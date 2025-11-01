Thủ tướng phê chuẩn hai Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Quyết định số 2425/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Lê Trung Kiên (trái) và ông Vũ Tiến Phụng (Ảnh: Đ.X.).

Ông Phụng sinh năm 1972, quê ở Hải Phòng, là Thạc sĩ Quản lý khoa học và công nghệ, tốt nghiệp Đại học Kinh tế đối ngoại và cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được bầu, ông từng là Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương (cũ), Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng.

Tại Quyết định số 2426/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng.

Ông Kiên sinh năm 1974, quê ở Hưng Yên, là Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân ngôn ngữ Anh, trình độ cao cấp lý luận chính trị. Trước đó, ông từng là Bí thư Quận ủy Lê Chân cũ, Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế Hải Phòng.

Sau khi được kiện toàn, UBND thành phố Hải Phòng hiện có Chủ tịch Lê Ngọc Châu và 6 Phó Chủ tịch gồm các ông Lê Anh Quân, Hoàng Minh Cường, Nguyễn Minh Hùng, Trần Văn Quân, Vũ Tiến Phụng và Lê Trung Kiên.