Thủ tướng yêu cầu EVN bảo đảm đủ điện cho tăng trưởng 2 con số

Tại Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030 sáng ngày 10/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao thành tựu của Đảng bộ tập đoàn và toàn tập đoàn trong nhiệm kỳ qua.

Tuy nhiên, lãnh đạo Chính phủ cũng chỉ rõ những hạn chế mà ngành điện cần khắc phục như: Chưa xây dựng được thị trường điện cạnh tranh; chưa thực sự thần tốc, táo bạo, tăng tốc, bứt phá phát triển các nguồn điện, tải điện; giá điện cần đảm bảo các yếu tố cạnh tranh, phát triển, hài hòa, hợp lý giữa doanh nghiệp, người dân, việc điều chỉnh giá phải theo lộ trình, không để xảy ra các cú sốc.

Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu ngành điện nói chung và EVN phải tập trung đáp ứng được yêu cầu điện cho phát triển của đất nước, với mức tăng trưởng 2 con số. Cụ thể là đáp ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, ông yêu cầu EVN phải lớn mạnh trở thành tập đoàn điện lực đứng thứ 3 khu vực và phấn đấu cao hơn; khắc phục được tất cả hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra…

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tập đoàn phải nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn vì đầu tư của ngành điện rất lớn, thời gian dài; tăng tốc phát triển nguồn và lưới tải điện, trong đó có phát triển điện sạch, điện hạt nhân; xây dựng thị trường điện cạnh tranh...

Nêu rõ 5 điểm mấu chốt của lĩnh vực điện năng là nguồn điện, tải điện, phân phối, sử dụng, giá điện, Thủ tướng yêu cầu EVN phải làm tốt công tác quy hoạch phát triển điện; có giải pháp, cơ chế huy động nguồn lực, nhất là hợp tác công - tư trong phát triển ngành điện…

Thủ tướng lưu ý cần bảo đảm hệ thống điện chủ động, cân đối các nguồn điện và đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng xanh; quy hoạch nguồn và tải, sử dụng và phân phối tối ưu hóa hiệu quả; phát triển thị trường điện cạnh tranh, phát huy tối đa việc mua bán điện trực tiếp, thúc đẩy điện tự sản tự tiêu. Ông cũng yêu cầu triển khai việc xây dựng đường dây tải điện 500 kV từ Lào về Việt Nam; tham gia xây dựng lưới điện ASEAN…

Lãnh đạo Chính phủ cũng chỉ đạo Đảng bộ EVN phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; chăm lo đời sống cho cán bộ, đảng viên, người lao động và thực hiện trách nhiệm với xã hội...

Thủ tướng yêu cầu ngành điện nói chung và EVN phải đáp ứng được yêu cầu điện cho phát triển của đất nước (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Phát biểu tại đại hội, ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch HĐTV EVN cho biết nhiệm kỳ 2020-2025, tập đoàn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến khả năng đảm bảo cung ứng điện và tình hình tài chính của tập đoàn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo EVN thừa nhận những yếu kém nội tại trong quản lý điều hành, năng lực nội sinh bất cập cũng tác động không nhỏ đến hoạt động của tập đoàn.

Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực và được sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ của các cấp, các ngành, ông cho biết EVN đã vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn ở nửa đầu nhiệm kỳ, cung ứng điện được đảm bảo, khối lượng đầu tư xây dựng tăng vượt bậc, hoàn thành nhiều công trình trọng điểm, đặc biệt là đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, tình hình tài chính dần được cải thiện...