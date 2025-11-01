"Hiệp sĩ Jazz" Niels Lan Doky đến Việt Nam: Cuộc gặp sau 20 năm chờ đợi

Gần hai thập kỷ sau lần cuối cùng biểu diễn tại quê hương, ''Hiệp sĩ Jazz" Niels Lan Doky - huyền thoại piano người Đan Mạch gốc Việt - sẽ trở lại Việt Nam trong đêm hòa nhạc Jazz Concert IMMERSED, diễn ra ngày 15/11 tại TPHCM.

Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án Living Heritage (Di sản cho tương lai), với sự góp mặt của đạo diễn Phạm Hoàng Nam, giám đốc âm nhạc Quốc Trung, cùng các nghệ sĩ hàng đầu như NSND Thanh Lam, Hà Trần, Quyền Thiện Đắc…

"Cái duyên" trở lại, cuộc gặp sau 20 năm chờ đợi

Theo bà Lưu Bảo Hương - Chủ tịch GG Corporation, đơn vị tổ chức đêm nhạc - đằng sau cái gật đầu tham gia dự án là một "cái duyên hiếm có" khi đưa nghệ sĩ Niels Lan Doky đến Việt Nam.

"Hơn 20 năm trước, Niels Lan Doky từng hợp tác cùng Quốc Trung và Thanh Lam trong một số dự án. Ông luôn dành tình cảm sâu sắc cho Việt Nam, nên khi nghe lời mời, ông trả lời chúng tôi ngay khi có thể sắp xếp lịch.

Làm việc với ông, chúng tôi được học hỏi nhiều điều, từ sự chuyên nghiệp trong sắp xếp tổ chức đêm nhạc quốc tế, tính kỷ luật cao trong lịch trình làm việc, nhưng vẫn rất tao nhã, lịch thiệp và hỗ trợ ngay và tối đa những gì ông ấy có thể. Tôi nghĩ đây đúng là "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" bởi lịch trình của những ngôi sao quốc tế này luôn dày đặc", bà Hương kể.

''Hiệp sĩ Jazz" Niels Lan Doky (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Niels Lan Doky (tên Việt: Đỗ Kỳ Lân) sinh năm 1963 tại Đan Mạch, là nghệ sĩ piano Jazz gốc Việt mang tầm vóc quốc tế, được báo chí quốc tế xem ông là "pianist" (nghệ sĩ dương cầm) xuất sắc trong thế hệ nghệ sĩ cùng thời ông ấy.

Nam nghệ sĩ hiện sống và làm việc tại New York (Mỹ), nhưng ít ai biết ông cùng em trai Minh Doky (nghệ sĩ bass) thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ người cha là một guitarist cổ điển, mang dòng máu Việt Nam.

Năm 1979, Niels Lan Doky sang Mỹ theo học tại Berklee College of Music, nhanh chóng khẳng định tên tuổi trên bản đồ Jazz thế giới.

Ông có hơn 40 album được phát hành và những buổi diễn tại Carnegie Hall (Mỹ), Royal Albert Hall (Anh) hay Blue Note (Tokyo). Năm 2010, Nữ hoàng Đan Mạch phong tước "Hiệp sĩ" cho ông vì những cống hiến đặc biệt cho âm nhạc quốc tế.

Trong video ngắn gửi đến khán giả Việt Nam trước đêm diễn, Niels Lan Doky dành lời chào thân mật bằng tiếng Việt: "Xin chào Việt Nam". Ông chia sẻ mình rất háo hức được trở lại biểu diễn tại quê hương, nơi luôn giữ vị trí đặc biệt trong trái tim ông.

"Đã từ rất lâu rồi kể từ lần cuối trở về. Tôi thật sự không thể chờ đợi thêm nữa để gặp lại quê hương của mình. Lần này, cùng những cộng sự thân thiết, tôi muốn đưa khán giả đắm chìm trong không gian cảm xúc sâu lắng nhất. Tôi có rất nhiều điều muốn gửi gắm đến các bạn", nghệ sĩ chia sẻ.

NSND Thanh Lam dự sự kiện giới thiệu về đêm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Đi cùng Niels Lan Doky là hai cộng sự thân thiết - Felix Pastorius (Mỹ) và Jonas Johansen (Đan Mạch) - vốn là những tên tuổi lớn của làng Jazz đương đại.

"Họ đến Việt Nam không chỉ để trình diễn, mà còn để cùng chúng tôi tạo nên một không gian âm nhạc tinh tế, giàu cảm xúc và mang ý nghĩa kết nối di sản", bà Hương nói.

Hành trình đánh thức di sản cho tương lai

Nếu sự trở lại của Niels Lan Doky là một cuộc hội ngộ sau 20 năm chờ đợi, thì với đội ngũ sản xuất, đó còn là khởi đầu cho hành trình đánh thức "di sản" trong mỗi người Việt. Dự án Living Heritage hướng đến việc lưu giữ, chia sẻ và lan tỏa tinh hoa Việt trên khắp thế giới.

Cùng với Jazz Concert IMMERSED, ấn phẩm sách điện tử The Universal Within (Thế giới của TÂM) sẽ ra mắt vào cuối năm nay, mở ra những đối thoại sâu sắc về bài học sống và di sản cho tương lai.

Đêm nhạc của "Hiệp sĩ Jazz" Niels Lan Doky chính là một lát cắt của di sản đương đại Việt Nam, nơi âm nhạc phương Tây gặp tinh thần phương Đông, nơi một người con gốc Việt mang trong mình niềm tự hào và tình yêu quê hương, trở lại để kể câu chuyện của chính mình bằng âm nhạc.

"Living Heritage không chỉ là chuỗi sự kiện nghệ thuật, mà là hành trình vun đầy hơn những di sản, nơi văn hóa, tri thức và nhân bản được trao truyền qua âm nhạc. Âm nhạc là cách chạm nhanh nhất đến trái tim con người. Từ những giai điệu ấy, chúng tôi tin rằng tinh thần Việt khiêm nhường, tinh tế và đầy bản lĩnh sẽ được lan tỏa đến thế hệ mai sau", bà Hương chia sẻ.

Bà Lưu Bảo Hương - Chủ tịch GG Corporation, đơn vị tổ chức đêm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo bà Hương, Jazz Concert IMMERSED được tổ chức không hướng đến lợi nhuận thương mại. Toàn bộ ê-kíp đều xác định đây là một hành trình cống hiến để khán giả Việt có cơ hội thưởng thức nghệ thuật Jazz đỉnh cao, trong một không gian mang tầm quốc tế.

"Nếu tính thu chi, chắc chắn không đủ bù cho tâm huyết và công sức của ê-kíp. Nhưng chúng tôi không làm vì tiền. Mục tiêu lớn hơn là mang đến một trải nghiệm nghệ thuật đỉnh cao, lan tỏa tinh thần sống tinh hoa, sống có giá trị", bà nói.

Bà Hương không tiết lộ cát-xê của các nghệ sĩ quốc tế, song cho biết mọi chi phí đều được tối ưu ở mức hỗ trợ cao nhất, từ hệ thống âm thanh, ánh sáng cho đến phục trang và di chuyển.

"May mắn là mọi thứ đều ở mức hợp lý nhờ tinh thần cộng hưởng vì nghệ thuật. Các nghệ sĩ nhận lời không vì tài chính, mà vì sự tử tế và mong muốn đóng góp cho cộng đồng, vì tình cảm dành cho Việt Nam", bà nói.

Niels Lan Doky chỉ có hơn 24 giờ ở Việt Nam, anh đáp xuống TPHCM sáng 15/11, biểu diễn buổi tối và rời đi trưa hôm sau vì lịch diễn dày đặc.

Bà Hương nói thêm: "Chúng tôi rất trân trọng quãng thời gian ngắn ngủi đó, bởi nó thể hiện sự chuyên nghiệp và tình cảm đặc biệt anh dành cho khán giả Việt".

Thanh Lam thể hiện ca khúc Hy vọng, phần nhạc do Niels Lan Doky sáng tác, lời của Dương Thụ (Video: YouTube Thanh Lam Audio).

Diva Thanh Lam - người từng cộng tác với Niels Lan Doky trong album Asian Sessions hơn 20 năm trước - chia sẻ: "Lần đó tôi mới 30 tuổi, vừa sinh con thứ ba. Giờ anh trở về Việt Nam, tôi rất vui khi được hội ngộ. Trong đêm nhạc tới, tôi sẽ hát lại những ca khúc từng thu trong CD của anh, một cảm xúc vừa hồi hộp vừa háo hức".

Thanh Lam cũng bật mí, cô sẽ có màn song ca đặc biệt cùng Hà Trần: "Chúng tôi bàn bạc kỹ lưỡng cho phần biểu diễn chung. Hát Jazz là hát trong biên độ rộng, đầy ngẫu hứng, nên tôi tin khi cùng Hà Trần đứng trên sân khấu, chúng tôi sẽ để cảm xúc dẫn lối".

Jazz concert - IMMERSED sẽ diễn ra vào ngày 15/11 tới tại TPHCM.