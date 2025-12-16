Bệnh viện Bạch Mai đồng loạt đưa vào sử dụng 1.500 thiết bị y tế hiện đại

Ngày 16/12, Bệnh viện Bạch Mai chính thức khai trương và đưa vào vận hành đồng bộ hơn 200 danh mục với trên 1.500 thiết bị y tế hiện đại, tiên tiến hàng đầu thế giới. Đây là các máy móc chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao, y học hạt nhân, xạ trị, các nền tảng xét nghiệm, giải trình tự gene phục vụ y học chính xác...

PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết, từ nguồn ngân sách 1.000 tỷ đồng, Bệnh viện Bạch Mai thực hiện đấu thầu mua sắm được hơn 1.500 thiết bị y tế hiện đại.

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà và các đại biểu khai trương hệ thống thiết bị y tế hiện đại phục vụ công tác khám, chữa bệnh (Ảnh: Thành Dương).

Trong đó, nổi bật là hệ thống CT đếm photon thế hệ mới NAEOTOM Alpha cho phép chụp với độ phân giải siêu cao, giảm mạnh liều tia và lượng thuốc cản quang, nâng cao mức độ an toàn cho người bệnh; hệ thống xạ trị gia tốc và SPECT/SPECT-CT giúp "nhắm trúng đích" khối u, hạn chế tối đa tổn thương mô lành; các hệ thống giải trình tự gene, xét nghiệm di truyền chuyên sâu phục vụ chẩn đoán, điều trị và sàng lọc bệnh ngay từ giai đoạn sớm.

Cùng với đó là nhiều thiết bị hiện đại phục vụ từ cấp cứu, phẫu thuật đến hồi sức, trải rộng ở các chuyên ngành tim mạch, thần kinh, tiết niệu, tiêu hóa, răng hàm mặt, tai mũi họng…

PGS.TS Đào Xuân Cơ chia sẻ, với việc đưa vào sử dụng 1.500 thiết bị y tế hiện đại góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị.

"Người dân có thể an tâm điều trị rất nhiều bệnh nặng, bệnh khó ngay tại Việt Nam với hiệu quả tương đương các nước tiên tiến, không còn phải ra nước ngoài với chi phí rất lớn. Qua đó giữ lại nguồn lực tài chính to lớn để tái đầu tư cho y tế trong nước, cho đào tạo nhân lực, cho nghiên cứu khoa học và cho chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đây chính là hiện thực hóa mục tiêu "y tế vì Nhân dân" bằng những hành động cụ thể, thiết thực, đúng với bản chất ưu việt của chế độ ta", PGS.TS Đào Xuân Cơ nói.

PGS.TS Đào Xuân Cơ giới thiệu về máy móc hiện đại được đặt tại Trung tâm Điện Quang, Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Thành Dương).

Phát biểu tại sự kiện, TS.BS Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế đánh giá, những trang thiết bị y tế này không chỉ nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, mà quan trọng hơn, mở ra cơ hội để người dân được tiếp cận sớm hơn, công bằng hơn với các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại Việt Nam.

Từ đó, góp phần giảm tải cho hệ thống y tế, giảm chi phí cho người bệnh, hạn chế tình trạng người dân phải ra nước ngoài điều trị.

PGS.TS Vũ Đăng Lưu, Giám đốc Trung tâm Điện quang - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hệ thống CT cắt lớp vi tính lượng tử (CT đếm photon) thế hệ mới được đánh giá là một trong những công nghệ chẩn đoán hình ảnh hiện đại nhất hiện nay của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Công nghệ mới với độ phân giải không gian lên tới khoảng 0,11 mm cho phép bác sĩ tiếp cận hình ảnh ở mức vi cấu trúc, phát hiện những tổn thương cực nhỏ mà các thế hệ thiết bị trước đây rất khó nhận diện.

"Công nghệ này đặc biệt có giá trị trong chẩn đoán các bệnh lý tim mạch và mạch máu phức tạp như hẹp mạch vành, tổn thương trong stent có kích thước rất nhỏ dưới 2,5 mm, hay các trường hợp tăng sinh, đứt gãy stent cần đánh giá chính xác để can thiệp kịp thời.

Đồng thời, hệ thống còn giúp phát hiện sớm các tổn thương ung thư kích thước rất nhỏ ngay từ giai đoạn sớm - thời điểm quyết định hiệu quả điều trị và tiên lượng cho người bệnh", PGS Lưu thông tin.