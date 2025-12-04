10 cuốn sách hay nhất năm 2025

Những cuốn tiểu thuyết được vinh danh năm nay đưa độc giả đi qua nhiều không gian và thời đại: Từ chiến trường Thế chiến I đến các câu lạc bộ khiêu vũ đương đại ở Thụy Điển, từ hành lang tĩnh mịch của một tu viện vùng nông thôn Australia đến hậu trường các hãng phim Đức quốc xã, tới những phòng trưng bày nghệ thuật tại New York, nơi người nhập cư tìm kiếm sự kết nối.

10 cuốn sách hay nhất do The New York Times bình chọn (Ảnh: NYT).

Các tác phẩm hư cấu đều mang tới những câu chuyện giàu chiều sâu, phản ánh các chủ đề đương đại lẫn vượt thời gian với lối viết giàu phong cách.

Ở mảng phi hư cấu, các biên tập viên của The New York Times lựa chọn những tác phẩm nổi bật trong lĩnh vực báo chí và nghiên cứu: Từ loạt tường thuật sâu sắc về khủng hoảng nhà ở và lịch sử một nhà thờ của cộng đồng người da đen, đến tiểu sử một họa sĩ tài hoa nhưng bị hiểu lầm, hồi ký đầy trắc trở của hai mẹ con, và một câu chuyện sinh tồn ngoài biển cả, đồng thời cũng là suy ngẫm chân thật về hôn nhân.

Những tên tuổi như Daniel Kraus, Jonas Hassen Khemiri hay Arundhati Roy góp mặt cùng loạt tác phẩm khai thác các đề tài đa dạng. Đây không chỉ là các đầu sách được đánh giá cao về chất lượng văn chương mà còn phản ánh bức tranh văn học phong phú và đa giọng nói trong năm 2025.

Danh sách gồm 5 tiểu thuyết và 5 sách phi hư cấu được xem là nổi bật nhất năm theo đánh giá của The New York Times.

Những tiểu thuyết nổi bật

The Loneliness of Sonia and Sunny của Kiran Desai là cuốn tiểu thuyết gần 700 trang theo chân Sonia và Sunny, 2 người Ấn Độ di cư sang Mỹ rồi trở về quê hương. Tác phẩm khai thác sâu chủ đề di cư, cô đơn và hành trình tìm kiếm bản sắc giữa hai nền văn hóa.

Cuốn "The Loneliness of Sonia and Sunny" (Ảnh: The New York Times).

Angel Down của Daniel Kraus pha trộn yếu tố giả tưởng trong bối cảnh chiến tranh khốc liệt. Angel Down được đánh giá là một trong những tiểu thuyết chiến tranh xuất sắc nhất năm nhờ cách khắc họa ám ảnh về bạo lực và nhân tính trong hoàn cảnh tột cùng.

The Sisters của Jonas Hassen Khemiri mang đến cái nhìn tinh tế về gia đình, tình thân và xã hội. Tác phẩm thuyết phục bởi giọng văn hiện đại, sắc sảo cùng khả năng phân tích tâm lý nhân vật đa tầng.

Stone Yard Devotional của Charlotte Wood lấy bối cảnh tu viện hẻo lánh ở New South Wales (Australia). Tiểu thuyết theo chân một phụ nữ vô thần tìm kiếm sự tĩnh lặng sau cuộc sống viên mãn nhưng nặng nề tại Sydney. Wood dẫn dắt độc giả theo hành trình nội tâm đầy chiêm nghiệm về niềm tin, sự an ủi và lòng trắc ẩn.

Cuốn "Stone Yard Devotional" của Charlotte Wood (Ảnh: News).

The Director của tác giả Daniel Kehlmann đưa độc giả vào thế giới nghệ thuật và điện ảnh, xoay quanh một nhân vật chìm sâu trong quá trình sáng tạo. Kehlmann đặt ra nhiều suy ngẫm về trách nhiệm trước lịch sử và nghệ thuật với giọng văn uyên bác, giàu triết lý.

Những cuốn sách phi hư cấu đặc sắc

A Marriage at Sea của Sophie Elmhirst là câu chuyện có thật về đôi vợ chồng người Anh Maurice và Maralyn Bailey, sống sót 118 ngày lênh đênh trên Thái Bình Dương sau khi thuyền bị cá voi phá hủy. Tác phẩm vừa là hành trình sinh tồn mãn nhãn, vừa là chân dung xúc động về hôn nhân và sự khác biệt giữa hai con người đối lập.

Cuốn "A Marriage at Sea" (Ảnh: News).

Mother Emanuel của Kevin Sack ghi lại gần 10 năm điều tra về vụ tấn công mang động cơ thù hận chủng tộc tại nhà thờ Emanuel African Methodist Episcopal. Tác phẩm tái hiện vai trò lịch sử của nhà thờ người da đen, đồng thời phân tích sâu sắc vấn đề chủng tộc và bạo lực tại Mỹ.

There Is No Place for Us của tác giả Brian Goldstone theo chân 5 gia đình vô gia cư ở Atlanta để khắc họa cuộc sống mong manh của những người bị “vô hình hóa” trong xã hội hiện đại. Tác phẩm cho thấy hệ quả của giá nhà tăng cao, mức lương thấp và chính sách đô thị sai lầm, qua đó phản ánh chân thực bất bình đẳng xã hội.

Mother Mary Comes to Me của Arundhati Roy kết hợp hồi ký và bình luận xã hội. Tác giả Arundhati Roy khắc họa hình ảnh người mẹ dữ dội, mạnh mẽ và giàu ảnh hưởng đến cuộc đời bà. Với lối viết sâu sắc và góc nhìn chính trị - nhân văn sắc bén, cuốn sách dành cho những độc giả quan tâm đến xã hội học, nhân quyền và lịch sử.