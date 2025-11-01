Trung Quốc công bố hình ảnh tên lửa siêu vượt âm "biến hình"

Một ví dụ về nguyên mẫu tên lửa biến hình siêu thanh. (Ảnh: NUDT)

Theo SCMP, các nhà khoa học quân sự Trung Quốc vừa hé lộ hình ảnh hiếm hoi về một trong những lĩnh vực tiên tiến nhất của công nghệ hàng không vũ trụ: nguyên mẫu một phương tiện siêu vượt âm có khả năng biến hình, bay với tốc độ trên Mach 5.

Tên lửa này, được giới thiệu trong một bài nghiên cứu đã qua bình duyệt, sở hữu một cặp cánh có thể thu gọn. Đây là thiết kế mang tính đột phá cho phép nó điều chỉnh linh hoạt khí động học ngay trong quá trình bay.

Khi được thu vào bên trong thân, các cánh giúp giảm lực cản tối đa để tăng tốc độ hành trình. Khi mở rộng, chúng tạo thêm lực nâng và cải thiện đáng kể khả năng cơ động.

Đáng chú ý, mức độ bung cánh có thể được điều chỉnh tinh vi, cho phép thay đổi hình dạng khí động học và đặc tính bay theo thời gian thực.

Thiết kế này được trình bày chi tiết trong một bài báo công bố ngày 20/10 trên tạp chí Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, tạp chí hàng không vũ trụ hàng đầu của Trung Quốc, do nhóm nghiên cứu của Giáo sư Wang Peng thuộc Trường Khoa học và Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ, Đại học Quốc phòng (NUDT) thực hiện.

Nghiên cứu xác nhận các thuật toán điều khiển mới và những linh kiện then chốt của phương tiện đã vượt qua thử nghiệm mô phỏng phần cứng trong vòng kín (HIL) - một cột mốc quan trọng cho thấy hệ thống này không chỉ nằm trên lý thuyết, mà đã đủ khả năng triển khai trong môi trường thực tế.