Mưa lớn trở lại, nhiều nơi ở Quảng Ngãi nguy cơ “lũ chồng lũ”

Từ sáng 1/11, nhiều xã, phường ở Quảng Ngãi đã xuất hiện mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến đo được 100-250mm, có nơi vượt 300mm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi dự báo đợt mưa này còn kéo dài đến sáng 3/11, tổng lượng mưa tại vùng ven biển và đồng bằng có thể vượt 500mm.

Đường Phan Bội Châu giao Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Lộ nước ngập sâu đến đầu gối, khiến người đi đường khó khăn trong di chuyển (Ảnh: Chí Anh).

Ghi nhận trưa cùng ngày, mưa lớn khiến tuyến đường Phan Bội Châu giao Trần Hưng Đạo, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi bị ngập sâu. Nước dâng cao khiến người dân di chuyển rất khó khăn, giao thông ách tắc, nhiều phương tiện bị chết máy giữa đường.

Trước tình hình ngập nặng, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương bơm nước từ khu vực trung tâm ra sông Trà Khúc, phường Trần Bình Trọng để giảm ngập cho vùng đô thị.

Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực trung tâm tỉnh Quảng Ngãi vì nước ngập sâu (Ảnh: Chí Anh).

Tại xã Bình Sơn, mực nước tại cầu Châu Ổ vào trưa 1/11 đã chạm mức báo động 3. Nhiều khu dân cư ven sông bị nước tràn vào, chia cắt giao thông. Người dân vùng hạ lưu đang khẩn trương di dời, kê dọn tài sản.

Đại diện UBND xã Bình Sơn cho biết chính quyền đang kiểm tra các khu vực ngập và triển khai biện pháp ứng phó. Địa phương đã huy động lực lượng chức năng cắm biển cấm qua lại tại các điểm ngập, lên phương án hỗ trợ sơ tán người dân ở vùng ngập lụt sâu khi cần thiết.

Tình hình mưa lớn xảy ra cũng khiến khu dân cư Trà Vân, xã Tây Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện vết nứt dài gần 400m, cảnh báo nguy cơ sạt lở cao. Chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp 28 hộ dân với 170 nhân khẩu đi đến nơi an toàn.

Nhiều hộ dân được lực lượng chức năng di dời do nước ngập sâu và nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Trên quốc lộ 24, đoạn qua xã Măng Đen và xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi cũng xuất hiện 2 điểm sạt lở taluy dương khiến đất đá tràn xuống một phần mặt đường, nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết mưa lớn kéo dài khiến núi, đồi ở các xã vùng cao đã no nước, nguy cơ sạt lở rất cao. Đơn vị đã yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở, lắp đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ để xử lý sự cố khi cần.