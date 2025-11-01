Thứ trưởng Bộ GD&ĐT giao 4 nhiệm vụ cho Trường Đại học Tài chính Marketing

Ngày 1/11, tại lễ khai giảng khoá học 2025-2029 và năm học mới của Trường Đại học Tài chính Marketing, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc thông tin, 100% chương trình đào tạo trình độ đại học và thạc sĩ đều được kiểm định theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.

Thứ trưởng nhấn mạnh, năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại lễ khai giảng khoá học 2025-2029 của Trường Đại học Tài chính Marketing (Ảnh: K.P).

Đây cũng là năm học cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Luật Nhà giáo; Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đưa ra 4 yêu cầu với nhà trường, gồm:

Thứ nhất, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hoàn thiện hệ thống chính trị, tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng trong trường, đảm bảo sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động, người học để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, tập trung phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học đầu ngành cho giai đoạn trước mắt cũng như trong dài hạn, mạnh dạn sử dụng các nhà khoa học, chuyên gia từ nước ngoài bằng cơ chế phù hợp.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và có hiệu quả về nội dung, chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội, mang tính thực tiễn cao và gắn với yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực.

Thứ tư, ưu tiên nguồn lực triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong đó, đề nghị nhà trường rà soát, ban hành chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57, xây dựng chính sách thu hút các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế đến làm việc và nghiên cứu tại trường; tăng cường công bố khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; đẩy mạnh hợp tác ba nhà gồm Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp thực chất, hiệu quả. Thực hiện chuyển đổi số toàn bộ quá trình quản lý hoạt động và điều hành của nhà trường.

Năm 2025, với hơn 6.200 sinh viên hệ chính quy nhập học, PGS.TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính Marketing cho biết, khi bước vào môi trường mới, các em sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức.

Điều quan trọng nhất là sinh viên cần nhạy bén, linh hoạt nắm bắt, tận dụng cơ hội tốt để rèn luyện ý chí, bản lĩnh, để học tập, khám phá tri thức trong kỷ nguyên công nghệ; chủ động hơn với các mối quan hệ rộng mở, tự ra các quyết định, kế hoạch và tự chịu trách nhiệm với những quyết định của mình.

“Thành công không đến với những ai chỉ chờ vận may. Thành công chỉ đến và phải được nảy mầm, bén rễ ngay từ khi các em quyết định dấn thân, quyết tâm, kiên trì và bền bỉ rèn luyện và hướng về tương lai", PGS.TS Phạm Tiến Đạt nhắn nhủ đến sinh viên.

Nhà trường trao học bổng cho thủ khoa (Ảnh: K.P).

PGS.TS Phạm Tiến Đạt cũng thông tin, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên trường sẽ xây dựng nền tảng xã hội để tạo kênh đối thoại, giải đáp thắc mắc, chia sẻ của sinh viên.

Qua đó, hỗ trợ sinh viên kiểm soát, hạn chế tác động tiêu cực, lệ thuộc điện thoại, thiết bị công nghệ, thông tin xấu độc, không lành mạnh trên không gian mạng.