“Rich kid” đình đám: Con gái của 2 ngôi sao tỷ USD, phổng phao ở tuổi 13

Mới đây, Blue Ivy xuất hiện cùng cha tại trận đấu NBA giữa Los Angeles Lakers và San Antonio Spurs, diễn ra tại nhà thi đấu Crypto.com Arena, Los Angeles (Mỹ). Cô bé nhanh chóng trở thành tâm điểm ống kính với diện mạo nổi bật.

Con gái lớn của Beyoncé diện áo khoác da đen ngoại cỡ của Balenciaga, kết hợp quần thụng của The Attico và túi xách đính pha lê của Diesel. Điểm nhấn là đôi giày thể thao đế xuồng đỏ - đen gợi nhớ hình ảnh Beyoncé từng diện vào năm 2013.

Blue Ivy hoàn thiện phong cách với trang sức vàng, lớp trang điểm sắc sảo và mái tóc nâu rẽ ngôi giữa, duỗi thẳng. Những hình ảnh mới của Blue Ivy khiến cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi.

Nhiều ý kiến cho rằng cô bé thừa hưởng nhan sắc của mẹ, trong khi số khác nhận xét Blue Ivy mang nhiều nét giống cha. Ở tuổi 13, cô bé được nhận xét có vóc dáng cao lớn, gần bằng người cha cao 1,88m.

Blue Ivy không xa lạ với sự chú ý của truyền thông. Tháng 12 năm ngoái, cô bé được xem là "rich kid" (con nhà giàu) gây ấn tượng khi dự buổi ra mắt phim Mufasa: The Lion King tại Mỹ, trong đó Blue Ivy tham gia lồng tiếng cho nhân vật Kiara. Beyoncé từng tự hào chia sẻ trên mạng xã hội rằng con gái đã làm việc chăm chỉ và đạt được thành quả đáng ghi nhận.

Sinh năm 2012, Blue Ivy được xem là một trong những “em bé nổi tiếng nhất thế giới”. Cô là con đầu lòng của cặp đôi quyền lực Beyoncé - Jay-Z, những nghệ sĩ sở hữu khối tài sản và tầm ảnh hưởng hàng đầu trong làng giải trí Mỹ.

Tính đến hiện tại, tổng tài sản ròng của hai ngôi sao được ước tính hơn 3 tỷ USD, có thể lên tới khoảng 3,2 tỷ USD. Khối tài sản khổng lồ này đến chủ yếu từ đế chế kinh doanh của Jay-Z, gồm công ty giải trí Roc Nation, các thương hiệu đồ uống, cùng hoạt động âm nhạc và các dự án đầu tư đa lĩnh vực của Beyoncé, giúp họ giữ vững vị thế là cặp đôi quyền lực và giàu có bậc nhất trong ngành giải trí toàn cầu.

Năm 9 tuổi, Blue Ivy gây chấn động khi giành giải Grammy đầu tiên cho hạng mục Video ca nhạc xuất sắc với ca khúc Brown Skin Girl. Đây là thành tích hiếm có ngay cả với nhiều nghệ sĩ kỳ cựu. Sau đó, cô tiếp tục xuất hiện trong các dự án âm nhạc, trình diễn cùng mẹ trong chuyến lưu diễn Renaissance năm 2023.

Được nuôi dưỡng trong môi trường nghệ thuật từ nhỏ, Blue Ivy sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, vũ đạo và sự tự tin trước ống kính. Cô được gia đình đầu tư giáo dục bài bản, theo học tại trường tư danh tiếng và tiếp cận nhiều hoạt động nghệ thuật, thể thao cao cấp.

Theo ước tính của Forbes, Blue Ivy hiện là một trong những đứa trẻ giàu có nhất thế giới với khối tài sản lên tới 800 triệu USD. Thu nhập của cô bé đến từ âm nhạc, bản quyền hình ảnh và các dự án thương mại do gia đình quản lý.

Ảnh: Getty Images/People