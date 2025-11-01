Trâu lạ tấn công hàng loạt người dân

Ngày 1/11, ông Hà Vĩnh Ước, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chuẩn, tỉnh Nghệ An, cho biết có 2 hộ dân trình báo việc trâu bị thất lạc, tuy nhiên chưa thể xác định đây là chủ nhân của con trâu tấn công hàng loạt người dân địa phương.

Vào cuối tháng 10, chính quyền xã Bình Chuẩn nhận được phản ánh của người dân bản Quăn, xã Bình Chuẩn về việc bị một con trâu đực tấn công.

Con trâu đực cảnh giác khi có người đến gần. Chính quyền địa phương ghi nhận ít nhất 7 người dân đã bị trâu truy đuổi, tấn công (Ảnh: Vĩnh Ước).

Theo phản ánh của người dân, con trâu lạ mới nhập với đàn trâu bò của bản. Khi phát hiện có người đến gần, con trâu đực này thường truy đuổi. Người dân bỏ chạy hoặc trèo lên cây nên chưa xảy ra trường hợp đáng tiếc do bị trâu tấn công.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, lãnh đạo xã Bình Chuẩn đã có mặt, kiểm tra thực tế.

“Theo ghi nhận của chúng tôi, con trâu đực này rất cảnh giác với con người, nhiều khả năng nó đã từng bị người tấn công. Cũng không loại trừ nó đang vào mùa giao phối nên có xu hướng bảo vệ những con trâu cái trong đàn”, ông Ước thông tin.

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chuẩn loại trừ khả năng con trâu có biểu hiện của bệnh trâu điên.

Nhận thấy con trâu có xu hướng gia tăng số lần tấn công người, đe dọa an toàn của người dân, ngày 29/10, UBND xã Bình Chuẩn đã phát đi thông báo tìm chủ nhân.

Thời điểm này có 2 người dân đến trình báo việc thất lạc trâu, tuy nhiên con trâu nói trên không cố định ở một đàn, thường xuyên lẩn trong rừng nên việc bắt để xác nhận chủ nhân của con vật gặp khó khăn.

Trong khi chưa xác định được chủ nhân, việc khoanh bắt trâu khó khăn do điều kiện địa hình và thời tiết mưa gió, UBND xã Bình Chuẩn khuyến cáo người dân không lại gần khu vực trâu kiếm ăn. Địa phương này cũng cắt cử lực lượng dân quân túc trực, cảnh báo khi trâu lạ lại gần khu dân cư.