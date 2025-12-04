Cuộc sống bình yên, nhiều tiếng cười của nghệ sĩ Vân Dung ở tuổi 50

Mới đây, trên một số diễn đàn về phim, bức ảnh chụp nghệ sĩ Vân Dung cùng bố mẹ và chị gái được chia sẻ khiến khán giả thích thú. Trong ảnh, Vân Dung và chị gái mặc quần áo đồng điệu, được bố mẹ đưa đi chơi và chụp ảnh ở Hà Nội.

Vân Dung (thứ hai, từ trái qua) bên bố mẹ và chị gái năm 1978 (Ảnh: Facebook nhân vật)

Đạo diễn Lê Công Lạc - bố Vân Dung - thời trẻ được khen có gương mặt góc cạnh, cương nghị, phong thái lãng tử. Nghệ sĩ múa Bích Liên - mẹ diễn viên - sở hữu gương mặt được khen phúc hậu, xinh đẹp.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Vân Dung cho biết, ngày nhỏ chị được bố mẹ chiều chuộng. Vân Dung có chị gái hơn 1 tuổi nên hai chị em khá thân thiết.

Lúc mới 3-4 tuổi, Vân Dung đã thích cùng chị gái Vân Trang đóng kịch công chúa - hoàng tử, rồi tham gia vào một số tiểu phẩm mà hai chị em làm... đạo diễn và diễn viên. Vì thế từ nhỏ, nữ diễn viên 7X đã muốn đứng trên sân khấu giống như cha mẹ mình.

“Hồi đó, mọi người thường hỏi, bố mẹ và chị gái xinh thế sao Vân Dung xấu vậy? Ngày đó, tôi gầy, đen, mắt một mí, mũi tẹt, nhìn rất buồn cười nhưng khi bị chê tôi không buồn. Bố mẹ đi làm, hai chị em trông nhau rồi bày trò chơi cùng trẻ con hàng xóm.

Có một lần, tôi “cầm đầu” một đám trẻ con chơi trò chơi. Một bạn bị thua, chúng tôi phạt bạn bằng cách lấy con dao nhựa để vào tay bạn, khi đó mẹ bạn ấy đi ngang qua thấy, quát: “Ôi giời, Dung ơi, làm gì con bác thế kia”. Vậy là tôi nổi tiếng cả khu tập thể văn công hồi ấy”, Vân Dung nhớ lại.

Nghệ sĩ Vân Dung là con nhà nòi, bố mẹ chị đều làm nghệ thuật (Ảnh: Facebook nhân vật).

Vân Dung cho biết, gương mặt của chị và chị gái có nhiều điểm khá giống nhau. Tuy nhiên, Vân Trang có chiều cao nổi bật hơn em gái.

Năm 1992, Vân Trang được cả nhà động viên đi thi Hoa hậu báo Tiền Phong (tiền thân của Hoa hậu Việt Nam) vì nhan sắc xinh đẹp, chiều cao nổi bật. Vân Dung cũng đăng kí tham gia với lý do cổ vũ cho chị gái.

"Thời điểm đó vì đã đi học diễn viên nên việc đi đứng, catwalk trên sân khấu có biết một chút. Thật ra, tôi là người động viên chị Trang đi thi, vì chị ấy xinh và cao nhưng lại nhút nhát nên hai chị em cùng thi cho chị ấy tự tin...", nữ diễn viên kể lại.

Năm đó, Vân Dung đạt thành tích top 15 còn chị gái tiến tới top 10 chung cuộc của mùa giải. Bước ra từ một cuộc thi hoa hậu, Vân Dung tập trung phát triển công việc diễn xuất còn chị gái Vân Trang thì theo đuổi đam mê kinh doanh ẩm thực khá thành công.

Nữ diễn viên cho biết trên sân khấu, chị thường đóng vai ồn ào, nhưng ngoài đời lại là mẫu phụ nữ hướng nội, nhút nhát. Một khi bước xuống sân khấu, Vân Dung chỉ muốn dành thời gian cho gia đình và chăm sóc bản thân.

Khi được hỏi về bí quyết giữ sự trẻ đẹp hơn tuổi, nữ nghệ sĩ nói: "Tôi luôn lạc quan, cười nhiều. Tôi không bao giờ chia sẻ chuyện tiêu cực lên mạng xã hội. Facebook tôi chỉ toàn những bài thơ, bài văn hay, hình ảnh đầy năng lượng đến khán giả".

Ở tuổi 50, Vân Dung đang có cuộc sống bình yên với con trai Long Vũ. Chị hạnh phúc khi con trai theo nghề diễn của mẹ.

Theo Vân Dung, ngay từ khi mới ra trường, Long Vũ rất sốt sắng, chủ động để đi casting (thử vai) phim. Nữ nghệ sĩ để con "tự bơi", không tác động gì vào các vai diễn của con.

"Tốt nghiệp đại học, Long Vũ ở nhà cứ chờ xem có phim nào casting thì đi. Con thường hỏi rằng, sao con không được gọi đi làm phim nhỉ, hay con xấu trai quá nên không ai mời đóng hả mẹ?".

Tôi mới bảo: "Cứ bình tĩnh con ạ, các nghệ sĩ như Công Lý, Quang Thắng, Trường Giang… cũng không phải là người đẹp trai nhưng vẫn đi làm phim do khả năng và có duyên đấy thôi", nghệ sĩ Vân Dung kể lại.

Vân Dung chia sẻ rằng, khi biết con muốn thi vào khoa Diễn viên, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, chị đã khuyên con là nghề này rất vất vả và nghèo, nếu không có tài năng thực sự thì rất khó theo nghề.

Thứ 2 là phải thật giỏi, nếu không sẽ bị nghề đào thải nhưng con trai chị đã quyết tâm theo nghề. Hiện tại chị cũng hồi hộp với mỗi bước trưởng thành cùng con.

Vân Dung và NSƯT Quang Thắng ở hậu trường phim "11 tháng 5 ngày" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nữ nghệ sĩ cho biết: "Diễn viên là nghề "bánh đúc bày sàng", nghề này có muốn nâng đỡ mà khán giả không yêu quý thì rất khó trụ được. Con phải có thực lực thì mới làm nghề được lâu dài chứ kiểu "con ông cháu cha" xong không có năng khiếu thì cũng rất khó làm nghề".

Nữ danh hài kể lại, Long Vũ là một người rất tình cảm, biết quan tâm đến mẹ. Đi đâu về, con có thói quen mua tặng mẹ những món quà nho nhỏ.

"Con đi diễn có cát-xê cũng đưa mẹ giữ hết. Khi nhận được tháng lương đầu tiên, Long Vũ đã tặng mẹ một sợi dây chuyền vàng khiến tôi cảm động suýt khóc", Vân Dung kể về con trai.

Vân Dung tiết lộ, con trai chị là một người khá giản dị, dù là con của một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Long Vũ lại không ăn diện, không dùng đồ sành điệu.

Chị tâm sự: "Vũ không bao giờ đòi mẹ mua thứ gì. Con không biết dùng hàng hiệu, nhiều lần thấy con ít quần áo quá, tôi cho tiền để mua nhưng con không lấy. Con chỉ có 2 cái quần và 2 đôi giày thay đổi nhau, đưa xe nào con đi xe đó mà không đòi hỏi. Có lần, đôi xăng-đan bị rách, con còn bảo bà mang ra chợ khâu lại để đi tiếp".

Vân Dung cũng nói rằng, nếu sau này con trai lập gia đình, chị sẽ không ở chung với con dâu mà ở riêng để vợ chồng con trai có sự tự lập. Hơn nữa do khoảng cách thế hệ nên chị sẽ không can thiệp vào cách dạy cháu của vợ chồng con trai.

"Tôi cũng mong con sẽ tìm được một người phụ nữ yêu thương mình. Tôi cũng không phải là bà mẹ chồng khó tính. Mình cứ yêu con dâu thì khắc các con sẽ yêu mình", chị bộc bạch.

Vân Dung và con trai Long Vũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về chuyện tình cảm, Vân Dung quan niệm phụ nữ ai cũng muốn được yêu thương, chiều chuộng.

"Nhiều người nghĩ người làm nghệ thuật hay đổ vỡ tình cảm, nhưng không phải. Nhất là phụ nữ, nếu cuộc sống họ bình yên thì không ai muốn thay đổi, xáo trộn. Tất cả đều do số phận, hoàn cảnh. Phụ nữ ai cũng muốn được yêu. Nhưng có thể vì tính tôi giống đàn ông nên hơi khác người một chút...", chị tâm sự.