"Soái ca nhí" Gia Khiêm: Ám ảnh vỡ giọng, thực hư yêu bé Bảo An

(Dân trí) - Từng được Văn Mai Hương gọi là "soái ca nhí" khi tham gia "Vietnam Idol Kids", Gia Khiêm đến nay đã 17 tuổi, có 6 năm trải qua ít nhiều "sóng gió" của làng giải trí.

Năm 2016, cậu bé Lương Gia Khiêm (SN 2005) tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc "Vietnam Idol Kids", nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả bởi vẻ điển trai, mái tóc xoăn đặc trưng cùng phong cách âm nhạc hiện đại.

Sau cuộc thi, Gia Khiêm cùng gia đình chuyển vào TPHCM để cậu bé có thể tiếp tục theo đuổi con đường ca hát, song song với việc học văn hóa. Trải qua 6 năm, "soái ca nhí" ngày nào nay đã trưởng thành, được nhận xét là "dậy thì thành công".

Vẫn mái tóc xoăn cùng nụ cười tỏa nắng, tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với Dân trí, chàng trai 17 tuổi đã hé lộ những "sóng gió" ít ai ngờ tới trên con đường bước chân vào làng giải trí, thậm chí có lúc từng tự ti không dám gặp ai…

"Soái ca nhí" Gia Khiêm trải lòng về khoảng thời gian bị vỡ giọng, tự ti đến mức trầm cảm (Thực hiện: Phương Nhi).

Từng rất ngưỡng mộ Hồ Văn Cường, vì...

Ngày trước, ai đã động viên và hướng dẫn Gia Khiêm đi thi "Vietnam Idol Kids"?

- Em thích ca hát từ nhỏ và rất được mẹ ủng hộ. Mẹ là người chở em đi học hát, dù là ngày hè nắng gắt hay đông giá lạnh. Lúc thấy thông tin "Vietnam Idol Kids" trên Facebook, em lập tức nhờ mẹ đăng ký.

Ngày trước, gia đình em ở ngoài Bắc nên để tham gia cuộc thi, em và mẹ phải vào TPHCM một thời gian. Lúc đầu, em thấy đông người quá nên hơi choáng ngợp nhưng nhận được những tràng vỗ tay thì vui lắm!

Lúc tham gia cuộc thi, Gia Khiêm được nhiều người gọi là "hot boy nhí", "soái ca nhí"... Em nghĩ sao về sự ưu ái này?

- Ở vòng đầu tiên, cô Văn Mai Hương (ca sĩ Văn Mai Hương - giám khảo "Vietnam Idol Kids") gọi em là "soái ca" nhưng thật sự lúc đó em còn nhỏ quá, không biết là gì. Về nhà hỏi mẹ, mẹ bảo rằng "soái ca" là đẹp trai. Trước khi đi thi, mọi người hay gọi em là "hot boy", "baby", "cute"… làm em cũng có chút hãnh diện (cười)!

Vào TPHCM dự thi, phải thay đổi môi trường, cuộc sống và việc học của Gia Khiêm có bị ảnh hưởng?

- Em vẫn sống với mẹ, chỉ thiếu bố và anh nên hơi buồn. Nhưng bù lại, vào đây mình được tham gia chương trình, được trải nghiệm. Lúc đó, em còn ngây thơ và dễ hòa đồng với bạn bè.

Thời điểm đó đang nghỉ hè, buổi sáng em đi học văn hóa, tối về làm bài tập, rồi học thanh nhạc, cuối tuần đi học nhạc cụ. Học nhiều nhưng vì đúng sở thích nên em thấy vui, không có gì khó khăn cả.

Một năm sau, gia đình đã bàn bạc chuyển hẳn vào TPHCM để em có thể theo đuổi đam mê của mình. Đây thật sự là một bước ngoặt lớn!

Gia đình chuyển hẳn đến một thành phố xa lạ sinh sống vì ước mơ của mình, Gia Khiêm có nghĩ bản thân may mắn so với một số ca sĩ nhí đồng trang lứa?

- Sau khi đi thi "Vietnam Idol Kids", thấy các anh chị ở TPHCM được đi hát và nổi tiếng, em rất thích nên đã xin cha mẹ cho vào đây. Cả nhà cũng suy nghĩ rất nhiều, rồi mẹ quyết định cứ vào TPHCM để em theo đuổi đam mê, phát triển sự nghiệp, còn chuyện sau này thì từ từ tính tiếp. Vậy là cả gia đình chuyển hẳn vào luôn. Thật sự, em cảm thấy may mắn khi gia đình luôn bên cạnh, thấu hiểu và hỗ trợ.

Khi bước vào showbiz, mọi thứ có như Gia Khiêm tưởng tượng?

- Khi trưởng thành, em thấy showbiz rất rộng lớn, nghệ sĩ hoạt động từ Bắc vào Nam. Được gặp các cô chú anh chị mà trước đây mình chỉ gặp trên truyền hình, em mê khủng khiếp và cũng học hỏi được rất nhiều điều.

Nhiều ca sĩ nhí cùng trang lứa với Gia Khiêm được nghệ sĩ nổi tiếng "đỡ đầu" như: Hồ Văn Cường có cố nghệ sĩ Phi Nhung, Phương Mỹ Chi có ca sĩ Quang Lê, Nguyễn Thiện Nhân có vợ chồng ca sĩ Cẩm Ly… Còn em thì sao?

- Hồi bé, em thấy anh Hồ Văn Cường được cô Phi Nhung "đỡ đầu" thì cũng ước rằng có một người nổi tiếng dẫn dắt mình như vậy. Em thích cô Phi Nhung lắm vì cô hát hay và đẹp nữa, nhưng chuyện ngưỡng mộ anh Hồ Văn Cường thì em chỉ để trong lòng thôi, chưa chia sẻ với ai.

Có ý kiến cho rằng khi tham gia "Vietnam Idol Kids", Gia Khiêm đã có đủ các yếu tố để nổi tiếng như: Ngoại hình, giọng hát, gia đình ủng hộ… Tuy nhiên, em lại không "thừa thắng xông lên"?

- Thật ra, ở lứa tuổi của em cũng khó chọn bài hát, bởi em không thể hát "bà ơi bà cháu yêu bà lắm" và cũng không thể hát những ca khúc tình yêu sướt mướt, sầu thảm. Bản thân em cũng rất kén chọn trong việc chọn lựa bài hát. Khi gặp một bài vừa ý và đúng thời điểm thì em sẽ ra bài chứ không lên kế hoạch cố định. Em thấy mình cần phải học hỏi nhiều thứ nên cũng không gấp rút, có thể nói là "chậm mà chắc".

Ám ảnh 3 năm vỡ giọng

Nhìn lại hành trình từ khi hoạt động nghệ thuật đến nay, Gia Khiêm nhận thấy cuộc sống của mình đã có những thay đổi gì?

- Mỗi hành trình đều để lại trong em những kỷ niệm và ấn tượng riêng. Nói về thời điểm tham gia cuộc thi, thật sự đâu cũng là niềm vui, đâu cũng là kỷ niệm đáng nhớ hết. Em học hỏi được nhiều điều bổ ích từ các cô chú, anh chị. Và nhờ sự ủng hộ của khán giả, em mới có hôm nay. Đó cũng chính là điều em trân trọng nhất.

Hát là đam mê nhưng có bao giờ Gia Khiêm gặp áp lực về kinh tế và phải lo lắng đến cát-sê?

- Em đi học từ sáng tới chiều, ngoài ra còn dành thời gian học piano, học hát... Khi có thời gian rảnh, em mới đi diễn. Thật ra em quan trọng việc hát và việc học song song với nhau.

Về cát-sê thì mẹ ít tiết lộ cho em biết lắm. Hơn nữa, em đi hát cho mọi người nghe chứ cũng ít khi nào quan tâm đến cát-sê. Em chỉ muốn được mọi người yêu thương, càng đông khán giả, càng nhiều người hò reo khi em hát là em thấy vui rồi.

Trong khoảng thời gian đến với nghề, khó khăn nào khiến Gia Khiêm chùn bước?

- Hồi đấy ra đường, nhiều người biết em. Thế nhưng, đến năm 13-14 tuổi, em bị vỡ giọng, tự ti vô cùng. Lúc đó vừa lo lắng, vừa sợ không biết mọi người có quen thuộc với hình ảnh hiện tại của mình không, đến mức em bị trầm cảm, sợ tiếp xúc với mọi người, sợ cầm mic. Em còn không dám hát chay, lúc nào cũng hát "lí nhí" vì sợ mọi người nghe thấy giọng của mình.

Thật sự, đó là khoảng thời gian ám ảnh, kéo dài khoảng 3 năm. Cũng may có thầy thanh nhạc bên cạnh động viên, dạy em nhiều bài học trong cuộc sống. Em thật sự rất biết ơn thầy.

Nhiều người đánh giá con đường mà Gia Khiêm đi không có nhiều áp lực, khó khăn. Bạn nghĩ sao?

- Chắc tại mọi người thấy trên mạng xã hội lúc nào em cũng vui. Thật ra con đường có khó khăn hay không thì em cũng chỉ giữ cho riêng mình biết. Em muốn khán giả nhận được những sản phẩm tốt và niềm vui từ em, không muốn khán giả lo lắng vì những điều không hay, tiêu cực.

Bên cạnh sự hào nhoáng của làng giải trí thì "mặt trái của sự nổi tiếng" với Gia Khiêm là gì?

- Ngày nhỏ, em hát rất "sung" và nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả. Sau này, em hát phô một nốt thôi thì đã có nhiều người vào chê. Em buồn và áp lực lắm.

Thêm một chuyện nữa là có đợt em và Bảo An ("ca sĩ nhí" Bảo An - PV) quay MV chung với nhau, nhiều người cũng để lại bình luận cho rằng bọn em yêu nhau, một số còn nhận xét khá tiêu cực, dù rằng những clip đó có nội dung hết sức bình thường, không làm gì quá lố. Thật ra, gán ghép cũng không sao nhưng nhiều người lại dùng những lời lẽ đả kích khiến em rất buồn...

Thực hư tin đồn yêu ca sĩ nhí "triệu view" Bảo An

Nói một chút về Bảo An - cũng từng là một "sao nhí triệu view", mối quan hệ của hai người như thế nào?

- Em biết và theo dõi Bảo An từ khi em ấy tham gia "Gương mặt thân quen nhí". Em rất ngưỡng mộ Bảo An vì còn nhỏ nhưng lại rất giỏi, mới mấy tuổi đã có MV triệu view rồi. Đến khi gia đình vào TPHCM sinh sống, em cũng không có nhiều bạn, chỉ thân với mỗi Bảo An thôi.

Em còn nhớ lần đầu tiên gặp Bảo An là ở trung tâm thương mại. Em đi lên thang máy thì thấy Bảo An đứng mua trà sữa. Lúc đó, em còn xin chụp hình cùng nữa. Lần thứ 2, em đi diễn một chương trình ở Hà Nội, Bảo An cũng từ TPHCM bay ra diễn. Khi đó, cả hai còn bé lắm, cứ rượt đuổi nhau. Vào lại TPHCM thì em được gặp Bảo An nhiều hơn, từ đó thân thiết.

Vậy có bao giờ Gia Khiêm nghĩ đến "chuyện tình cảm" với Bảo An trong tương lai?

- Thật ra, em và Bảo An thân nhau từ bé, như anh em vậy, không có khoảng cách. Em nghĩ như thế thì sẽ bền hơn. Bọn em lại có những điểm mạnh khác nhau, nhờ vậy mà học hỏi nhau nhiều thứ, từ trong âm nhạc đến cuộc sống.

Tuy nhiên, bây giờ ra đường, em và Bảo An gặp ai cũng bị nói là đang yêu nhau. Em cũng quen rồi (cười). Nhưng thật sự thì bọn em thân đến mức không yêu được luôn. Nếu có gán ghép, kiểu anh em thân thiết thì em sẽ rất thích, còn kiểu yêu đương em có hơi... không thích lắm!

Sắp vào lớp 12, Gia Khiêm đã chuẩn bị gì cho tương lai của mình?

- Thật sự đây cũng là vấn đề cần phải lo. Nhiều người cũng nghĩ rằng em sẽ chọn Nhạc viện. Tuy nhiên, em mong muốn được học văn hóa bình thường song song việc hoạt động nghệ thuật bởi em nghĩ mình nên có nhiều kiến thức xã hội hơn, chứ không chỉ chăm chăm vào việc hát.

Hiện tại, em có dự định học ngành Truyền thông, trong đó có cả PR, quan hệ công chúng... Em nghĩ ngành này sẽ hỗ trợ cho mình được rất nhiều trong cuộc sống.

Gia Khiêm có ý định tham gia một cuộc thi về âm nhạc dành cho người lớn?

- Em không có ý định tham gia thêm một cuộc thi âm nhạc nào khác mà sẽ tập trung trau dồi kỹ năng và ra sản phẩm.

Còn đang ở lứa tuổi học sinh, ai là người hỗ trợ Gia Khiêm trên con đường âm nhạc?

- Về dòng nhạc, bài hát hay phong cách thì em sẽ tự lựa chọn cho mình, còn mẹ là người bên cạnh để tư vấn và hỗ trợ em mọi lúc mọi nơi.

Ngoài ca hát, Gia Khiêm có nghĩ mình sẽ phát triển ở vai trò diễn viên?

- Em đã thử sức với diễn xuất rồi. Năm 2020, em được đạo diễn Phương Điền "chốt" vào vai Gia Bảo lúc nhỏ trong phim Vua bánh mì mà không cần phải casting. Đây cũng là vai diễn đầu tay của em. Trong quá trình tham gia phim, em nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ ê-kíp nhưng nói thật với mọi người, em còn chưa dám xem lại hết các cảnh mình diễn nữa vì vẫn còn... ngại lắm!

Nhiều người xem phim cũng nói rằng Gia Khiêm ngoài đời với Gia Bảo trong phim khác nhau quá, vì vai diễn của em hơi ác. Điều này làm em rất vui vì như vậy nghĩa là khán giả đã phần nào nhìn nhận khả năng diễn xuất của mình. Em cũng mong muốn được phát triển ở lĩnh vực này.

Cảm ơn những chia sẻ của Gia Khiêm!

Nội dung - Thiết kế: Mộc Khải

Ảnh: Hải Long

Video: Phương Nhi

08/08/2022