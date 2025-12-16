Ba người hy sinh thân mình ngăn 2 kẻ xả súng gây tội ác ở Australia

Ảnh chụp màn hình từ camera hành trình cho thấy một người đàn ông ngã xuống sau khi cố gắng tước vũ khí của một trong những kẻ xả súng trong vụ thảm sát ở Bondi Beach (Ảnh: Reuters).

Trong khi chủ một cửa hàng ở Sydney được ca ngợi là anh hùng sau khi tước vũ khí một trong những tay súng bắn vào đám đông dự một sự kiện ngày lễ Do Thái tại Bondi Beach, một cặp đôi và một người đàn ông khác đã thiệt mạng sau khi đương đầu trực tiếp với các kẻ tấn công.

Ông Reuven Morrison, 62 tuổi, bị bắn đến thiệt mạng sau khi cố gắng ngăn chặn vụ thảm sát, con gái ông, Sheina Gutnick, nói với đài CBS News trong một bản tin ngày 15/12.

“Ông đã lao vào ngay khi cuộc xả súng bắt đầu. Ông đã ném gạch. Ông la hét vào kẻ khủng bố và bảo vệ cộng đồng của mình. Nếu có một cách để ông ấy rời khỏi thế gian này, thì đó là chiến đấu với một kẻ khủng bố", cô nói.

Hành động của ông Morrison được ghi lại trong nhiều video đăng trên mạng xã hội.

Sau khi ông Ahmed al Ahmed, 43 tuổi, lao vào đằng sau một trong các tay súng và tước vũ khí của y, một người đàn ông được nhìn thấy đuổi theo kẻ khủng bố và ném vật gì đó về phía y.

Ông Morrison, một người đến từ Liên Xô cũ, sau đó bị bắn và tử vong, theo lời bà Gutnick.

Trong khi đó, ông Ahmed đang được điều trị tại bệnh viện sau phẫu thuật do bị thương bởi đạn bắn, và số tiền quyên góp ủng hộ ông đã vượt quá 2 triệu USD.

Ông Morrison là một trong 16 người thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất tại Australia trong gần 30 năm. Các quan chức cáo buộc một người cha và con trai là những tay súng và cho biết cuộc tấn công đang được điều tra như một hành vi khủng bố nhắm vào cộng đồng Do Thái.

Cặp đôi thiệt mạng khi cố gắng ngăn chặn nghi phạm xả súng ở Australia (Video: ST).

Một cặp vợ chồng khác, chưa được xác định danh tính, đã tấn công một trong những kẻ khủng bố để ngăn y lại, trước khi cả hai bị bắn đến thiệt mạng.

Cảnh quay từ camera hành trình cho thấy một tay súng vật lộn giành lấy khẩu súng dài với một người đàn ông mặc áo tím, trước khi cả hai ngã xuống đất phía sau một chiếc xe màu bạc.

Người đàn ông áo tím, đi cùng một phụ nữ, đứng dậy với vũ khí khi đoạn phim tiếp tục. Sau đó, một video riêng biệt cho thấy người đàn ông và người phụ nữ nằm bất động cạnh chiếc xe, bên cạnh cầu đi bộ nơi các tay súng sau đó bị cảnh sát bắn hạ.

“Một người đàn ông lớn tuổi bên đường đã không chạy trốn. Thay vào đó, ông lao thẳng tới nguy hiểm, dùng hết sức lực cố gắng giành lấy khẩu súng và chiến đấu đến khi qua đời. Tôi có thể thấy trong camera của mình rằng người đàn ông lớn tuổi cuối cùng đã bị bắn và ngã xuống. Khoảnh khắc đó làm tan nát trái tim tôi", chủ camera hành trình là Jenny, người chia sẻ đoạn video với Reuters, cho biết.

Thủ tướng Anthony Albanese đầu tuần này từng ca ngợi hành động của những người Australia “chạy tới nơi nguy hiểm để giúp đỡ người khác”.

“Những người Australia này là người hùng và lòng dũng cảm của họ đã cứu được mạng sống người khác”, ông nói tại một cuộc họp báo.