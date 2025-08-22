DPR IAN đến Việt Nam, sẵn sàng biểu diễn tại đêm nhạc 8Wonder 2025

DPR IAN (tên thật: Christian Yu) vừa đáp chuyến bay tới Hà Nội lúc 10h40 ngày 22/8, chuẩn bị cho đại nhạc hội 8Wonder 2025: Momments of Wonder diễn ra ngày 23/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (đường Cầu Tứ Liên, xã Đông Anh, TP Hà Nội).

8Wonder là sự kiện âm nhạc được đông đảo khán giả đón chờ (Ảnh: BTC).

Đây là một trong những sự kiện âm nhạc nổi bật nhất tháng 8 với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám quốc tế như DJ Snake (châu Âu), J Balvin (Mỹ Latin), The Kid LAROI (Úc), DPR IAN (châu Á) và các nghệ sĩ Việt Nam gồm Soobin, Hòa Minzy, tlinh và (S)TRONG Trọng Hiếu.

Đại nhạc hội nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khẳng định vị thế Việt Nam đang trở thành điểm đến lễ hội và giải trí hàng đầu khu vực, qua đó góp phần tôn vinh tinh thần Việt Nam hùng cường và khát vọng vươn xa. Đại nhạc hội 8Wonder của Tập đoàn Vingroup đồng thời thể hiện khát vọng đưa văn hoá Việt vươn ra thế giới.

Người hâm mộ đón chờ ngôi sao quốc tế

Sáng 22/8, đông đảo người hâm mộ đứng chờ sẵn tại sảnh sân bay Nội Bài với băng rôn, khẩu hiệu, nón lá, bày tỏ tình cảm nồng nhiệt khi DPR IAN đến Việt Nam.

DPR IAN đã nổi bật với vẻ ngoài rạng rỡ (Ảnh: BTC).

Từ xa DPR IAN đã nổi bật với vẻ ngoài rạng rỡ và kính đen cùng trang phục giản dị quần bò, áo phông đậm chất nam tính. Hành trình bay khá dài không làm giảm năng lượng cũng như sức hút của nghệ sĩ.

Đông đảo khán giả vây kín quanh nam nghệ sĩ (Ảnh: BTC).

Lực lượng bảo vệ hỗ trợ nam nghệ sĩ rời sân bay (Ảnh: BTC).

Do số lượng người hâm mộ quá đông nên ban tổ chức phải bố trí một đội bảo vệ giúp DPR IAN dễ dàng hơn trong quá trình di chuyển từ sân bay ra xe ô tô để về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đêm diễn ngày mai.

Đáp lại tình cảm của khán giả, DPR IAN cười rạng rỡ, thân thiện giơ tay chào hỏi. DPR IAN được yêu mến bởi gần gũi, thân thiện, dễ thương khi chăm chỉ tương tác, tạo hình trái tim, đội nón mini in quốc kỳ Việt Nam mà khán giả tặng.

DPR IAN tương tác với khán giả Việt (Ảnh: BTC).

DPR IAN được nhiều khán giả Việt kỳ vọng sẽ mang đến các ca khúc Winterfall, Merry Go, Ribbon, Ballroom Extravaganza, Calilo… trong đêm nhạc hội diễn ra vào tối mai 23/8.

Trước đó trong clip xác nhận tham dự 8Wonder, IAN cho biết anh yêu và nhớ khán giả Việt Nam, rất hào hứng để được gặp lại người hâm mộ sau đại nhạc hội K-pop hồi tháng 6.

Sáng sớm nay, trước khi máy bay cất cánh, nghệ sĩ cũng đã kịp đăng tải tấm hình ngồi trên máy bay và cho biết đang trên đường đến Việt Nam kèm dòng chữ “See you soon” (Sớm gặp lại các bạn).

Lý do khiến DPR IAN được yêu mến

DPR IAN ghi điểm bởi phong cách trình diễn quyến rũ, đầy năng lượng, vẻ ngoài ấn tượng. Trước đó, hồi tháng 6 khi đến Việt Nam biểu diễn, DPR IAN được đông đảo khán giả đón nhận

DPR IAN ghi điểm bởi phong cách trình diễn quyến rũ, đầy năng lượng, vẻ ngoài ấn tượng (Ảnh: FB DPR IAN dreamers).

Sinh năm 1990 tại Úc, Âm nhạc của IAN đa dạng màu sắc, từ pop, EDM, RnB alternative, house, đến Britpop… Anh cũng đứng sau các MV độc đáo của nhiều nghệ sĩ K-pop lẫn chính mình như No Blueberries, Don't Go Insane, Peanut Butter & Tears, So I Danced, Limbo, Wake Me Up…, gần nhất là MV Shoppe của IU.

DPR Ian di chuyển về nơi nghỉ ngơi bằng VinFast (Ảnh: BTC).

Đạo diễn Blonde Nguyễn chia sẻ ở đại nhạc hội 8Wonder, khán giả sẽ chứng kiến nhiều trải nghiệm độc đáo và văn hóa đa quốc gia. Mang theo trải nghiệm đa văn hóa và cá tính âm nhạc riêng biệt, IAN sẽ góp mặt tại đại nhạc hội tháng 8, đem đến một sắc màu khác biệt trong dàn nghệ sĩ quốc tế.