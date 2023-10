Phương Oanh bật khóc khi trình diễn thiết kế in chữ tiếng Việt tại Mỹ

Vì lỡ mặc chiếc váy quá dài, Dahan Phương Oanh luống cuống khi chạy show (buổi biểu diễn). Cô ngồi trên xe để đến điểm diễn tiếp theo nhưng trong lòng không yên, như "ngồi trên đống lửa". Cô chỉ có vỏn vẹn 30 phút trước khi buổi diễn giới thiệu bộ sưu tập Xuân - Hè 2024 bắt đầu.

Nhờ đội ngũ chuẩn bị nhanh gọn, cô cũng kịp đứng vào hàng người mẫu trước khi nhạc nổi lên. Diễn trong tình trạng không rehearsal (tập duyệt), chỉ được hướng dẫn qua bản đồ, cô khá hồi hộp.

Đó là những khoảnh khắc vội vã của Oanh khi tham gia Tuần lễ thời trang New York, Mỹ. Gần một tháng trôi qua, dù đã về nước và bận bịu với những dự định cá nhân, cô vẫn nhớ rõ từng kỷ niệm khi chinh chiến tại các kinh đô thời trang lớn nhất thế giới.

Bức ảnh đi chạy show của Phương Oanh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Melodie Jeng. (Ảnh: Melodie Jeng).

Không cần casting qua nhiều vòng

"Tôi vừa trải qua mùa fashion week (tuần lễ thời trang) nên cuộc sống dễ thở hơn. Tôi vẫn làm việc đều nhưng không phải bay qua bay lại quá nhiều. Do đó, tôi có thời gian cho bản thân và bạn bè hơn", Dahan chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Ở mùa mốt Xuân - Hè 2024, cô trúng 15 show, không có thị trường Paris, Pháp. Trong đó, cô ấn tượng nhất với buổi trình diễn của Helmut Lang và Diesel.

Vài năm gần đây, cái tên Dahan không còn xa lạ với các nhà mốt danh tiếng trên thế giới. Thậm chí, cô nhiều lần được chọn diễn ở các vị trí quan trọng, first face (mở màn) hay vedette (kết màn). Trong buổi trình làng bộ sưu tập Xuân - Hè 2024 của Sandy Liang tại Tuần lễ thời trang New York, Phương Oanh giữ vị trí vedette, nổi bật với chiếc voan cô dâu.

Việc người mẫu gốc Điện Biên đảm nhận vai trò quan trọng trong show Sandy Liang khiến nhiều người càng ngưỡng mộ về tài năng của cô. Bởi Sandy Liang gần đây trở thành thương hiệu được săn đón của giới trẻ.

Sandy Liang cũng dẫn đầu nhiều xu hướng thời trang, đặc biệt là balletcore (phong cách vũ công múa ballet) đang "làm mưa làm gió". Jennie Kim - thành viên nhóm Blackpink - cũng ưa chuộng trang phục của thương hiệu này.

Dù vậy, khi nhắc về thành tích của bản thân, Phương Oanh vẫn khá khiêm tốn. Người mẫu 24 tuổi cho hay, bản thân không thể tự xác nhận được vị thế nhưng tâm lý của cô vững vàng và tự tin hơn nhiều qua các mùa.

Nữ người mẫu bày tỏ: "Sau khi đã làm việc qua nhiều thị trường và hợp tác với những nhà mốt cao cấp, đặc biệt là ở New York, tôi nhận thấy các thương hiệu không còn yêu cầu phải đi qua nhiều vòng casting (quá trình tuyển chọn) khác nhau nữa. Vì được tin tưởng, tôi chỉ cần đến để thử đồ trước show của một số thương hiệu".

Ở mùa mốt Thu - Đông 2023, Phương Oanh lần đầu được qua vòng casting và đi thử đồ cho nhà Diesel. Tuy nhiên, cô đã cảm thấy hụt hẫng khi không được xác nhận diễn chính thức. Lần này, cô trở thành người mẫu trình diễn bộ sưu tập của thương hiệu tại Tuần lễ thời trang Milan, Ý.

Giám đốc sáng tạo Glenn Martens đã "chốt" nhanh sau khi nhìn thấy Phương Oanh mặc thiết kế của mình. Ông yêu cầu thợ may sửa lại phần vai và chỉnh toàn bộ phần thân trên của bộ đồ để phù hợp với ngoại hình của Oanh. Cô đã ở lại 4 tiếng để chờ thợ may sửa, thử và diễn lại.

Giọt nước mắt tự hào

Trong mùa Thu - Đông 2023, Phương Oanh nằm trong top những người mẫu trúng nhiều show nhất tại Tuần lễ thời trang New York. Đây là thông tin được công bố bởi Models.com - chuyên trang nổi tiếng về người mẫu quốc tế. Mùa này, cô tiếp tục giữ vững phong độ.

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ, Oanh bộc bạch: "Ôi! Chạy không kịp hay suýt trễ giờ là dấu hiệu của việc đắt show đấy. Do đó, tôi cầu mong bản thân được như thế thường xuyên (cười). Tôi cảm thấy vừa may mắn, vừa biết ơn những nỗ lực của bản thân cũng như thành viên trong công ty quản lý".

Diễn cho 15 nhà mốt nhưng Phương Oanh cảm thấy tự hào nhất khi khoác chiếc áo in dòng chữ tiếng Việt của Helmut Lang. Đây là một trong những sản phẩm đầu tiên của Peter Do - nhà thiết kế gốc Việt - kể từ khi anh đảm nhận vị trí giám đốc sáng tạo hồi tháng 5.

Chiếc áo sơ mi trắng dáng ngược do Phương Oanh mặc được in dòng thơ viết về mẹ của Ocean Vương - tác giả người Mỹ gốc Việt. Việc để người mẫu Việt diện thiết kế này trên sàn diễn quốc tế không phải tình cờ. Mọi việc đã được Peter Do nhắm sẵn từ trước.

Phương Oanh cho hay: "Peter từng nói, khi bắt tay vào làm chiếc áo, anh ấy nghĩ ngay tới tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi thực sự xúc động và tự hào vô cùng khi lần đầu vinh dự được mặc chiếc áo có tiếng Việt trên sàn diễn quốc tế lớn".

Trên sàn diễn, khán giả chỉ thấy nét mặt sắc lạnh và những bước đi dứt khoát của Oanh. Thực tế, đằng sau cánh gà là những nỗi niềm khó tả. Trước và sau show, cô cùng cả đội đã ôm nhau khóc vì tự hào.

Người bạn đồng hành của Phương Oanh

Không "đơn thương độc mã" như những lần trước, Phương Oanh có người đi cùng trong chuyến công tác này. Đó là Yahya An Dinh - CEO của Taste Management.

Yahya An Dinh cho biết: "Lần này, tôi đến New York để đem thêm việc cho Oanh nên chắc chắn em ấy không dễ thở hơn đâu. Người mẫu chuyên nghiệp quen với cường độ làm việc cao rồi.

Ngoài những yếu tố khách quan như thời tiết hay giao thông, Oanh luôn sẵn sàng đối mặt với các thử thách khác nhau trong quá trình casting".

Anh nhận thấy tính cạnh tranh ngày càng cao trên thị trường quốc tế. Mỗi ngày, hàng trăm gương mặt người mẫu mới lại xuất hiện. Do đó, giữ gìn thói quen tập luyện tốt để đảm bảo phong độ là điều rất quan trọng.

Oanh cho biết, cô thấy may mắn khi tạng người của mình không cần kiêng khem quá nghiêm ngặt. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng ăn uống đủ chất và chọn những gì tốt nhất cho sức khỏe. Cô luôn có huấn luyện viên hướng dẫn, dành thời gian tập dù trong thời gian tham gia tuần lễ thời trang.

Sau quãng thời gian dài làm việc cùng nhau, Yahya An Dinh nhận thấy Oanh đã thuyết phục được những nhà mốt lớn với sự chuyên nghiệp và yêu nghề của mình. Khả năng lắng nghe và học hỏi để biến hóa bản thân cho những yêu cầu khác nhau trong công việc cũng là yếu tố để các nhà mốt gửi gắm sự tin tưởng.

Phương Oanh khóc khi mặc áo in chữ tiếng Việt (Biên dựng: Dĩ An).

Nhờ có người đồng hành, kỷ niệm đáng nhớ nhất của Phương Oanh không chỉ gói gọn trên sàn diễn. Cô cùng quản lý đã tham gia show chơi nhạc sống ở Brooklyn, Mỹ. Sau khi hòa vào không khí sôi động cùng hàng nghìn khán giả, cả hai về đến nhà lúc 4h sáng. Đến 8h hôm sau, Oanh phải đi diễn show trong vai trò vedette.

"Vedette hơi đơ nhưng đi vẫn ổn", Oanh cười và nói về kỷ niệm khó quên trong chuyến công tác.

Trong tương lai, Oanh vẫn làm việc chủ yếu ở New York, Mỹ. Cô cũng đang ấp ủ vài dự án riêng trong nước. Cô hy vọng sớm trình làng những dự án này và nhận được sự ủng hộ của mọi người.