Thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng quy định về khoáng sản, đất đai

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có Công điện số 130 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung rà soát, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc do quy định pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai.

Công điện nêu, Luật Địa chất và khoáng sản 2024, Luật Đất đai 2024 đã giải quyết được nhiều bất cập của luật cũ Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng còn nhiều vướng mắc và chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây được cho là nguyên nhân gây ách tắc, cản trở phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng yêu cầu giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết để gỡ vướng và thúc đẩy phát triển lĩnh vực khoáng sản, đất đai (Ảnh minh họa: Tâm Nguyên).

Để kịp tháo các điểm nghẽn, góp phần giúp GDP tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành rà soát và nêu rõ vướng mắc liên quan 2 luật này.

Các đề xuất tháo gỡ cần được gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 20/8. Các giải pháp đưa ra phải xử lý được triệt để khó khăn, theo hướng phân cấp, phân quyền tối đa cho các cấp cơ sở và cắt giảm tối đa thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, tăng cường hậu kiểm.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ tổng hợp các ý kiến sửa đổi, bổ sung, báo cáo Thủ tướng trước 22/8; phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan để hoàn thiện dự án luật sửa đổi Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Đất đai để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 vào tháng 10 tới.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng được giao sửa đổi, bổ sung, thay thế ngay các quy định gây vướng mắc tại các văn bản theo thẩm quyền, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi các văn bản thuộc thẩm quyền, hoàn thành trước ngày 10/9.