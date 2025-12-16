Giá rau "nhảy múa", Hà Nội kích hoạt kịch bản dự trữ hàng Tết

Thời gian gần đây, giá rau củ biến động do mưa bão gây thiệt hại nhiều diện tích trồng trọt, làm nguồn cung bị ảnh hưởng.

Theo đánh giá từ Sở Công Thương Hà Nội, áp lực tăng giá đối với nhóm hàng thực phẩm tươi sống, đặc biệt là rau củ trong tháng 11 vừa qua chủ yếu xuất phát từ yếu tố thời tiết. Mưa lớn và bão kéo dài đã gây ngập úng diện rộng, làm gián đoạn tiến độ gieo trồng vụ Đông và gây khó khăn cho hoạt động logistics đưa hàng từ các tỉnh phía Bắc về Thủ đô.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cán cân cung - cầu đã có sự điều chỉnh tích cực. Cơ quan quản lý cho biết, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân đã nhanh chóng khôi phục sản xuất. Nhờ đặc tính chu kỳ sinh trưởng ngắn, nguồn cung các loại rau ăn lá đã dồi dào trở lại, giúp mặt bằng giá "hạ nhiệt" rõ rệt từ cuối tháng 11. Trong khi đó, một số loại rau, củ có chu kỳ dài vẫn giữ mức giá cao.

Thời gian qua, giá rau xanh tăng chủ yếu do mưa bão, gây thiếu hụt nguồn cung (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Để giải bài toán cân đối cung cầu và giữ giá cả ổn định trong cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới, lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội cho biết đã kích hoạt Chương trình bình ổn thị trường từ giữa năm với sự tham gia của 19 đơn vị chủ lực, đảm bảo mạng lưới cung ứng tại hơn 10.700 điểm bán trên toàn thành phố.

Chiến lược trọng tâm của Hà Nội là đẩy mạnh liên kết vùng để đa dạng hóa nguồn hàng. Hiện thành phố đã kết nối thành công hơn 4.000 sản phẩm nông sản, đặc sản vùng miền và trên 3.400 sản phẩm OCOP vào hệ thống phân phối hiện đại. Động thái này giúp tăng tính chủ động về nguồn cung, giảm thiểu rủi ro thiếu hụt cục bộ gây sốt giá ảo.

Về kế hoạch dự trữ, Sở đã yêu cầu các doanh nghiệp phân phối tăng lượng hàng hóa từ 10-20% so với các tháng bình thường, cam kết không để xảy ra tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng. Hệ thống hạ tầng thương mại gồm 30 trung tâm thương mại, 131 siêu thị, 469 chợ dân sinh cùng hơn 2.000 cửa hàng tiện lợi và các kênh thương mại điện tử đã được huy động tối đa công suất phục vụ.

Song song với công tác chuẩn bị nguồn hàng, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường. Mục tiêu là xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, và đặc biệt là các chiêu trò đầu cơ, găm hàng chờ giá lên trong dịp Tết, qua đó bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Thủ đô.