Vợ cao 1,8m nấu ăn gây sốt vì "không giống ai", Hồ Quang Hiếu nói gì?

Đằng sau loạt video gây sốt

Thời gian qua, vợ chồng Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như gây chú ý khi liên tục chia sẻ những video ghi lại cảnh nấu ăn, sinh hoạt đời thường ở quê. Cả hai cùng nhau về miền Tây, Đắk Lắk và nhiều địa điểm quen thuộc trong những chuyến thăm gia đình.

Trong các khuôn hình mang màu sắc thôn dã, họ hái rau, câu cá, thổi lửa nấu cơm bên căn chòi mộc mạc, tái hiện một phần nhịp sống yên ả của miền quê.

Video nấu ăn của Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi gây chú ý (Video: Nhân vật cung cấp).

Các video đều đạt hàng triệu lượt xem, được khán giả khen dễ thương, mộc mạc. Tuy vậy, cũng không ít người tinh ý phát hiện những chi tiết có phần… vô lý đến từ vợ chồng anh.

Chẳng hạn, cảnh Tuệ Như hái mướp nhưng sau đó lại thành trái bí đao, đến lúc nấu ăn thì biến thành trái bầu để nhồi cá. Hoặc cô đang nấu bằng nồi đất nhưng thành phẩm lại được chứa ra nồi nhôm. Có video Hồ Quang Hiếu bắt cá nục, nhưng món ăn bày ra lại là cá lóc.

Khán giả phát hiện tính vô lý trong video của Hồ Quang Hiếu, hái trái mướp lại nấu trái bầu (Ảnh: Chụp màn hình).

Dù vậy, chính những tình huống "lệch pha" này lại khiến loạt video "bỏ phố về quê" của vợ chồng Hồ Quang Hiếu tạo nên hiệu ứng lan tỏa. Mỗi video đều thu hút lượng tương tác lớn, kèm theo nhiều bình luận bàn tán sôi nổi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Hồ Quang Hiếu nói: "Thật ra mục đích lớn nhất của vợ chồng tôi chỉ là ghi lại cuộc sống thường nhật, những cảnh sắc quê hương đẹp và bình yên ở các vùng quê Việt Nam, không phải dự án gì lớn lao. Chúng tôi làm vì thích, chứ không xây dựng ê-kíp hay kịch bản nào cả", anh nói.

Các video hầu hết được ghi hình trong những chuyến đi chơi của gia đình như khi về quê Tuệ Như ở Cà Mau, về Đắk Lắk thăm người thân hoặc ghé những nơi có cảnh đẹp.

"Chúng tôi chỉ có một anh quay phim theo cùng. Những bối cảnh mọi người thấy như căn bếp, mái nhà tranh, xuồng ghe, giàn mướp đều là những thứ sẵn có của nhà người quen. Thấy đẹp nên chúng tôi xin mượn để quay", Hồ Quang Hiếu chia sẻ.

Một trong những lý do khiến cả hai duy trì việc làm vlog là vì Tuệ Như rất thích nấu ăn, xem đây là cách thư giãn. Những buổi quay cũng là dịp gia đình đi đây đi đó, đổi gió và tận hưởng thời gian bên nhau.

Cả hai cho biết không có nhiều sự tính toán khi quay video (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước những bình luận "soi" điểm vô lý trong các clip, Hồ Quang Hiếu cười nói: "Khi quay, chúng tôi không tính toán gì hết. Có thể mọi người xem kỹ quá nên phát hiện ra. Đó đều là tình huống tự nhiên. Ví dụ quay cảnh hái mướp thì đúng là hái mướp thật, nhưng lúc rớt xuống đất thì trái mướp bị vỡ, nên lúc nấu chúng tôi phải đổi sang trái bầu. Món cá hấp bầu ăn cũng ngon hơn.

Có clip mọi người thắc mắc đang nấu bằng nồi đất mà thành phẩm lại đựng trong nồi nhôm. Đó là do lần đầu dùng nồi đất bị nứt, nên tôi phải đổi nồi giữa chừng. Tất cả đều rất tình cờ chứ không phải cố ý tạo tình huống".

Cuộc sống hôn nhân bên vợ kém 17 tuổi

Sau khi đón con đầu lòng, vợ chồng Hồ Quang Hiếu tổ chức đám cưới vào tháng 9 vừa qua. Dù chênh lệch 17 tuổi, cặp đôi được nhận xét khá hòa hợp và xứng đôi. Cả hai hiện xây dựng tổ ấm hạnh phúc bên con trai nhỏ.

Nói về cuộc sống sau khi kết hôn, nam ca sĩ trải lòng: "Từ khi có gia đình, mọi thứ khác hẳn thời độc thân. Trước đây tôi thích gì làm nấy, còn bây giờ phải nghĩ đến vợ con. Đi làm xong chỉ mong về nhà sớm".

Hồ Quang Hiếu tiết lộ bà xã rất thích nấu ăn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ca sĩ cho biết những ngày không chạy show, anh dành trọn thời gian cho con, phụ vợ chăm sóc con, dù gia đình đã thuê vú em hỗ trợ.

"Ngày trước, mỗi khi về nhà chỉ có một mình, rất buồn. Còn bây giờ về nhà có vợ con đợi, cảm giác rất ấm cúng", anh nói.

Tuệ Như sinh năm 2000, trẻ hơn chồng nhiều tuổi. Điều này đôi lúc tạo ra khác biệt trong quan điểm, nhưng theo Hồ Quang Hiếu, vợ anh lại là người chín chắn, hiểu chuyện.

"Thỉnh thoảng cô ấy cũng nhõng nhẽo cho dễ thương, để chồng quan tâm hơn. Nhưng thật ra tính cách Tuệ Như rất chín chắn, biết nhường nhịn, giữ hòa khí", anh nói thêm.

Anh thừa nhận cả hai vẫn phải học cách điều chỉnh để hòa hợp, giữ không khí vui vẻ trong gia đình.

"Không ai sinh ra đã hợp nhau 100%. Vợ chồng phải cùng học cách hiểu nhau, cùng chung mục tiêu thì mới đi lâu dài", anh nói.

Nam ca sĩ cho biết bản thân có nhiều thay đổi từ khi làm cha (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước câu hỏi liệu có sợ bị khán giả quên mất vì quá mải mê quay clip, Hồ Quang Hiếu khẳng định: "Tôi vẫn làm nhạc, vẫn có sản phẩm mới. Chỉ là chưa lan tỏa mạnh nên mọi người ít biết đến".

Thời gian tới, anh dự định ra mắt một ca khúc nhạc xuân, đặc biệt có sự xuất hiện của vợ và con trai trong MV. Đây là lần đầu tiên anh đưa gia đình vào sản phẩm nghệ thuật.