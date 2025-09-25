"Soái ca nhí" Gia Khiêm: Thay đổi sau 10 năm, ngoại hình gây chú ý

Lương Gia Khiêm sinh năm 2005, được khán giả biết đến qua chương trình Giọng hát Việt nhí 2015 và Thần tượng âm nhạc nhí 2016. Gia Khiêm từng có biệt danh "soái ca nhí" nhờ ngoại hình điển trai, mái tóc xoăn đặc trưng và phong thái trình diễn tự tin.

Năm nay, Gia Khiêm trở lại với khán giả khi tham gia chương trình thực tế Tân binh toàn năng. Dù không đi sâu vào các vòng cuối, nam ca sĩ gen Z vẫn gây chú ý nhờ gu thời trang bắt mắt và phong cách trình diễn tự tin.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước màn "lột xác" của Gia Khiêm - sao nhí từng được yêu mến cách đây 10 năm. Hiện tại, "cậu bé tóc xoăn" ngày nào đã bước vào tuổi trưởng thành, cao lớn và ngoại hình có ít nhiều thay đổi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Gia Khiêm cho biết những năm qua anh tập trung học tập, khi có thời gian rảnh vẫn sắp xếp nhận show đi hát để thỏa mãn đam mê nghệ thuật. Lần quay lại này, anh muốn chứng minh với mọi người rằng Gia Khiêm không còn gắn với danh xưng "sao nhí" mà đã trưởng thành.

Ở tuổi 20, anh cảm nhận rõ sự tiến bộ của bản thân trong hành trình theo đuổi âm nhạc. Anh chủ động chọn dòng nhạc, phong cách biểu diễn, ưa chuộng gu thời trang cá tính, phối nhiều phụ kiện giống thần tượng Hàn Quốc.

Việc tham gia chương trình Tân binh toàn năng đánh dấu bước ngoặt quan trọng, giúp Gia Khiêm trau dồi kỹ năng thanh nhạc, vũ đạo và bản lĩnh sân khấu nhờ sự hướng dẫn từ các huấn luyện viên.

“Tôi tập vũ đạo đều đặn, không chỉ để thực hiện đúng động tác mà còn để truyền cảm xúc đến khán giả. Giọng hát cũng tiến bộ rõ rệt nhờ luyện thanh, rèn hơi thở và học cách đặt tình cảm vào từng câu hát, nên tôi thấy tự tin hơn khi đứng trên sân khấu”, Gia Khiêm chia sẻ.

Trước đây, Gia Khiêm từng đối mặt với áp lực khi liên tục bị so sánh với các ca sĩ nhí cùng thời như Phương Mỹ Chi, Hồ Văn Cường... Nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối khi anh có xuất phát điểm thuận lợi, được yêu mến từ nhỏ, nhưng chưa tạo được dấu ấn nổi bật khi trưởng thành.

Về điều này, Gia Khiêm cho biết những năm qua anh vừa học hỏi vừa tìm hướng đi theo chiến lược "chậm mà chắc": "Tôi khá áp lực khi phải vượt qua cái “mác” ca sĩ nhí, nhưng đó cũng là động lực để tôi nỗ lực nhiều hơn. Tôi muốn khẳng định bản thân với hình ảnh một ca sĩ trưởng thành, chín chắn hơn trong âm nhạc, nhưng vẫn giữ được sự chân thành, gần gũi đúng với con người tôi".

Nam ca sĩ cho biết, một trong những giai đoạn khó khăn nhất với anh là khi giọng hát thay đổi trong độ tuổi dậy thì. Thời điểm đó, Gia Khiêm trở nên tự ti, ngại tiếp xúc với mọi người, thậm chí sợ cầm micro. Mỗi lần bước lên sân khấu, anh chỉ dám "cất giọng lí nhí" vì lo sợ người khác nhận ra sự thay đổi trong giọng hát.

“Giọng hát thay đổi khiến tôi nhiều lúc hụt hẫng. Có những nốt cao từng rất dễ hát, giờ lại trở thành thử thách", Gia Khiêm kể.

Nhờ sự động viên từ gia đình và thầy cô, "soái ca nhí" có thêm tinh thần để bắt đầu lại từ đầu. Gia Khiêm dành thời gian tập luyện, học cách kiểm soát hơi thở, xử lý bài hát theo màu giọng mới.

"Quan trọng nhất là tôi học cách chấp nhận và yêu giọng hát hiện tại, xem sự thay đổi đó là bước ngoặt giúp mình trưởng thành hơn trong âm nhạc. Giọng hát bây giờ có thể khác trước, nhưng lại mang đến cho tôi nhiều cảm xúc và trải nghiệm mới khi thể hiện từng ca khúc", nam ca sĩ bộc bạch.

Hồi giữa tháng 9, Gia Khiêm ra mắt MV Như em, một ca khúc mang màu sắc trong trẻo, kể câu chuyện tình học trò lãng mạn. Anh đang hoàn thiện một đĩa đơn mở rộng, dự kiến ra mắt trong thời gian tới.

Bên cạnh việc phát triển sự nghiệp ca hát, Gia Khiêm vẫn tận hưởng cuộc sống của một sinh viên. Anh hiện học năm thứ ba tại Đại học RMIT. Nam ca sĩ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nhận lời tham gia sự kiện, show nhạc để tránh ảnh hưởng việc học.

Trong mọi hoạt động của Gia Khiêm, mẹ anh luôn theo sát, cổ vũ tinh thần. "Mẹ là người bạn thân thiết, là động lực để tôi cố gắng. Bước sang tuổi trưởng thành, tôi muốn làm nhiều điều hơn để không phụ sự tin tưởng của mẹ. Hai mẹ con luôn có một sự kết nối đặc biệt, không cần nói ra nhiều nhưng vẫn hiểu", Gia Khiêm chia sẻ.

Nhiều khán giả thường thắc mắc về tình bạn lâu năm giữa Gia Khiêm và "bé" Bảo An (sao nhí trong MV Xúc xắc xúc xẻ). Gia Khiêm nhấn mạnh anh và Bảo An thân nhau từ nhỏ, học hỏi được nhau nhiều điều trong cuộc sống nhưng khó tiến tới chuyện yêu đương.

Giọng ca gen Z hé lộ thêm, anh thích mẫu người yêu biết lắng nghe, chân thành và có thể đồng hành trong cuộc sống. Trong chuyện tình cảm, Gia Khiêm cho rằng sự ấm áp và chân thật trong tính cách mới là điều giữ được mối quan hệ bền vững.

Ảnh: Nhân vật cung cấp