từng dụ cô đến nhà rồi khóa cửa, ném đồ đạc và la hét. Cô cho biết đã nhiều lần trình báo cảnh sát nhưng chỉ nhận được lời khuyên hòa giải. Vì sự yếu lòng, cô tiếp tục tha thứ và duy trì mối quan hệ.

Jvcki Wai cũng cáo buộc bạn trai cũ từng giam giữ và đe dọa cô bằng vũ khí, đồng thời bày tỏ sự hối hận vì không sớm chấm dứt mối quan hệ.

“Anh ta biện minh cho những lời lăng mạ bằng cách nói rằng đó không phải suy nghĩ thật lòng mà chỉ là lúc nóng giận. Tôi dần quen với điều đó và cam chịu. Khi ở bên anh ta, tôi ngày càng cô lập, khó gặp gỡ mọi người và không nhận được sự giúp đỡ nào”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Công ty quản lý AOMG của Jvcki Wai đã đưa ra tuyên bố chính thức cùng ngày, xác nhận nữ nghệ sĩ là nạn nhân của bạo lực trong mối quan hệ tình cảm và cho biết vụ việc đang được xử lý theo các thủ tục pháp lý. AOMG khẳng định đang hỗ trợ toàn diện cho Jvcki Wai, bao gồm tư vấn pháp lý, với ưu tiên hàng đầu là sự an toàn về thể chất và tinh thần của nghệ sĩ.

Jvcki Wai quyết định lên tiếng để có thể rời khỏi mối quan hệ với bạn trai một cách an toàn (Ảnh: Osen).

Đồng thời, công ty cũng kêu gọi công chúng không lan truyền suy đoán vô căn cứ hoặc thông tin chưa được kiểm chứng nhằm tránh gây tổn hại thứ cấp cho người trong cuộc.

Jvcki Wai và Vangdale từng hợp tác trong album Mollak phát hành vào tháng 7, trong đó Vangdale đảm nhiệm vai trò sản xuất toàn bộ ca khúc. Trước đó, hai người cũng phát hành đĩa đơn chung Spoil U vào tháng 2.

Jvcki Wai ra mắt vào năm 2016 với EP Exposure và hiện trực thuộc AOMG. Trong khi đó, Vangdale là nhà sản xuất âm nhạc trực thuộc công ty KC do rapper Sik-K sáng lập.

Do hai bên đưa ra những tuyên bố trái ngược, vụ việc được cho là sẽ tiếp tục được làm rõ thông qua quá trình điều tra và phán quyết của pháp luật.