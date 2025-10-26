Hoa hậu Sinh viên đời thường ngọt ngào, được Bùi Quỳnh Hoa khen tính cách

Tối 25/10 tại Bắc Ninh, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 đã diễn ra với sự góp mặt của gần 30 thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành của Việt Nam.

Kết quả chung cuộc, người đẹp Hoàng Ngọc Như đến từ Trường Đại học Công nghiệp TPHCM đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025. Danh hiệu Á hậu 1 được trao cho Trần Thị Thu Hiền (Đại học Văn Lang), người đẹp Nguyễn Thị Kiều Anh (Đại học Công nghiệp Hà Nội) giành ngôi vị Á hậu 2.

Tân hoa hậu Hoàng Ngọc Như trong đêm chung kết (Ảnh: Ban tổ chức).

Tân hoa hậu sở hữu chiều cao 1,72m, số đo ba vòng 80-60-89cm. Đời thường, cô chuộng phong cách thời trang ngọt ngào, nữ tính. Trên trang cá nhân, người đẹp thường khoe những bộ ảnh diện áo dài, cổ phục... Khi ra ngoài cùng bạn bè, cô chọn trang phục năng động, thỉnh thoảng phá cách với áo dây, đầm cúp ngực...

Trong suốt hành trình dự thi, Hoàng Ngọc Như được đánh giá là thí sinh hội tụ đầy đủ các yếu tố mà cuộc thi hướng đến như tri thức, bản lĩnh, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến.

Đặc biệt, cả Hoa hậu Hoàng Ngọc Như và Á hậu Trần Thị Thu Hiền, Á hậu Nguyễn Thị Kiều Anh đều là thí sinh thuộc đội của huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa trong chương trình truyền hình thực tế Nhà chung Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025.

Hoa hậu Hoàng Ngọc Như được nhận xét sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, trong trẻo (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nhận xét: "Hoàng Ngọc Như là một cô gái hiền lành, nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào. Như đến với cuộc thi như trang giấy trắng, những ngày đầu hai chân đứng còn run nhưng em ấy tiếp thu mọi thứ rất nhanh.

Đến nay, Như đã thay đổi hoàn toàn, trở nên tự tin hơn, trình diễn tốt hơn, trả lời ứng xử chân thành, thông minh. Một điều nữa mà tôi rất thích ở Như là luôn có một năng lượng tích cực, biết lắng nghe và nỗ lực mỗi ngày để hoàn thiện bản thân mình hơn”.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa và top 3 thí sinh nhận những danh hiệu cao nhất tại Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với Á hậu 1 Thu Hiền, Bùi Quỳnh Hoa nhận xét: "Hiền có kinh nghiệm từ lần dự thi trước nên nhập cuộc rất nhanh, đầy tự tin, chuẩn bị chỉn chu mọi thứ trong các phần thi. Bạn biết mình muốn gì và cần phải cố gắng ở điểm nào. Tôi rất ấn tượng tác phong của bạn, luôn có mặt sớm, chăm chút ngoại hình, sẵn sàng để thực hiện các thử thách”.

Trong khi đó, Á hậu 2 Kiều Anh được nhận xét sở hữu khuôn mặt đẹp, vóc dáng quyến rũ, dù chưa có kỹ năng catwalk nhưng rất chăm chỉ. Bùi Quỳnh Hoa kể: "Mỗi ngày khi đi quay hình về dù đã khuya và mệt mỏi, Kiều Anh không nghỉ ngơi ngay mà cố gắng đứng trước gương luyện tập, quay clip gửi cho tôi để nhờ nhận xét, chỉnh sửa. Tôi nghĩ, điều đó đã giúp bạn tỏa sáng và thành công chạm đến ngôi vị á hậu 2 của cuộc thi”.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa bày tỏ sự hạnh phúc khi các thí sinh đội mình gặt hái thành công (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bùi Quỳnh Hoa cho biết bản thân cô cũng không nghĩ rằng 9/10 thành viên trong đội của mình vào top 20, 6 thành viên có mặt trong top 10 và 3 thí sinh đoạt những ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Ngoài ra, nhiều thí sinh khác trong đội của cô cũng giành được những giải thưởng phụ như: Vương Thị Thùy Trang - Người đẹp thời trang, Trần Bảo Anh - Người đẹp truyền thông, Người đẹp tri thức, Trần Tuệ Hân - Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp du lịch...

Miss Universe Vietnam 2023 chia sẻ: "Những ngày tháng cùng các bạn tập luyện, trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, vui vẻ có, căng thẳng cũng có, thậm chí có những lúc tôi nghĩ mình đã rất nghiêm khắc nhưng kết quả đạt được ngày hôm nay là rất xứng đáng.

Tuy nhiên, đây mới là khởi đầu, tôi mong rằng trong suốt nhiệm kỳ của mình, các bạn sẽ còn tỏa sáng hơn nữa, có được những trải nghiệm quý giá và thực hiện được thật nhiều điều ý nghĩa cho cộng đồng”.

Năm nay, ngoài Bùi Quỳnh Hoa, cuộc thi còn có hai huấn luyện viên là Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu Lê Hoàng Phương.