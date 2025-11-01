Bùn đất từ đồi bất ngờ đổ ập xuống vùi máy múc, tài xế thoát nạn

Sáng 1/11, một vụ sạt lở nghiêm trọng tái diễn trên tuyến Quốc lộ 40B, đoạn qua xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng, khiến một xe múc bị mắc kẹt. May mắn, không có thiệt hại về người.

Ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân, cho biết vào khoảng 7h30 cùng ngày, khi tài xế đang điều khiển xe múc dọn dẹp điểm sạt lở tại km71+150 (thuộc thôn Trà Giác), một lượng lớn đất đá bất ngờ đổ ập xuống từ quả đồi.

Quốc lộ 40B đang được san ủi để thông tuyến thì đất đá tiếp tục sạt lở (Ảnh: UBND xã Trà Tân).

Điểm sạt lở này đã xuất hiện từ ngày 30/10, đơn vị quản lý Quốc lộ 40B đã điều động xe múc đến san gạt, dọn đường để đảm bảo giao thông. Tuy nhiên, sáng 31/10, khi công tác thông tuyến đang diễn ra, sạt lở đã tái diễn. Tài xế may mắn thoát nạn, nhưng chiếc xe múc bị vùi lấp trong đống bùn đất.

Theo thống kê của UBND xã Trà Tân, tính đến chiều 31/10, toàn xã có 52 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở, trong đó 32 nhà bị vùi lấp hoàn toàn và 30 nhà bị vùi lấp một phần. Các tổ công tác đang tiếp tục kiểm tra và tổng hợp thiệt hại.

Cán bộ xã Trà Tân đưa lương thực, thuốc men vào các hộ dân bị cô lập do sạt lở (Ảnh: UBND xã Trà Tân).

Trong những ngày qua, mưa lớn đã gây ra nhiều điểm sạt lở khiến việc tiếp cận các khu vực bị cô lập gặp nhiều khó khăn.

Sáng 31/10, xã Trà Tân đã thành lập 4 đoàn công tác do bí thư, chủ tịch và lãnh đạo UBND xã dẫn đầu, đến 4 thôn bị ảnh hưởng trực tiếp để hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men và khám bệnh cho người dân.

Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân cho biết: “Tại thôn Sông Y, có 172 hộ với 686 người bị cô lập hoàn toàn từ ngày 27/10. Cán bộ xã đã có mặt để động viên tinh thần và chia sẻ những mất mát, thiệt hại, đặc biệt là các gia đình có nhà bị trôi và sạt lở hoàn toàn, với phương châm không để nhân dân thiếu ăn”.