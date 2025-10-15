Sắc vóc “vạn người mê” và khối tài sản lớn của mỹ nhân đẹp nhất Philippines

Marian Rivera bắt đầu con đường nghệ thuật với vai trò người mẫu. Sau đó, cô chuyển sang lĩnh vực diễn xuất. Nữ diễn viên sinh năm 1984 nổi tiếng qua loạt phim Marimar, Dyesebel, Darna, Amaya...

Hiện, Marian Rivera được xem là nữ diễn viên nhận cát-xê cao nhất tại Philippines và nổi tiếng tại các quốc gia châu Á lân cận.

Nhiều năm qua, Marian Rivera được truyền thông gọi là "mỹ nhân đẹp nhất Philippines". Cô mang trong mình dòng máu lai giữa Philippines và Tây Ban Nha. Ở tuổi 41, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ.

Khác với nhiều nghệ sĩ dựa vào liệu trình làm đẹp xa xỉ, Marian Rivera chọn cách chăm sóc tự nhiên, nhẹ nhàng và hiệu quả. Cô theo đuổi 3 nguyên tắc chính trong việc chăm sóc da. Đó là dưỡng da đều đặn, uống nước chanh mỗi ngày và ăn chocolate.

Marian Rivera tiết lộ, vào buổi tối, Marian luôn thực hiện tẩy trang kỹ, rửa mặt trước khi sử dụng các sản phẩm chăm sóc da. Ban ngày, cô không quên sử dụng kem dưỡng và kem chống nắng. Người đẹp sẽ hạn chế trang điểm khi không cần thiết.

"Mỹ nhân đẹp nhất Philippines" luôn bắt đầu buổi sáng bằng một ly nước chanh ấm để thanh lọc cơ thể, kích hoạt hệ tiêu hóa và tăng cường năng lượng. Marian chia sẻ rằng, nhờ thói quen này, cô luôn thấy tinh thần sảng khoái và có làn da rạng rỡ.

Marian Rivera tiết lộ, cô rất thích ăn chocolate đen. Nữ diễn viên cho hay, theo nghiên cứu khoa học, chocolate đen chứa chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, cải thiện lưu thông máu. Ngoài ra, ăn chocolate đen còn giúp giảm stress, cải thiện tâm trạng.

Marian thổ lộ rằng, một yếu tố giúp cô luôn rạng rỡ là cuộc hôn nhân viên mãn. Năm 2009, sau khi hợp tác chung phim Vũ điệu hoang dã, Marian Rivera công khai hẹn hò tài tử Dingdong Dantes. Họ tổ chức đám cưới cổ tích vào cuối năm 2014.

Dingdong Dantes là một trong những ngôi sao điển trai và nổi tiếng nhất của Philippines. Nam diễn viên sinh năm 1980 sở hữu chiều cao 1,8m, đang là diễn viên, nhà sản xuất, MC và người mẫu.

Sau 18 năm bên nhau, Marian Rivera và Dingdong Dantes vẫn giữ được lửa yêu. Họ đã có với nhau 2 đứa con, gồm 1 trai và 1 gái. Hai bé đẹp kế thừa nhan sắc của cha và mẹ, cũng rất nổi tiếng tại châu Á.

Trong một lần chia sẻ, Marian tiết lộ, quảng cáo của con gái Zia cao hơn mẹ. Nữ diễn viên cho hay số tiền con gái kiếm được sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của bé. Khi Zia 18 tuổi, cô bé sẽ được sử dụng số tiền này.

Sau khi làm mẹ, Marian không tham gia nhiều hoạt động của làng giải trí và đặc biệt, ngừng hẳn công việc đóng phim. Tuy nhiên, sức hút của người đẹp sinh năm 1984 cũng như gia đình cô chưa bao giờ giảm sút với người hâm mộ.

Hiện tại, ngoài công việc diễn xuất, Marian còn được biết đến với vai trò người mẫu, doanh nhân và đại sứ thương hiệu hàng đầu châu Á.

Trang Instagram của cô có hàng chục triệu lượt theo dõi, giúp Marian trở thành KOL (người nổi tiếng) của nhiều thương hiệu. Theo Celebrity Net Worth, tài sản ròng của Marian vào khoảng 5 triệu USD.

Truyền thông Philippines cho hay, vợ chồng nữ diễn viên Marian sở hữu nhiều xe sang. Riêng Marian có bộ sưu tập túi Hermès, Dior, Louis Vuitton, Chanel... Trong đó, cô có chiếc Himalaya Birkin của Hermès ước tính 300.000 USD (gần 8 tỷ đồng).

Theo Forbes, vợ chồng Marian Rivera là những nghệ sĩ nổi tiếng nhất tại Philippines. Họ cũng là niềm tự hào của làng giải trí Philippines vì cùng sở hữu gia đình kiểu mẫu, thành công và giàu lòng nhân ái.