Gã đàn ông tấn công hàng xóm ở TPHCM, đang cầm dao cố thủ

Đến hơn 17h ngày 1/11, Công an phường Tăng Nhơn Phú vẫn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) phong tỏa hiện trường vụ gã đàn ông có biểu hiện bất thường, dùng hung khí tấn công hàng xóm trên đường 275, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM.

Theo người dân, sáng cùng ngày, gã đàn ông sống tại căn nhà trên đường 275 (phường Tăng Nhơn Phú) bất ngờ dùng hung khí tấn công hàng xóm khi người này đang đi đổ rác. Vụ tấn công khiến người hàng xóm bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Công an dùng bình chữa cháy mini tiếp cận căn nhà để dập lửa (Ảnh: Hoàng Hướng).

“Gã đàn ông cầm hung khí có dấu hiệu bất thường. Sáng nay, tôi nghe tiếng la hét, lúc chạy ra thì phát hiện vụ việc. Sau khi tấn công hàng xóm, gã đàn ông cầm dao lên gác lửng trong căn nhà của ông ta, rồi cố thủ”, một người dân khu vực kể lại.

Nhận tin báo, Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp cùng lực lượng cảnh sát hình sự, dân quân tự vệ, an ninh trật tự cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác an ninh.

Sau nhiều lần vận động, gã đàn ông này vẫn không hợp tác, chống đối lực lượng chức năng. Cảnh sát buộc phải dùng thang leo lên mái nhà để tiếp cận.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đến trưa cùng ngày, khu vực gã đàn ông cố thủ bất ngờ bốc cháy. Lực lượng chức năng nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa.

Đội Cảnh sát chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để chi viện. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Bước đầu, nhà chức trách xác định gã đàn ông tên P.V.H. (SN 1976, ngụ phường Tăng Nhơn Phú).

