Sao nhập tịch Malaysia gửi tín hiệu tích cực sau phiên điều trần với FIFA

Chiều 1/11, cộng đồng mạng quốc tế ngỡ ngàng khi một nhóm cổ động viên (CĐV) Velez Sarsfield (Argentina) bất ngờ đăng tải hình ảnh tiền vệ Imanol Machuca kèm thông điệp đầy lạc quan: “Mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ”.

CĐV Velez hy vọng Machuca kháng cáo bản án của FIFA thành công (Ảnh: Getty).

Machuca đang khoác áo Velez và là một trong 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia bị FIFA đưa ra án phạt liên quan đến bê bối làm giả hồ sơ nhập tịch.

Bài đăng nhanh chóng được lan truyền rộng rãi, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của các cầu thủ vào khả năng được minh oan trong vụ việc. Theo truyền thông Malaysia, đây chính là thông điệp mà đích thân Imanol Machuca đã nhắn nhủ đến hội CĐV Velez sau khi tham gia phiên điều trần với Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Trước đó, vào ngày 26/9, FIFA đã ban hành án phạt nặng nề nhắm vào 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia liên quan đến bê bối hồ sơ. Tiền vệ Imanol Machuca cùng 6u cầu thủ khác, bao gồm Facundo Garces, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazaba bị kết luận chính thức đã sử dụng hồ sơ giả để hoàn tất quá trình nhập tịch.

Hiện tại, FAM đã gửi đơn kháng cáo đến FIFA và theo kế hoạch, kết quả kháng cáo sẽ được công bố vào ngày 30/10. Tuy nhiên, cơ quan bóng đá thế giới tuyên bố cần thêm thời gian để làm rõ các thủ tục và chứng cứ mà FAM đã cung cấp.

Động thái này thể hiện sự nghiêm túc tuyệt đối của FIFA. Đặc biệt, để phục vụ quá trình thẩm định, cả 7 cầu thủ nhập tịch đang dính án phạt đã được triệu tập khẩn cấp đến trụ sở FIFA để tham gia phiên điều trần trực tiếp. Đây được xem là bước đi then chốt để đi đến phán quyết cuối cùng.

Theo cập nhật mới nhất từ hội cổ động viên CLB Velez, kết quả kháng cáo về án phạt lịch sử của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch nhiều khả năng sẽ được công bố vào ngày 3/11 hoặc 4/11.

Imanol Machuca (bên trái) đã hoàn tất phiên điều trần với FIFA (Ảnh: NST).

Trong bối cảnh toàn bộ hệ thống bóng đá Malaysia đang nín thở chờ đợi phán quyết mang tính định đoạt từ FIFA, nỗi lo về những hệ quả dây chuyền đang bao trùm lên FAM.

Nếu các cáo buộc về hồ sơ giả được giữ nguyên, bóng đá Malaysia không chỉ đối mặt với thiệt hại nặng nề về tài chính và danh tiếng mà còn có nguy cơ bỏ lỡ Asian Cup 2027 bởi án phạt kèm theo của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).