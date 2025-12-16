Phó Thủ tướng: "Bố trí, tăng cường công chức từ cấp tỉnh về cấp xã"

Ngày 16/12, Thường trực Chính phủ họp về tình hình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhằm đánh giá kết quả triển khai sau 5 tháng thực hiện.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp đến nay cơ bản thông suốt, đồng bộ, liên thông giữa các cấp chính quyền. Những vướng mắc phát sinh trong giai đoạn đầu từng bước được tháo gỡ, tạo chuyển biến tích cực trong thực tiễn.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Thu Giang).

Trước hết, với các bộ, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, hoàn thiện toàn bộ hệ thống thể chế, chính sách liên quan đến vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Với Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng giao nhiệm vụ sớm hoàn thiện nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và UBND xã, phường, đặc khu, làm cơ sở pháp lý quan trọng cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở địa phương, nhất là ở cấp xã.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành tiếp tục đôn đốc các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy hoạch tỉnh, coi đây là cơ sở quan trọng để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Cùng với đó, theo Phó Thủ tướng, các bộ ngành cần tập trung đôn đốc, hướng dẫn việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trọng tâm là lĩnh vực giáo dục và y tế, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý việc hướng dẫn thành lập các đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ công thiết yếu ở cấp xã, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, xây dựng, nhằm bảo đảm cung ứng dịch vụ đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Một nội dung quan trọng khác là xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh sau sắp xếp, trong đó Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản công dôi dư, mua sắm phương tiện, điều kiện làm việc.

Đối với địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện quy hoạch tỉnh; sắp xếp tổ chức bộ máy và bảo đảm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương ở cấp xã.

Phó Thủ tướng cho biết Bộ Nội vụ sẽ sớm tham mưu sửa đổi Nghị định 150 của Chính phủ để có thể ban hành trước ngày 25/12.

Từ đó, các địa phương căn cứ vào nghị định sửa đổi để sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, đồng thời bố trí, tăng cường đội ngũ cán bộ, công chức từ cấp tỉnh về cấp xã.

Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động xác định nhu cầu thực tiễn và tổ chức thực hiện. Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức để có thể triển khai từ 1/1/2026.

Ngoài ra, lãnh đạo Chính phủ đặc biệt lưu ý việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nội bộ gắn với chuyển đổi số. Phó Thủ tướng chỉ ra bất cập khi thủ tục hành chính nội bộ ở nhiều địa phương còn phức tạp, địa phương chưa quan tâm đúng mức nhưng lại kiến nghị Trung ương cải cách thủ tục.

“Những thủ tục đã được phân cấp thì địa phương có quyền chủ động điều chỉnh cho phù hợp, không nên trông chờ, phụ thuộc vào Trung ương”, Phó Thủ tướng quán triệt.