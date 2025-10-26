Hoàng Ngọc Như đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025

Tối 25/10 tại Bắc Ninh, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 với chủ đề Thanh xuân rực rỡ đã diễn ra với sự góp mặt của gần 30 thí sinh xuất sắc, đến từ nhiều tỉnh thành của Việt Nam.

Hoàng Ngọc Như đăng quang Hoa hậu Sinh viên 2025 tối 25/10 tại Bắc Ninh (Ảnh: Ban tổ chức).

Với sự đầu tư kỹ lưỡng, chuyên nghiệp, đêm chung kết nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Sau các phần thi, ban tổ chức đã công bố top 5 người đẹp bước vào phần ứng xử, gồm: Trần Thị Thu Hiền đến từ Trường Đại học Văn Lang; Hoàng Ngọc Như đến từ Trường Đại học Công nghiệp TPHCM; Nguyễn Thị Kiều Anh đến từ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Vũ Hồng Hạnh đến từ Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Nguyễn Phương Anh đến từ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Các thí sinh lần lượt lựa chọn một ô màu yêu thích trên màn hình, mỗi ô màu chứa từ 4 đến 6 bức ảnh, thuộc chủ đề Happy Việt Nam, phản ánh các góc nhìn về cuộc sống hạnh phúc tại Việt Nam.

Sau khi xem ảnh, thí sinh có tối đa 5 phút để quan sát và suy nghĩ, sau đó trình bày quan điểm cá nhân về chủ đề này dựa trên cảm nhận và phân tích từ các hình ảnh đã chọn.

Đây là phần thi quyết định, nơi các thí sinh phải chứng tỏ bản thân không chỉ sở hữu vẻ đẹp hình thể mà còn tỏa sáng bằng bản lĩnh, trí tuệ, sự nhạy bén và khả năng ứng biến linh hoạt.

Kết quả chung cuộc, người đẹp Hoàng Ngọc Như đến từ Trường Đại học Công nghiệp TPHCM đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025.

Danh hiệu Á hậu 1 được trao cho Trần Thị Thu Hiền (Đại học Văn Lang), người đẹp Nguyễn Thị Kiều Anh (Đại học Công nghiệp Hà Nội) giành ngôi vị Á hậu 2.

Đồng danh hiệu Á hậu 3 là hai thí sinh Vũ Hồng Hạnh (Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) và Nguyễn Phương Anh (Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương).

Top 5 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau khi đăng quang, Hoàng Ngọc Như chia sẻ: "Tôi lớn lên trong một gia đình không khá giả nhưng luôn tràn ngập tình yêu thương. Chính từ sự ấm áp ấy, tôi học được cách kiên cường, biết ơn và trân trọng từng cơ hội trong cuộc sống”.

Với chiều cao 1,72m, số đo ba vòng 80-60-89cm, tân hoa hậu được đánh giá sở hữu vẻ đẹp tri thức, bản lĩnh và lòng nhân ái. Cô nhận được vương miện và phần thưởng trị giá 200 triệu đồng cùng nhiều quyền lợi đi kèm.