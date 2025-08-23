Đếm ngược 8Wonder: Khán giả có mặt từ sớm, dàn nghệ sĩ chuẩn bị cho đêm diễn

Khán giả đến Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia từ sớm để đón chờ nhạc hội

Dù đến chiều tối 8Wonder 2025 mới diễn ra, nhưng từ sáng sớm, nhiều khán giả đã đổ về Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia chờ đợi tham gia sự kiện. Hơn 6h, khu vực đổi vòng tay và cổng check-in (đăng ký tham gia) đã có đông khán giả đứng xếp hàng, để giành những vị trí đẹp nhất - nơi có thể thấy thần tượng ở khoảng cách gần.

Nhiều người yêu âm nhạc đã có mặt từ sớm, chờ đón đại nhạc hội 8Wonder (Ảnh: BTC).

Không khí sôi động bao trùm Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, đặc biệt tại các khu vực chụp ảnh, nơi các cộng đồng người hâm mộ tự tay thiết kế những góc chụp gợi nhớ hình ảnh thần tượng. Trong đó, nhóm khán giả của DPR IAN gây ấn tượng mạnh khi dựng một khu vực chụp ảnh nổi bật, mang phong cách nghệ thuật và cá tính riêng của nghệ sĩ. Nhiều người hâm mộ chia sẻ rằng việc không check-in tại khu vực này sẽ bỏ lỡ những trải nghiệm đặc sắc nhất.

Gian hàng trải nghiệm của DPR IAN thu hút đông đảo khán giả trải nghiệm (Ảnh: BTC).

Bên cạnh đó, các gian hàng trải nghiệm cũng nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn. Khu trưng bày xe điện VinFast thu hút hàng nghìn lượt ghé thăm. Nhiều gia đình vừa thưởng thức sự kiện văn hóa - giải trí, vừa khám phá công nghệ di chuyển xanh.

Snake chở J Balvin đi thăm Hà Nội

Trong lúc chờ đếm ngược đến giờ diễn ra đại nhạc hội, (S)TRONG Trọng Hiếu đã kịp vào vai một hướng dẫn viên du lịch, đạp xe xích lô, chở J Balvin và tlinh đi dạo phố phường Hà Nội một vòng.

J Balvin ngắm phố phường Hà Nội trên xích lô (Ảnh: FBNV).

J Balvin nhanh chóng khoe ảnh tại khu vực cà phê đường tàu, Nhà thờ Lớn Hà Nội, Bờ Hồ cũng như một số địa điểm của thủ đô. Nghệ sĩ ấn tượng với văn hóa bản địa cũng như bầu không khí người dân Việt Nam mừng Quốc khánh 2/9, đi đâu cũng cờ đỏ sao vàng.

Trên trang cá nhân, anh viết: “Ngày đầu tiên ở Việt Nam. Sẵn sàng cho buổi diễn ở đây”.

Nam ca sĩ thưởng thức cà phê Việt Nam (Ảnh: FBNV) .

Còn Snake chia sẻ khoảnh khắc ngắm phố phường Hà Nội. Anh sẽ có một màn trình diễn dài 75 phút tại 8Wonder.

Đại nhạc hội quy tụ dàn sao đình đám khắp năm châu với những ca khúc đình đám sẽ cất lên mừng Quốc khánh tại cửa ngõ thủ đô.

Đại nhạc hội 8Wonder 2025: Moments of Wonder quy tụ dàn sao nổi tiếng thế giới gồm DJ Snake (châu Âu), J Balvin (Mỹ Latin), The Kid LAROI (Úc) và DPR IAN (Hàn Quốc) cùng những nghệ sĩ Việt như Soobin, Hòa Minzy, tlinh, (S)TRONG Trọng Hiếu.

Diễn ra từ 17h45 ngày 23/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, vượt ra khỏi khuôn khổ đại nhạc hội chào mừng Quốc khánh 2/9, Moments of Wonder do tập đoàn Vingroup tổ chức thể hiện cho khát vọng văn hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Đây là chương tiếp theo trong hành trình xây dựng thương hiệu lễ hội giải trí hàng đầu khu vực do Việt Nam kiến tạo, sự kiện góp phần định hình bản sắc đương đại và khẳng định vị thế đất nước trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Trước đó 8Wonder thông tin đã bán sạch 50.680 vé, trở thành đại nhạc hội quốc tế do người Việt tổ chức và sản xuất, diễn ra tại Việt Nam có số lượng khán giả vào hàng kỷ lục.