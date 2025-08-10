Xã lên tiếng về quà tặng đại biểu dự đại hội dù có lệnh dừng

Ngày 10/8, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhiều bình giữ nhiệt màu đen, in dòng chữ “Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quỳnh Văn” cùng logo của đại hội. Đây là quà tặng dành cho đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Văn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều này gây chú ý bởi trước đó, ngày 4/8, Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, yêu cầu tất cả các Đảng bộ xã, phường trên địa bàn không tổ chức văn nghệ chào mừng và dừng việc mua quà tặng cho đại biểu.

Hình ảnh quà tặng của UBND xã Quỳnh Văn tặng đại biểu được đăng lên mạng xã hội (Ảnh: Chụp lại màn hình).

Chiều 10/8, trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Văn, xác nhận việc mua quà tặng và cho biết hôm nay mới diễn ra phiên đại hội trù bị, ngày 11/8 sẽ là phiên chính thức.

“Việc quà tặng đã được chuẩn bị từ trước khi Tỉnh ủy ban hành công văn. Hợp đồng mua quà đã ký và thanh toán nên không thể trả lại”, ông Trường chia sẻ.

Theo ông Trường, kinh phí mua quà hơn 50 triệu đồng, trích từ nguồn phục vụ đại hội. “Chúng tôi tặng quà cho các đại biểu tham dự, sau đó một số người đăng hình lên mạng xã hội và tiếp tục được chia sẻ lại ở nhiều nơi”, ông nói thêm.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Văn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 11/8.