Thanh Tú "cháo lòng" từng bị dàn cảnh cướp tiền, nhiều năm phải ở nhà thuê

"Tôi từng kinh doanh tay trái nhưng thất bại"

Nhắc đến Thanh Tú, khán giả thấy chị diễn kịch rất tốt, làm phim truyền hình và đóng hài cũng duyên dáng. Xuất hiện ở mọi “mặt trận” như vậy, chị có sợ khán giả chán mình?

- Tôi thấy mình được Tổ thương nên vẫn có công việc đều. Tôi từng nghĩ, mình làm nhiều phim khiến khán giả chán nên với mỗi vai, tôi đều tìm ra cách diễn khác đi, để không bị trùng lặp.

Đến bây giờ, vẫn có người gặp, gọi tôi là "Tú cháo lòng", "Tú vịt"... Tôi rất vui vì đó là những vai diễn từ thời Gặp nhau cuối tuần.

Tôi tự hào vì mình được làm việc ở Nhà hát Tuổi trẻ với loạt diễn viên trẻ tài năng. Các bạn trẻ hiện nay quá giỏi, có cả thanh lẫn sắc, có điều kiện để phát triển nghề.

Chị thường được mời vào các vai diễn ghê gớm, đanh đá… khi đi ra ngoài đường, chị có sợ khán giả ghét?

- Cũng sợ đấy (cười). Nhất là với vai Mỹ ở Chạy trốn thanh xuân, tên con gái trong phim lại trùng tên với tên con gái ngoài đời, tôi sợ cháu đi học bị bạn bè trêu. Thậm chí, khi tôi đi chợ, mấy bà bán hoa quả còn định… đánh tôi.

Khi ấy, tôi đã giải thích đó chỉ là nhân vật trên phim chứ không phải ngoài đời. Nhưng lúc đó, tôi hiểu mình đã tròn vai, thành công với vai diễn.

Thời gian gần đây, các vai diễn của tôi có chiều sâu hơn. Tôi cũng không buồn khi phần lớn vai diễn có tính cách ghê gớm, thà tôi làm tốt một tuyến còn hơn đóng nhiều vai mà “nhờ nhờ” không ra chất nhân vật.

Vào vai những người đàn bà có số phận long đong trong phim, chị có nghĩ những vai này nó sẽ vận vào bản thân?

- Cũng có phần đúng. Nhưng tôi thấy rằng, những long đong lận đận cũng làm con người biết vươn lên trong khó khăn.

Ngoài đời, tôi cũng gặp nhiều khó khăn, vất vả nhưng chưa bao giờ tôi trách số phận. Tôi vẫn cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi nhiều cơ hội làm nghề. Còn những thử thách trong cuộc sống thì tôi phải vượt qua để làm chỗ dựa cho bố mẹ, con cái.

Chị thích đóng phim truyền hình hay diễn kịch trên sân khấu hơn?

- Tôi có kinh nghiệm trên sân khấu và làm phim truyền hình, tuy nhiên 2 thể loại này khác nhau, cần phân biệt.

Sân khấu là ước lệ, cần “làm quá” lên, truyền hình thì cần tiết chế hơn cho hợp với đời sống. May mắn là khi làm nghệ thuật, tôi phân biệt rõ sự khác nhau ấy nên được nhận xét là diễn duyên dáng.

Cuối năm, Thanh Tú chạy show “mệt nghỉ”, có thời điểm làm phim ở tỉnh, về Hà Nội là 3h sáng, 6h lại đi làm phim truyền hình, chị không thấy mệt sao? Nhiều người tò mò về cát-xê của chị?

- Tôi nghĩ, mình còn sức khoẻ, có cơ hội làm nghề thì nên chăm chỉ “cày cuốc”. Phải nói thật là làm phim không giàu được, tôi chỉ ở mức đủ ăn thôi.

Tôi từng mua được nhà, xe nhưng mới đây đã phải bán ô tô vì dạo này mắt hơi kém. Tôi hay đi nhầm, sợ bị phạt. Trong thành phố, tôi đi xe máy cho thuận tiện, còn đi xa thì tôi đi taxi, đi xe đoàn phim.

Thanh Tú là một trong những nghệ sĩ tham gia phim “Đại gia chân đất” của đạo diễn Bình Trọng lâu nhất, điều gì khiến chị gắn bó với seri phim này lâu vậy?

- Tôi khá hợp với đạo diễn Bình Trọng nên đã 16 năm tham gia phim này. Dù đạo diễn thay nhiều vợ cho ông Sự (nghệ sĩ Quang Tèo đóng), nhưng vợ ông Tích (NSND Trung Hiếu) là tôi thì vẫn giữ nguyên.

Đóng cùng NSND Trung Hiếu, NSƯT Tiến Quang rất thú vị. Chúng tôi thân thiết, diễn thoải mái, năm nào cũng cười “nổ” hậu trường phim.

Thanh Tú nói làm nghệ thuật rất vất vả và thu nhập không cao. Chị từng muốn bỏ nghề, đi kinh doanh?

- Có thời điểm, tôi gặp khó khăn nên chuyển hướng làm nghề tay trái. Tôi từng kinh doanh, khi thì mở nhà hàng, lúc thì mở cửa hàng thẩm mỹ, gội đầu dưỡng sinh… nhưng đều thất bại.

Một phần, tôi không có kinh nghiệm trong kinh doanh, một phần tôi bận đi diễn nên thường chạy đi chạy lại nhiều nơi, làm không đến nơi đến chốn, mất hết cả vốn đầu tư. Sau cùng, tôi vẫn thấy nghệ thuật là chân ái của mình (cười).

"Tôi rất ngây thơ, lúc nào yêu cũng như lần đầu"

Gặp khó khăn khi đã có con nhỏ, chị duy trì cuộc sống và nuôi con thế nào?

- Tôi là người khá vất vả khi tự mình phải lo lắng, chăm chút cả tinh thần, vật chất cho các con. Chồng cũ khi ấy cũng không lo được nhiều nên tôi gánh vác hết.

Ngày đó, tôi còn trẻ, khao khát yêu đương, bản thân vẫn muốn được chồng quan tâm nhưng không được nên cả hai ly thân 6-7 tháng. Tình cảm cứ nhạt dần và sau đó chia tay.

Tôi vẫn nghĩ, quyết định ly hôn là đúng đắn nhất vì tôi không muốn con mình chứng kiến cảnh bố mẹ hững hờ, các con sẽ nghĩ sai lệch về hạnh phúc.

Khi chia tay, tôi ra đi tay trắng. Khi ấy, mỗi người nuôi 1 con, được một thời gian thì con lớn về ở cùng tôi. Tôi là người hơi khái tính, tự lo được cho các con, nên bản thân không đòi hỏi chồng cũ chu cấp. Nếu đưa tiền cho tôi thì phải nói thế nào tôi mới nhận.

Những tháng ngày sau ly hôn, chị sống thế nào?

- Sau khi chia tay, tôi ra đi với một thân xác tàn tạ và 2 triệu đồng trong tay. Lúc đó tôi không có gì cả: Nhan sắc không, sự nghiệp không và mang theo cô con gái nhỏ. Để xin học chuyển tuyến cho con mất 10 triệu đồng, tôi đã phải đi vay 8 triệu đồng để lo việc.

Cũng may khi đó, bạn tôi có một cái phòng để không thế là hai mẹ con được ở nhờ 6 tháng. Một vài năm sau đó, hai mẹ con vẫn rong ruổi đi thuê nhà hết phường này đến phường kia.

Có một chuyện đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy rơi nước mắt. Đó là sau mấy năm, tôi tích góp được 20 triệu đồng, định bụng sẽ sắm một cái tủ lạnh vì trời mùa hè, phòng trọ chật hẹp, nóng nực không để thực phẩm được lâu.

Hôm đó, hai mẹ con di chuyển trên đường Giải Phóng (Hà Nội), thấy có hàng bán dép ở vỉa hè, tôi dừng lại mua cho con một đôi để đi học.

Chính khi ấy, tôi bị dàn cảnh cướp tiền: Có người đâm xe vào chân, đằng trước lại có một chiếc xe máy chặn lại. Tôi quay ra đằng sau xem con thế nào, có nói với người đâm vào mình vài câu rồi lên xe đi.

Tuy nhiên, đi được khoảng 500m, linh tính thế nào, tôi thấy túi mình nhẹ hẳn đi, xuống kiểm tra thì 20 triệu đồng đã “không cánh mà bay”. Lúc đó, tôi bàng hoàng nhận ra, hai mẹ con không còn một xu dính túi, bị cướp ví giữa phố mà không biết.

Sau đó, tôi làm việc cật lực để lo cho con. Sau 8 năm ly hôn, tôi cũng mua được một căn nhà ở Tam Trinh. Giờ tôi cũng có một cuộc sống bình yên bên người thân yêu.

Chị cũng đã có cháu ngoại, khán giả có thể hình dung Thanh Tú làm bà sẽ thế nào?

- Tôi vừa làm mẹ, vừa làm bố nên đôi khi khó tính. Tuy nhiên, có những lúc tôi cũng rất dịu dàng với con, cháu.

Tôi có 2 con gái, con lớn đã lập gia đình, sinh bé năm 21 tuổi nên mẹ phải hỗ trợ nhiều. Con gái út thì mới lấy chồng.

Từ việc cho cháu ăn, ngủ đến giặt giũ quần áo, sau đó lúc bé ăn dặm cũng là tôi hỗ trợ. Lúc bé đi học được thì về bên nhà nội nên tôi không phải chăm sóc nhiều, nhưng bé vẫn rất quấn bà ngoại. Bé như đứa con út của tôi.

Nhiều người nhận xét, Thanh Tú có nét đẹp sắc sảo. Có lẽ hồi trẻ, chị có nhiều người theo đuổi?

- Hồi trẻ, tôi cũng có nhiều bạn. Tôi lớn lên ở số 3 Đại Cồ Việt, có nhiều anh còn chặn đường để làm quen (cười).

Tôi yêu sớm, 17 tuổi đã có mối tình đầu, 21 tuổi lấy chồng, 23 tuổi có con đầu lòng. Nhiều người cứ nghĩ, tôi lấy chồng sớm nên chưa biết cách giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ngược lại, vì tôi lớn lên ở một gia đình khó khăn nên bươn chải rất sớm, bản thân được nhận xét “già trước tuổi”.

Nhà tôi ở mặt đường nên 13 tuổi tôi đã biết đi bán xăng, kinh doanh một số thứ nho nhỏ. Có lãi khoảng 5.000-10.000 đồng, tôi gửi bà ngoại, giúp mẹ trang trải mua sắm quần áo Tết, phụ thêm cho gia đình. Năm 20 tuổi, tôi từng làm chủ một cửa hàng áo cưới nhưng duyên kinh doanh không được lâu.

Tôi là người thiếu thốn tình cảm. Lúc còn nhỏ, bố mẹ mải làm ăn, khi bố mẹ về thì công việc cũng bận rộn nên bản thân không được vỗ về nhiều vì thế quyết định lấy chồng sớm... Cái số tôi nó thế, đành chấp nhận thôi.

Sau đổ vỡ trong hôn nhân, chị còn tin vào tình yêu?

- Tôi vẫn nghĩ rằng, tình yêu là một thứ gì đó đẹp đẽ, phải có tình yêu thì cuộc sống mới thăng hoa được.

Đáng lý, một người trải qua nhiều thăng trầm như tôi sẽ lọc lõi hoặc tỉnh táo hơn khi yêu nhưng tôi lại rất ngây thơ, trong sáng, lúc nào yêu cũng như lần đầu.

Tôi vẫn có bạn để chia sẻ buồn, vui trong cuộc sống nhưng với tôi, tình yêu giờ đã khác, bản thân cũng chưa tính đến chuyện xa xôi.

Người đàn ông như nào sẽ khiến chị rung động?

- Đó là một người không kiểu cách, hòa đồng cùng tần số với mình. Tôi từng nói, người đàn ông yêu mình phải giàu nhưng đến tuổi này, tôi không đặt nặng chuyện kinh tế của đối phương.

Tôi đã có cuộc sống ổn định, tự chủ nên không kỳ vọng vào ai nữa, chỉ mong người ấy có cùng suy nghĩ, thấu hiểu và chia sẻ với mình.

Là diễn viên sở hữu cả thanh lẫn sắc, chắc hẳn sẽ có nhiều người đàn ông giàu có “bật đèn xanh” với chị?

- Thú thật, tôi không hợp với người giàu, tôi thích chơi với những người có hoàn cảnh như mình. Từng có đại gia làm quen nhưng tôi lại âm thầm xoá số vì không thích nói chuyện.

Tôi thấy mình độc lập đến đau lòng. Tôi từng phải lo tất cả, ngay cả đám cưới của mình. Sau này, tôi tự nuôi con, mua nhà, mua xe… Đôi khi tôi nghĩ, mình kém may mắn nên không gặp được ai hiểu mình để gắn bó lâu dài.

Bố mẹ và 2 con gái có ủng hộ chị đi bước nữa không?

- Mẹ tôi mong tôi kết hôn vì bà sợ tôi sẽ chết già (cười). Các con cũng luôn động viên mẹ lấy chồng. Các con nói rằng, mẹ phải yêu đi thì mới... dễ tính được.

Chị có rơi vào trạng thái buồn? Lúc mệt mỏi, chị làm thế nào để thoát khỏi trạng thái ấy?

- Trong nghệ thuật, chúng tôi thường nói với nhau rằng, đỉnh cao của bi là hài. Khán giả nhìn thấy tôi hay cười, nhiều năng lượng nhưng tôi cũng có tâm sự riêng.

Khi chưa hiểu thấu cuộc đời, lúc buồn tôi sẽ phi xe đến nơi vắng để khóc. Khi đủ trải nghiệm, tôi thấy mọi thứ bình thường và cân bằng được cuộc sống của mình rất nhanh.

Xin cảm ơn chị vì những chia sẻ!

Thanh Tú sinh năm 1975 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Chị từng công tác tại Nhà hát Cải lương trước khi đầu quân về Nhà hát Tuổi trẻ. Vai diễn tại Gặp nhau cuối tuần đã giúp chị đến gần khán giả với biệt danh Tú "cháo lòng". Những năm qua, chị gây ấn tượng khi tham gia loạt phim như: Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng, Đừng làm mẹ cáu, Có anh, nơi ấy bình yên... Dù không vào những tuyến vai chính, song nhân vật của Thanh Tú cũng là một phần tạo nên điểm nhấn bộ phim.

