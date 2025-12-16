Hồ Ngọc Hà và Lisa cùng diện váy cao cấp, giá hơn 300 triệu đồng

Được biết, mẫu váy tạo hiệu ứng thị giá đặc biệt này từng được Lisa (thành viên Blackpink) diện trong buổi ra mắt bộ phim The White Lotus mùa 3 tại Los Angeles (Mỹ).

Cả hai đều diện mẫu váy thuộc bộ sưu tập Thu - Đông 2024 của nhà mốt Schiaparelli, có giá khoảng 12.900 USD (gần 340 triệu đồng).

Lisa diện váy của thương hiệu Schiaparelli (Ảnh: Harper's Bazaar).

Khi xuất hiện tại sự kiện quốc tế, Lisa hoàn thiện tổng thể bằng các phụ kiện mang dấu ấn đặc trưng của nhà mốt Schiaparelli như hoa tai và vòng tay bằng đồng mạ vàng, đính pha lê với biểu tượng ổ khóa đặc trưng. Nữ ca sĩ kết hợp cùng giày cao gót và phụ kiện đồng bộ, tạo nên hình ảnh nổi bật, đậm chất tiệc tùng.

Trong khi Lisa lựa chọn kiểu tóc uốn sóng nữ tính, Hồ Ngọc Hà lại áp dụng mốt tóc ướt sang trọng, tối giản trang sức để làm nổi bật thiết kế trang phục.

Cùng khoác lên mình một thiết kế, Lisa và Hồ Ngọc Hà mang đến hai phong cách khác biệt. Nếu Lisa được khen ngợi với vẻ ngoài cá tính, phóng khoáng, phù hợp không khí tiệc tối, thì Hồ Ngọc Hà lại ghi điểm bởi sự tinh tế, thanh lịch và tiết chế.

Hồ Ngọc Hà cũng mặc váy của thương hiệu Schiaparelli (Ảnh: Instagram).

Schiaparelli là thương hiệu thời trang cao cấp của Pháp, được nhiều ngôi sao quốc tế yêu thích. Tạp chí Vogue từng nhận định Schiaparelli là “cái nôi của thiên tài nổi loạn”, nơi chủ nghĩa siêu thực được thể hiện một cách tự do và táo bạo. Thương hiệu được sáng lập tại Paris (Pháp) vào năm 1927 bởi Elsa Schiaparelli.

Trong thập niên 1930-1940, Elsa Schiaparelli trở thành đối trọng của xu hướng tối giản khi tiên phong sử dụng màu sắc ấn tượng và các thiết kế siêu thực mang tính biểu tượng như váy tôm hùm, mũ hình giày hay những chi tiết cơ thể được cách điệu độc đáo.

Bà cũng là người tạo nên cơn sốt “shocking pink” - sắc hồng rực rỡ, nổi loạn, được xem như lời thách thức các gam màu trầm u tối trong giai đoạn Thế chiến II. Tông màu này đã góp phần quan trọng đưa tên tuổi Schiaparelli ghi dấu ấn sâu đậm trong lịch sử thời trang.

Chiếc váy nằm trong bộ sưu tập Thu - Đông 2024 của nhà mốt Schiaparelli (Ảnh: Harper's Bazaar).

Sau thời gian dài trầm lắng, Schiaparelli trở lại mạnh mẽ từ năm 2019 dưới sự dẫn dắt của giám đốc sáng tạo Daniel Roseberry, tiếp tục phát huy tinh thần siêu thực trong hình hài đương đại.

Các thiết kế Haute Couture (thiết kế may đo) của thương hiệu ngày càng khẳng định vị thế khi liên tục được các ngôi sao hạng A Hollywood như Lady Gaga, Adele, Bella Hadid, Beyoncé Knowles… lựa chọn tại những sự kiện lớn.

Sự xuất hiện dày đặc của Schiaparelli trên thảm đỏ quốc tế được xem là minh chứng cho sức hút bền bỉ và tương lai rực rỡ của nhà mốt mang tinh thần nổi loạn này.

Mẫu váy nổi tiếng của Schiaparelli do siêu mẫu Bella Hadid mặc (Ảnh: Getty Images).